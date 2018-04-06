Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 апреля встретился с фракцией «Единая Россия». Ожидалось, что встреча прояснит один из ключевых вопросов актуальной политической повестки: каким будет состав обновленного правительства и личность будущего премьера.

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Президент России Владимир Путин пока однозначно не заявил о своем решении по этому вопросу. После инаугурации он должен выбрать главу правительства, кандидатуру которого, в свою очередь, должна одобрить Дума.

«Сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — отвечал Путин на вопросы о будущем кабмина вскоре после появления предварительных результатов выборов в марте.

Ранее собеседники «Газеты.Ru» утверждали, что Медведев, который сегодня также возглавляет «Единую Россию» (ЕР), до сих пор выглядит наиболее вероятным кандидатом на пост премьера. Хотя неопределенность сохраняется.

Один из источников, близких к Кремлю, считает, что по авторитету Медведева мог ударить скандал с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми.

Впрочем, другой осведомленный источник утверждает, что нынешний глава правительства России выше этого судебного разбирательства, и история с хищениями в группе компаний «Сумма» ударяет по другим лицам.

В скором времени Медведев должен выступить перед Госдумой с отчетом о работе правительства. В преддверии мероприятия он встречается со всеми фракциями парламента, в том числе и с ЕР. Заседание самой крупной партии страны проходило на площадке корпоративного университета Сбербанка.

Недолгий оптимизм

Фракции собственной партии Медведев уделил не так много времени. Политик в основном выражал позитивный настрой. Он напомнил: за последний период сотрудничество правительства с партией вышло на «принципиально новый уровень», практически любой вопрос, будь он у депутатов или у членов правительства, сразу обсуждается в самых разных форматах, а по ключевым проблемам (например, присоединению Крыма) депутаты всегда показывали единодушие.

«Мы очень неплохо научились слушать аргументы друг друга», — рассказывал председатель правительства. Медведев поблагодарил «родную» фракцию за то, что ее представители «всегда трезво оценивали экономическую ситуацию».

«Будущее должно быть сейчас в ракурсе нашего самого пристального внимания, потому что будущее уже на пороге», — в этой фразе Медведев сделал несколько весомых пауз. Но ясности насчет будущего самого премьера не прибавилось. Зато Медведев пообещал коллегам, что в этот раз его отчет парламенту будет длиннее предыдущих.

Помимо Медведева на открытии заседания фракции выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В его речи тоже были тезисы о взаимодействии правительства и Думы.

Несмотря на то, что спикер часто говорит о самостоятельности парламента, на этот раз он тоже выступил за сотрудничество. Спикер напомнил: каждый второй законопроект, принятый за последний период, — это инициатива правительства. «Это хороший результат как для Правительства, так и для Государственной Думы», — сделал комплимент Володин.

Вскоре после своих выступлений и Медведев, и Володин покинули мероприятие. Видимо, отправились на заседание Совета безопасности. Депутаты же остались с министрами обсуждать дальнейшую работу.

Политконсультант Леонид Давыдов считает, что сейчас уже точно не стоит давать прогнозов по поводу того, останется Медведев премьер-министром или нет.

«Решение уже слишком близко, осталось подождать месяц. Колебания весов в ту или иную сторону не так значительны, ведь окончательное слово только за одним человеком.

А тот может принять решение, основываясь на своих внутренних факторах», — разъясняет эксперт.

В пример Давыдов приводит ситуацию 2008 года, когда сам Медведев стал преемником Путина на посту президента. Тогда все с большей вероятностью говорили, что эта роль достанется Сергею Иванову.

Политолог Константин Калачев полагает, что из встречи Медведева с фракцией ЕР уже можно делать вывод, что премьер останется на своем месте. «Это был не просто отчет о проделанной работе. Он явно уверенно себя чувствует и очевидно предполагает продолжение работы председателем правительства. Похоже, что в ГД считают так же», — объясняет Калачев. По мнению эксперта, партия тоже продемонстрировала, что руководство Думы устраивает нынешнее взаимодействие с правительством.

Отбытие секретаря

Впрочем, кое-чем нынешнее заседание фракции с участием премьер-министра отличались от предыдущих. На нем не было секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. С формальной точки зрения его присутствие на мероприятии необязательно: Турчак не является депутатом фракции, а входит в Совет Федерации. Его предшественником был Сергей Неверов, который в депутатский корпус входит.

Два источника «Газеты.Ru» из Госдумы заявили, что приглашение на фракционную встречу Андрей Турчак получал.

3 апреля у руководства «Единой России» и фракции состоялась встреча с Медведевым. Источники предполагают, что на ней Турчак и отпросился с мероприятия.

По версии собеседников «Газеты.Ru», тогда же у секретаря генсовета была возможность обсудить с Медведвым все необходимые вопросы. Вместо встречи с руководством фракции Турчак отправился на Валаам по случаю Пасхи. По информации «Газеты.Ru», политик таким образом отмечает религиозный праздник уже не первый год.

Кроме того, по словам одного из осведомленных собеседников «Газеты.Ru», формат встречи 6 апреля менялся несколько раз. В какой-то момент предполагалось, что Медведев будет дольше и, возможно, большее количество спикеров получат слово. Однако в итоге (в том числе из-за предстоящего заседания Совбеза) повестку встречи пришлось ограничить.

Ранее источник «Ведомостей», близкий руководству партии, утверждал, что причиной отъезда Турчака могут быть «мужские детские обиды» и ревность, в том числе из-за места проведения мероприятия. Вместе с Турчаком на Валаам отправился и замсекретаря генсовета, депутат ЕР Евгений Ревенко. За день до заседани Ревенко брал отпуск за свой счет.

Леонид Давыдов не считает, что отсутствие Турчака стоит воспринимать как особый жест. Впрочем, это говорит о характере политика, считает он. «Я думаю, что Турчак борется сейчас за субъектность. И поэтому демонстрирует свою самостоятельность», — заключает политолог.