Головокружение от «успехов»

«Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом, — заявил Порошенко в пасхальном обращении к согражданам. — Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом».

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«В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади, — пояснил президент Украины. — И чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед нашей страной, следует обеспечить мир. Мир внутри страны. Мир на внешних границах».

Заявление о «победе над экономическим кризисом» вызвало массу споров о том, что же именно имел в виду Порошенко.

Так, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что нынешний президент Украины уже неоднократно делал различного рода заявления, которые не соответствуют действительности.

«И эти его высказывания не раз оборачивались полным фиаско. Сегодня стране угрожает самый настоящий экономический коллапс. То, что он сказал в этот раз, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Настоящие испытания для Украины еще только начинаются. И они будут тяжелыми, трудными и кровавыми», — подчеркнул Журавко.

Западные партнеры Украины уже неохотно выделяют ей финансовую помощь, торговые отношения между странами рушатся, а экспортный потенциал продолжает свое падение, отметил он.

«И последний удар, который произошел, связан с захватом российского судна «Норд» в Азовском море. Я думаю, что инцидент повлечет за собой последствия, и они будут велики. В Херсонской и Одесской области тысячи рабочих мест начнут попросту пропадать в связи с исчезновением морского движения, в этом случае ущерб будет причинен экономике, грузоперевозкам. То есть, все в точности до наоборот», — заявил в интервью ФАН экс-парламентарий.

Украинский эксперт Александр Охрименко отметил, что экономическое выздоровление страны просто невозможно из-за коррупции, поразившей все этажи государственной власти, в том числе и армию.

Армейским генералам война просто необходима, она для них источник ресурсов и дополнительного финансирования, при этом откаты на военных тендерах достигают 75%, отмечает Охрименко. «Нужно резко сократить количество генералов, штабов, разогнать большую часть офицеров — держать их просто бессмысленно», — считает он.

«Все знают, что самые большие откаты — на военных тендерах. Самые большие взяточники — это генералы. Они заинтересованы, чтобы было очень много людей в армии, потому что так можно больше воровать, — заявил Охрименко в комментарии «Новости-Украина». — При этом обороноспособность — ниже плинтуса, потому что у нас большая часть техники — старый хлам, который выдают за новую технику. Так что пока не уменьшат расходы, не уберут большую часть генералов — ничего не сработает».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что в ближайшее время Украина не сможет рассчитывать и на серьёзный экономический рост.

«В условиях проблем с финансированием будет неизбежно свёртываться хай-тек-индустрия государства, будут накапливаться проблемы в энергетике за счёт устаревания мощностей и закрытия энергоблоков АЭС. Кроме того, будет расти миграция с территории Украины трудоспособного населения», — пояснил эксперт.

Киев все еще может рассчитывать на кредиты со стороны ряда стран Европы и США, однако существенного влияния на экономическую ситуацию внутри Украины они не окажут. «Частично они будут разворовываться элитой этой страны», — заключил в интервью RT заместитель главы Института стран СНГ.

Продолжает разлагаться и социальная система страны. Свою лепту в этот процесс внесла и медицинская реформа, которую только сейчас почувствовали на себе рядовые граждане Украины.

Теперь бесплатным для жителей страны будут только визит к семейному врачу, экстренная помощь и роды. За все остальное — придется платить и много, констатировала глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, оплачивает государство», — пояснила Богомолец в интервью телеканалу NewsOne. И добавила, что в Украине проживает один миллион онкобольных, на лечение которых из бюджета выделили лишь 27 процентов от необходимой суммы. «Те, у кого нет денег, просто умрут», — заключила депутат.

Трудно осознать, как президент такой страны на фоне углубляющихся торговых войн, внутренней нестабильности макрорегионов, вооружённых конфликтов может убаюкивать баснями о том, что «всё хорошо» население, говорит украинский политолог Юрий Романенко.

«Это всё равно, что капитан «Титаника» вместо организации эвакуации всех призывал пить шампанское и ничего не замечать. Это грандиозный, хотя и стоит признать, местами крайне веселый, пример коллективного самоубийства», — отметил он.

«Крайне сложно понять, как страна предельно зависящая от внешних рынков, внешних акторов, сидящая на кредитной игле, теряющая ежегодно сотни тысяч человек самой продуктивной рабочей силы из-за миграции, а ещё сотни тысяч из-за высокой смертности, обладающая тотально коррумпированными государственными институтами, неспособными ни осознать угрозы, ни мобилизировать для их преодоления достаточный объём ресурсов и социальной энергии, может убаюкивать себя мантрами о том, что все хорошо на фоне самого мощнейшего слома в истории человеческой цивилизации, когда технологические инновации перемалывают старый уклад, сея по всему миру хаос», — заметил Романенко.