Свежие лица: «Единая Россия» помолодеет к выборам

В «Единой России» (ЕР) думают о том, как обновить депутатский корпус в региональных парламентах за счет молодежи, сообщил источник «Газеты.Ru», близкий к руководству партии. Это не значит, что нынешние политики обязательно должны подвинуться. Многие из них по-прежнему способны мобилизовать на выборах электорат. Однако, по мнению руководства партии, приводить молодежь в политику все же стоит. Напомним, ранее секретарь генсовета Андрей Турчак говорил о необходимости ребрендинга партии, для чего, в частности, он проводил встречи с рядом политологов и экспертов.

Однако просто так вставить в избирательные списки представителей молодежи «Единая Россия» не может. Все дело в существующей системе праймериз.

Перед выборами партийцы проводят предварительное голосование, которое в этот раз придется на 3 июня.

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В этом году в сентябре пройдут выборы в 16 региональных парламентов и 12 городских дум административных центров российских регионов (всего в 24 регионах). Проект, предлагаемый в ЕР, применим ко всем этим избирательным кампаниям.

В большинстве случаев праймериз в партии проходят по открытой модели. Заявиться на них может любой желающий — как член ЕР, так и беспартийный. В голосовании на праймериз по желанию могут принять участие все жители региона, внесенные в избирательные списки.

Незначительные корректировки списков по итогам праймериз, конечно, бывают — порой кого-то передвигают в одномандатный округ вместо места в списке и наоборот. Отдельно периодически выбираются и лидеры общерегиональной части списков. Однако масштабные перестановки обычно вызывают на партию огонь критики.

По словам источника, единственный вариант поддержать молодежь — это помочь им преодолеть процедуру предварительного голосования. С этой целью в ближайшее время стартует проект «ПолитСтартап», определенные черты которого напоминают конкурс администрации президента «Лидеры России», по итогам которого финалисты и победители получили назначения в органы государственной власти.

О подробностях проекта «ПолитСтартап» «Газете.Ru» рассказал другой собеседник в партии.

К участию в нем допускаются люди моложе 35 лет. Дополнительно условие — они не должны иметь «существенного опыта» в общественно-политической сфере.

По словам источника, поддержку получат только те, кто ранее не проводил избирательные кампании — как в качестве кандидата, так и в качестве технолога.

Каждому, кто планирует выдвинуться на праймериз при поддержке проекта, надо будет сформировать свою команду либо из других участников «ПолитСтартапа», либо из сторонних людей. По словам главы политуправления ЕР Романа Романова, партия планирует взять себе на вооружение не только кандидатов, но и райтеров, авторов и дизайнеров.

Публично единороссы постоянно акцентируют внимание на том, что конкурс не гарантирует того, что участники точно выиграют праймериз и станут депутатами.

«Проект — это дополнительная возможность, инструмент, чтобы качественно подготовиться к выборной кампании, которая стартует по окончании процедуры предварительного голосования.

И если новые лица победят в праймериз, а решать это людям в единый день предварительного голосования, то они станут кандидатами от партии», — заявил «Газете.Ru» Романов, признав при этом, что цель привести в региональные парламенты новые лица все же ставится.

«Задача заключается в том, чтобы с помощью федеральных и региональных наставников дать возможность новым лидерам приобрести наиболее интересный для них опыт реальной политической борьбы и включить их в нашу партийную орбиту», — рассказывает секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Также он добавляет, что партия надеется представить избирателям «новые лица», а не только «авторитетных партийцев».

Предполагается, что онлайн-регистрация на проект начнется 12 апреля. С конца апреля федеральные спикеры начнут онлайн-обучение. После этого пройдут встречи с региональными наставниками, после — формирование и оценка отчетных проектов. Во время лекций участникам проекта будут рассказывать об истории партии, послании президента РФ Владимира Путина, агитационных и других технологиях.

Во время самих праймериз наставники будут сопровождать кампании на праймериз, а в дальнейшем и выборные кампании победителей.

Наставники будут подбираться как с уровня региональных представителей партии, так и с федерального. По словам Романова, свое согласие на наставничество уже дали политологи Дмитрий Орлов и Дмитрий Гусев. Впрочем, прямо вести кампании они вряд ли будут, скорее, речь о консультационной поддержке.

По такому описанию получается, что с нуля благодаря проекту в депутаты не попадешь. Одна консультативная поддержка праймериз выиграть не поможет. Периодически на предварительном голосовании случались серьезные баталии, в том числе и с применением административного ресурса.

Впрочем, явная поддержка со стороны партии может повлиять на региональные элиты, и участникам не будут сильно препятствовать.

Не допустить застоя

Политолог Виталий Иванов рассказывает, что на праймериз бывают разные ситуации. Были случаи зарегулированных и формальных голосований, когда победитель был известен заранее. Но случалось, что

они превращались во вполне себе электоральную процедуру с непредсказуемым результатом.

Задачи у процедуры две. Первая — мобилизация избирателей перед выборами. Вторая — презентация и раскрутка кандидатов. Это не обязательно новые политики, однако нужна площадка, где они смогут показать себя — в том числе и перед партийной верхушкой.

Нынешнее руководство партии, по мнению Иванова, видимо, хочет решить еще задачу партийного обновления.

Напомним, в прошлом году секретарем генсовета ЕР стал Андрей Турчак. До него эту должность занимал Сергей Неверов, считающийся близким к нынешнему спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Турчак считается человеком, имеющим хорошие отношения с руководителем администрации президента Антоном Вайно. Однако сейчас связи между парламентом и внутриполитическим блоком администрации президента не такие прочные, как раньше. Везде в руководстве находятся люди из разных, хотя порой и близких команд.

«Я думаю, что у руководства ЕР сейчас задача отобрать новых людей, на которых оно сможет в дальнейшем опереться. Им нужные новые кадры, обязанные им», — прагматично комментирует Иванов.

В свою очередь, политолог Андрей Колядин считает, что тренд на подобное обновление идет от внутриполитического блока администрации президента. «Про ставку на молодых руководитель АП Сергей Кириенко говорил с самого начала», — отмечает эксперт.

Впрочем, Колядин полагает, что партии надо увлекаться не столько ставкой на молодежь, сколько просто привлечением людей, которым уже доверяют. Результат проекта, по его словам, будет зависеть от тех людей, которые делают выборы в регионах. Порой это партийные структуры, а порой — представители региональной власти.

«Все-таки опыт, взвешенность и некие таланты раскрываются постепенно, как в коньяке», — считает Колядин.

Руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов отмечает, что однозначно высказаться о проекте можно будет только по его итогам. Если через него пройдут молодые люди по протекции известных родителей или благодаря другим аналогичным неформальным связям, ни о каких новых кадровых лифтах для молодежи говорить не придется. Впрочем, даже если в проект войдут просто молодые талантливые люди, политолог предостерегает, что

обновление кадров ради просто обновления может привести к негативным результатам, так как сформируется новое «потерянное поколение».

«Судя по всему, курс на омоложение задан со стороны президента, так как он опасается развития застоя», — предполагает Миронов.

Но он напоминает, что раньше подобные эксперименты не всегда заканчивались хорошо, если за воспитанием нового политического поколения не следовали реформы. Например, Александр I тоже воспитывал и продвигал талантливую молодежь, но от реформ в итоге отказался. Невостребованное активное поколение дало почву для декабризма. «Тут может случиться так же. Придет в парламент новый молодой политик, а ему скажут: «Теперь голосуй по указке и не высовывайся». Так и до революции дойдем», — смеется эксперт.

Отметим, что уже сейчас эксперты говорят, что самыми важными выборами ближайшего времени станут выборы в Госдуму 2021 года. Основной вопрос в том, кто будет формировать списки на эту кампанию. Возможно, новое руководство ЕР уже сейчас тестируют технологии в этой сфере.

Праймериз для губернаторов, по информации «Газеты.Ru», как и в прошлые разы, пройдут по традиционной закрытой модели. У них не будет конкурентов. Им потребуется лишь одобрение региональных конференций.