«Своими действиями США, по сути, потакают террористам»

Президент США Дональд Трамп обратился через американские СМИ к России и Ирану в связи с началом проведения Пентагоном и его союзниками военной операции против Сирии, передает ФАН.

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В частности, в эфире телеканала ABC News американский лидер заявил, что все страны мира могут охарактеризоваться теми партнерами, на стороне которых они выступают. По его словам, «ни одна нация не может преуспевать, поддерживая жестоких тиранов и государства-изгои».

Трамп напомнил, что в 2013 году президент России Владимир Путин выступил гарантом уничтожения химического оружия в Сирии. Однако президент США считает, что Москва не выполнила свое обещание. При том, что, согласно сообщению российской стороны, все химическое оружие в Сирии было уничтожено еще в 2015 году.

В заключение своей речи глава Белого дома отметил, что Москва должна определиться, по какому пути пойдет дальше. Трамп выразил надежду, что Вашингтон и Москва все-таки смогут наладить отношения.

Помимо этого, днем 14 апреля стало известно, что в ходе консультаций со своими ближайшими помощниками и советниками Трамп выступал за масштабную атаку против Сирии, при которой так или иначе был бы нанесен ущерб России и Ирану, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, американский лидер выказывал недовольство вариантами атаки на Сирию, которые предлагали его советники, и призывал к более решительным действиям. По словам сотрудника администрации президента США, на встречах с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом Трамп хотел совершить такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы «заплатить двух иностранных покровителей Сирии — Россию и Иран», передает RT.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в 10 км от Дамаска. К ним также присоединились Великобритания и Франция. В России раскритиковали военные действия Запада против Сирии.

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку на Сирию, припомнил удар США по авиабазе «Шайрат», нанесенный ночью 7 апреля 2017 года.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска», — говорится в заявлении Путина, размещенном на сайте Кремля.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — подчеркнул Путин.

«Это вопиющая акция агрессии против суверенного государства. Не было ни малейших оснований для нанесения ударов. Я был в Дамаске — совершенно мирный город, где живут очень много мирных людей. Начало такой агрессии на основе надуманных и никем не доказанных заявлений — это, я считаю, преступление со стороны западных держав», — сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Парламентарий также подчеркнул, что подобные действия подлежат осуждению со стороны дипломатии и международного сообщества.

«Я считаю, что Россия должна дать жесткий ответ на это. Наше постпредство должно созвать экстренное заседание Совбеза ООН и осудить агрессию западных держав по надуманным основаниям, предотвратить гибель мирных людей», — заключил депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала авиаудар США, Францией и Великобританией по Сирии. По ее словам, западная коалиция атаковала Сирию в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее, передает НСН.

«За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, дипломат призвала западные СМИ к ответственности за случившееся, так как их сообщения о химатаке в сирийском городе Дума дали уверенность Белого дому в необходимости военного ответа.