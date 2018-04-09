Карьерный поворот: Тулеев ушел в спикеры

Совет народных депутатов Кемеровской области избрал бывшего главу региона Амана Тулеева своим председателем, передает РИА «Новости». Местные депутаты проголосовали за его кандидатуру практически единогласно. «В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них за — 38, один против. По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович», — цитирует агентство депутата Валентина иванченко, который возглавлял счетную комиссию.

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Сам Тулеев уже прокомментировал свое назначение, заявив, что передает Кемеровскую область врио губернатора Сергею Цивилеву «в прекрасно, рабочем состоянии».

«На сегодняшний день благодаря нашим депутатам, труду команды мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 млрд руб. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было», — заявил Тулеев во время обращения к региональному парламенту,

добавив, что оставляет область новому руководителю в хорошем финансовом состоянии — «с денежками».

За день до этого, 9 апреля, стало известно, что прежний глава парламента Кемеровской области Алексей Синицын подал прошение о досрочной отставке.

По словам самого Синицына, данное решение он принял как раз для того, чтобы его пост смог занять Тулеев. «Считаю, что Аман Гумирович абсолютно вправе занять место лидера своей команды, учитывая колоссальную поддержку населения, полученную этой командой на выборах 2013 года», — отметил он.

По словам Синицына, именно благодаря тому, что в 2013 году Тулеев возглавлял список кандидатов в облсовет от «Единой России», партия смогла одержать уверенную победу в регионе. Тогда за партию отдали голоса более 86% избирателей Кемеровской области.

«Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 334 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — заявил Синицын.

Об этой кадровой перестановке стало известно еще в первых числах апреля, когда Тулеев получил вакантный мандат совета народных депутатов региона. «Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находился до сего дня», — заявил секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов. Он добавил, что иных кандидатур для замещения не было.

При этом о назначении Тулеева спикером регионального парламента ранее ходили слухи. В частности, газета «КоммерсантЪ» утверждала, что на очередной сессии облсовета Синицын сложит с себя полномочия спикера, чтобы вместо него главой совета депутатов стал Аман Тулеев. Эту информацию опровергало РИА «Новости», ссылаясь на осведомленный источник. «Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них», — рассказал источник.

Вскоре после этого депутаты Госдумы от Кемеровской области написали на имя врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева письмо с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы облсовета.

В Кремле эти инициативы комментировать отказались. «Это прерогатива регионального парламента», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Аман Тулеев, занимавший пост губернатора Кемеровской области на протяжении 21 года, 1 апреля заявил о своем решении оставить эту должность. В ходе видеообращения, опубликованного на канале администрации области в Youtube, Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. «Потому что с таким тяжелейшим грузом (после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове) на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя», — пояснил он свое решение.

При этом Тулеев добавил, что «сделал все что мог» относительно пожара в торговом центре в Кемерове. «Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования», — сказал он.

В пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин с доводами главы Кузбасса согласился и отставку принял. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — прокомментировал это событие Песков.

Что касается Алексея Синицына, который решил уступить свой пост в региональном парламенте экс-губернатору, то он уже решил, чем займется после того, как оставит свой депутатский мандат. «Я благодарен Аману Гумировичу (Тулееву) за возможность увидеть мир политики изнутри и поучаствовать в законотворческом процессе. Это бесценный опыт, который не каждому удается получить. Благодаря его поддержке у меня такая возможность была. Однако у меня есть и всегда были две любимые профессии: адвокатская деятельность и преподавание, и я с удовольствием вернусь к любимому делу», — заявил он.