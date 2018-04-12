«Потеряет только сама Украина»

Заявление президента Украины Петра Порошенко о выходе его страны из СНГ является не столько практичным шагом, сколько попыткой в очередной раз громко заявить о разрыве отношений с Россией, указал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Реклама

«Нынешнее заявление Порошенко означает окончательное дистанцирование от всех структур, где есть Россия. У этого шага нет экономического обоснования, и заявление Киева является декоративно-политическим. Понятно, что само по себе участие в многостороннем торгово-экономическом содружестве выгоднее, чем неучастие», — приводит RT слова эксперта.

Он добавил, что Украина в целом почти не участвовала в деятельности руководящих органов СНГ, и, к тому же, Киев не выполняет никаких условий и требований содружества, хотя бы потому, что так и не ратифицировал договор.

О поручении Порошенко начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ стало известно 12 апреля. Кроме того, украинский лидер распорядился «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске».

«Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — заявил Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности.

Глава государства уточнил, что пока речь идет об официальном прекращении участия Киева в работе учредительных органов СНГ, а также о закрытии официального украинского представительства в Минске.

Нельзя сказать, что новость расстроила Москву. Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин сказал, что «в выходе Украины из Содружества наряду с отрицательными есть и положительные стороны». Он пояснил, что «теперь не надо делать скидку на Киев, который все время тормозил развитие СНГ и интеграционные процессы». Парламентарий, впрочем, усомнился, что Украина полностью разорвет все отношения с организацией.

По его мнению, «Украина попытается сыграть ту же игру, что и Грузия, то есть, уходя, остаться», поскольку участие во многих соглашениях, заключенных в рамках СНГ, выгодно в первую очередь самой Украине».

Чуть ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская заметила, что своим намерением вывести Украину из СНГ Порошенко в очередной раз показал, что Киеву «наплевать» на мнение простых украинцев, передает ФАН.

«Ничего неожиданного в заявлении Порошенко о выходе из СНГ нет. Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий. Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Раде, и президенту», — указала парламентарий.

Она также обратила внимание на то, что по результатам соцопросов, в 2016 году большинство жителей Украины заявили о желании сохранить членство в СНГ. «Возникает вопрос, почему государство выступает против воли народа? Ответ прост — выполняют волю своих хозяев, а на народ им наплевать! Главное — счета и офшоры», — резюмировала депутат.

В верхней палате российского парламента также указали, что Москва ничего не потеряет от решения Киева.

«Есть замечательная поговорка: «Баба с возу — кобыле легче». От того, что Украина больше не будет входить в состав СНГ, хуже не станет никому.

Таким поступком они хлопают дверью не перед Россией, а перед другими странами СНГ. Сейчас Украина сама себя исключает из большой общности государств, объединенных общей историей, географией, экономикой, инфраструктурой, и пытается прибиться к тем, кто, мягко говоря, ее недолюбливает», — пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, даже сами украинские власти, думаю, понимают, что это ни что иное, как красивая политическая акция, которая может добавить хлопот Киеву, но никак не скажется на Москве. Бывший председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, в свою очередь, заявил, что Содружество не сильно расстроится потере ряда каналов сотрудничества с Украиной.

«Украина собирается официально выйти из СНГ? Скатертью дорога! А ведь еще до Порошенко Украина не выполняла ни одного указания, решения СНГ. Выход из него ни о чем не говорит», — прокомментировал экс-политик.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин также подчеркнул, что выхода Украины никто особенно не потеряет и не выиграет, потому что свое участие в СНГ в последнее время она сделала чисто формальным, передает НСН.

«Это может создать определенные проблемы для самой Украины, потому что подписанный в рамках СНГ договор о безвизовом пространстве носит многосторонний характер.

И Украине придется перезаключать договоры о безвизовом пространстве с каждой страной в отдельности и снова ратифицировать. Я не уверен, что в нынешней ситуации ей удастся перезаключить этот договор с Российской Федерацией. А это серьезные сложности для миллионов украинцев. Могут быть и другие неожиданные сложности. Есть многосторонний договор о взаимном признании дипломов, например. О признании трудового стажа. Это все надо будет перезаключать заново», — детализировал эксперт.