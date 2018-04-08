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«Ждите ответ России»

Россия «прорабатывает» ответные меры на американские санкции

Ответные меры на американские санкции «прорабатываются», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ответ на санкции США «будет» и делается «традиционно», исходя из списка подготовленных мер. Ранее в МИДе заявили, что использование Вашингтоном санкций делает США «противниками рыночной экономики и свободной честной конкуренции».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что ответные меры на новые американские санкции «прорабатываются». Она отметила, передает RT, что у российского внешнеполитического ведомства разработка ответов на санкции стала «традиционным» делом — есть целый список возможных мер и есть люди, которые этим занимаются.

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Об ответных мерах на санкции США Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1» в интервью ведущему Владимиру Соловьеву в воскресенье, 8 апреля.

ФАН сообщает, что Захарова отметила

стремление Москвы не к «антизападному курсу», а напротив — вопреки любым санкциям и провокациям сотрудничать и вести конструктивный диалог. Запад же вводит санкции против РФ «в рамках общего курса давления», добавила она.

«Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это вообще такая стратегия, игра такая, «дави Россию», — подытожила представитель министерства иностранных дел.

Ранее российский МИД официально заявил, что новые антироссийские санкции, введенные Минфином США в пятницу, 6 апреля, стали «51-й с 2011 года попыткой Вашингтона надавить на Россию». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что безудержное использование американцами санкционного механизма по факту записывает США в «противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции».

В заявлении МИДа говорится, что разрушение двустороннего экономического сотрудничества между Россией и США бьет по простым американцам. Вашингтонские политики «дошли до такой нелепости», пытаясь ударить по российским компаниям, издавна имеющим бизнес-связи с США.

От этих компаний, отметили в МИДе, зависят тысячи рабочих мест в Соединенных Штатах — а от этого зависит и настроение избирателей. По мнению внешнеполитического ведомства РФ,

в Америке «все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих «американских ценностей».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что силовой захват принадлежащих России дипломатических объектов в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке летом-осенью 2017 года не только стал грубейшим нарушением норм международного права, но и продемонстрировал, что «некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук».

Также в МИД РФ отметили, что американская демократия «явно деградирует» и служит целям обеспечить мировую гегемонию США, передает НСН.

Соединенные Штаты внесли 6 апреля в санкционный список 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний, об этом сообщил Минфин США на своем официальном сайте.

В список вошли как представители крупного бизнеса вроде миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, миллионера Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова. Также под санкционный пресс попали и представители власти: директор Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, бывший глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента России Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД России Владимир Колокольцев, депутат Госдумы Андрей Скоч, член Совета Федерации Константин Косачев, и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну. Граждане США, работающие в попавших под санкции компаниях, должны будут сменить место работы.

15 марта США ввели санкции в отношении россиян, обвиненных ранее во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. В список попали 14 физических лиц и российская организация «Агентство интернет-исследований». Глава американского минфина Стивен

Мнучин отметил, что США будут вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом CAATSA.

«Министерство финансов [США] планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций», англ. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — «Газета.Ru») на базе информации нашего разведывательного сообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе», — предупредил Стивен Мнучин.

Появление «кремлевского доклада» тоже связано с требованиями закона CAATSA, принятым в конце лета 2017 года. Кроме России, «врагами Америки» в докладе были названы Иран и КНДР.

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 гражданам Российской Федерации, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Россия отрицает выдвинутые против своих граждан обвинения. Об этом неоднократно заявляли официальные лица в Кремле, в том числе и президент РФ Владимир Путин.