«Ждите ответ России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что ответные меры на новые американские санкции «прорабатываются». Она отметила, передает RT, что у российского внешнеполитического ведомства разработка ответов на санкции стала «традиционным» делом — есть целый список возможных мер и есть люди, которые этим занимаются.

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Об ответных мерах на санкции США Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1» в интервью ведущему Владимиру Соловьеву в воскресенье, 8 апреля.

ФАН сообщает, что Захарова отметила

стремление Москвы не к «антизападному курсу», а напротив — вопреки любым санкциям и провокациям сотрудничать и вести конструктивный диалог. Запад же вводит санкции против РФ «в рамках общего курса давления», добавила она.

«Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это вообще такая стратегия, игра такая, «дави Россию», — подытожила представитель министерства иностранных дел.

Ранее российский МИД официально заявил, что новые антироссийские санкции, введенные Минфином США в пятницу, 6 апреля, стали «51-й с 2011 года попыткой Вашингтона надавить на Россию». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что безудержное использование американцами санкционного механизма по факту записывает США в «противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции».

В заявлении МИДа говорится, что разрушение двустороннего экономического сотрудничества между Россией и США бьет по простым американцам. Вашингтонские политики «дошли до такой нелепости», пытаясь ударить по российским компаниям, издавна имеющим бизнес-связи с США.

От этих компаний, отметили в МИДе, зависят тысячи рабочих мест в Соединенных Штатах — а от этого зависит и настроение избирателей. По мнению внешнеполитического ведомства РФ,

в Америке «все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих «американских ценностей».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что силовой захват принадлежащих России дипломатических объектов в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке летом-осенью 2017 года не только стал грубейшим нарушением норм международного права, но и продемонстрировал, что «некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук».

Также в МИД РФ отметили, что американская демократия «явно деградирует» и служит целям обеспечить мировую гегемонию США, передает НСН.

Соединенные Штаты внесли 6 апреля в санкционный список 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний, об этом сообщил Минфин США на своем официальном сайте.

В список вошли как представители крупного бизнеса вроде миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, миллионера Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова. Также под санкционный пресс попали и представители власти: директор Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, бывший глава СВР Михаил Фрадков, помощники президента России Сергей Фурсенко и Евгений Школов, глава МВД России Владимир Колокольцев, депутат Госдумы Андрей Скоч, член Совета Федерации Константин Косачев, и глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну. Граждане США, работающие в попавших под санкции компаниях, должны будут сменить место работы.

15 марта США ввели санкции в отношении россиян, обвиненных ранее во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. В список попали 14 физических лиц и российская организация «Агентство интернет-исследований». Глава американского минфина Стивен

Мнучин отметил, что США будут вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом CAATSA.

«Министерство финансов [США] планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций», англ. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — «Газета.Ru») на базе информации нашего разведывательного сообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе», — предупредил Стивен Мнучин.

Появление «кремлевского доклада» тоже связано с требованиями закона CAATSA, принятым в конце лета 2017 года. Кроме России, «врагами Америки» в докладе были названы Иран и КНДР.

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 гражданам Российской Федерации, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Россия отрицает выдвинутые против своих граждан обвинения. Об этом неоднократно заявляли официальные лица в Кремле, в том числе и президент РФ Владимир Путин.