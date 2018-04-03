В США осужден зять совладельца «Альфа-банка»

Федеральный суд США в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о якобы «вмешательстве» Москвы в американские выборы президента в 2016 году. Юрист Алекс Ван дер Цваан был приговорен к 30 дням тюремного заключения и штрафу в размере $20 тыс. за дачу заведомо ложных показаний сотрудникам ФБР, передает RT.

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«То, что я сделал, было неправильно. Приношу извинения своей жене и своей семье», — сказал осужденный.

Адвокат 33-летнего Ван дер Цваана, Уильям Джей Шварц, попросил судью наложить только штраф и позволить своему клиенту покинуть страну, поскольку в Лондоне его жена «переживает сложную беременность», передает Reuters.

Судья, однако, указала, что она разочарована тем, что Ван дер Цваан сам заранее не написал письмо в суд от своего имени, чтобы выразить раскаяние. Судья добавила, что это не принесет необходимого урока другим преступникам, если суд позволит сейчас Ван дер Цваану «просто выписать чек и уйти».

Обвинения против адвоката в конце февраля выдвинул спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование о «российском вмешательстве», передает РИА «Новости».

Как следует из материалов дела, в ноябре 2017 года Ван дер Цваан умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким «лицом А» и Ричардом Гейтсом.

Гейтс является бывшим советником в предвыборном штабе нынешнего президента США, а тогда кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа, которого подозревают в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины.

Как установил суд, адвокат удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее Мюллеру. Ван дер Цваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие минюсту Украины по делу бывшей председателя правительства страны Юлии Тимошенко.

Ван дер Цваан женат на дочери видного российского миллиардера Германа Хана, основателя крупнейшего частного банка России «Альфа-банка».

Ван дер Цваан ранее работал в юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, сотрудничая с лоббистом Полом Манафортом, передает ФАН.

Ранее российского миллиардера Олега Дерипаску американские СМИ обвиняли в том, что он якобы несколько лет тайно платил Манафорту (некоторое время возглавлявшему избирательный штаб Трампа, а до этого работавшему советником экс-президента Украины Виктора Януковича), чтобы тот продвигал интересы российского президента среди американского и европейского истеблишмента.

Вознаграждение Манафорта от Дерипаски за эти услуги, по версии журналистов, составляло $10 млн ежегодно. Дерипаска попытался опровергнуть эту публикацию, но проиграл иск о клевете в Федеральном суде Вашингтона.

Сам Манафорт уже дал показания ФБР, однако они касаются его работы на Украине для президентской кампании Яуковича и не имеют отношения к предполагаемым «русским связям» Трампа. Гейтсу и Манафорту предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая «заговор против США».

«В обвинительном заключении содержится 12 пунктов: заговор против Соединенных Штатов, заговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждение заявления в рамках закона о регистрации иностранных агентов и семь фактов отказа в предоставлении отчетов об иностранных банках и финансовых счетах», — сообщал спецпрокурор Мюллер.

Осенью прошлого года в американских СМИ появилась информация о том, что сотрудники ФБР изучают более десятка сомнительных финансовых транзакций нескольких офшорных компаний, связанных с Манафортом. По данным BuzzFeed, в общей сложности подозрительными признали 13 переводов, совершенных в период с 2012-го по 2013 год.

Их общая сумма оценивается в $3 млн. В частности, компания Global Endeavour, зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадины, перевела $750 тыс. из Украины в последние месяцы нахождения Виктора Януковича у власти, передает НСН.

Также, правоохранители прослушивали телефон Манафорта. В результате спецслужбы установили, что Манафорт предлагал неким представителям России помочь с кампанией Трампа (однако в чем именно заключалась помощь, не уточнялось).