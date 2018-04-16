Трампа отговорили от «удара покрепче»

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис положил на стол президенту США Дональду Трампу сразу три варианта возможных действий в Сирии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Один из вариантов предусматривал атаку на Вооруженные силы России и армию Ирана, но американского лидера отговорили от «удара покрепче».

Три варианта атаки на Сирию, представленные Трампу главой военного ведомства, отличались друг от друга масштабом и последствиями. Наиболее «консервативный» вариант атаки предусматривал удар только по небольшому количеству целей, которые якобы — по заверениям США — связаны с производством химического оружия, сообщает RT.

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Более радикальный вариант, кроме ракетного удара по предполагаемым химлабораториями, предполагал атаку и на командные пункты Сирийской арабской армии (САА). Наконец, самый «крепкий» удар предполагал вывести конфликт на новый уровень и атаковать силы ПВО Вооруженных сил России, а также иранские отряды. По мнению американских стратегов, это подорвало бы возможность Дамаска защищаться.

Однако глава Пентагона Мэттис отговорил Трампа от последнего варианта: атака на российскую ПВО с высокой вероятностью повлекла бы за собой ответные действия. В итоге был выбран вариант атаки на химические объекты.

Вскоре после атаки на сирийские объекты президент США Дональд Трамп выступил перед конгрессом и заявил, что действовал исходя из буквы конституции США, чтобы защитить национальные интересы, передает ФАН. Белый дом опубликовал письмо Трампа конгрессу — так, согласно этому тексту, цель военной операции на Ближнем Востоке заключалась в «сокращении способности сирийской военщины проводить дальнейшие химические нападения и предотвращении использования боевых отравляющих веществ властями САР».

Трамп подчеркнул, что поступил в соответствии с полномочиями президента США, предусмотренными конституцией страны, и провел внешнюю операцию по защите «жизненно важных интересов США». Он отметил, что ради своих национальных интересов Штаты готовы предпринять и «дополнительные действия».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Королевский военно-морской флот принял участие в атаке на Сирию вместе с ВМС США и Национальными ВМС Франции, потому что Лондон «был уверен в своей правоте» и также защищал свои национальные интересы. В эти интересы, добавила Мэй, входило предотвращение использования химоружия в Сирии и «поддержание глобального консенсуса о недопустимости применения химоружия».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что смог убедить президента США Дональда Трампа в необходимости остаться в Сирии и нанести ракетные удары только по объектам якобы химического производства на территори САР. Макрон напомнил, что 10 дней назад Трамп выражал намерение «освободиться от обязательств» по Сирии и уйти из региона, однако Елисейский дворец смог Белый дом переубедить.

Президент Франции также подчеркнул, что операция была «легитимной» и стала «вмешательством международного сообщества».

США по-прежнему собираются вернуть американских военнослужащих на родину из Сирии как можно скорее, заявила 16 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Задачи миссии США не изменились — президент [Дональд Трамп] ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) и создать условия, которые предотвратят ее возрождение», — говорится в заявлении.

В официальном заявлении по ракетному удару США и союзников по Сирии, президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в помощи террористам, передает НСН.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил президент РФ.

Путин отметил, что западная коалиция нанесла удар по Сирийской Арабской Республике без санкций Совбеза ООН, тем самым нарушив Устав ООН, нормы и принципы международного права. Президент также назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства, находящегося в первых рядах борцов с международным терроризмом.

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом»,

— подчеркнул Путин.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 апреля были выпущены 103 крылатых ракеты по Сирии, 71 одну из которых удалось перехватить сирийским ПВО. Пентагон при этом заявляет, что Сирия не смогла сбить «ни единой ракеты».