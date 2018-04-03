«Красивая игра»: о чем говорит визит Путина в Анкару

Во вторник Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре, а на 4 апреля запланирована трехсторонняя встреча турецкого и российского лидеров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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В первый день визита Владимир Путин принял участие в видеоконференции по случаю закладки АЭС «Аккую», которая, как отметил сам президент России, будет запущена в 2023 году и позволит создать новые рабочие места как в России, так и в Турции.

Накануне турецкое агентство по атомной энергетике выдало лицензию на строительство первого блока АЭС. В рамках реализации проекта запланировано строительство в общей сложности четырех энергоблоков, мощность каждого из которых составит 1200 МВт. Они будут оснащены российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+».

«По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой АЭС, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом, мы начинаем создание новой отрасли», — подчеркнул Путин.

Он также заверил, что при возведении атомной станции будут задействованы лучшие российские технологии, а сам объект не представляет угрозы окружающей среде и соответствует всем нормам безопасности.

Стоит отметить, что Европарламент отговаривал Турцию от строительства этой АЭС, призывая Анкару присоединиться к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду, которая требует проведения консультаций с соседними государствами. В случае с Турцией понадобилось бы, в частности, согласие Греции и Кипра.

3 апреля российский президент не только принял участие в церемонии запуска строительства АЭС «Аккую», но и провел переговоры с Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили перспективы двусторонних отношений и насущные вопросы международной поездки. Сами переговоры длилились полтора часа, сообщает агентство ТАСС.

После беседы с турецким лидером глава РФ сообщил, что вскользь затронул дело Скрипаля и изложил позицию России. «Господин президент поставил вопрос на этот счет. Я ему изложил нашу позицию», — сказал Путин на пресс-конференции.

По итогам переговоров в Анкаре Путин также заявил, что они с Эрдоганом договорились ускорить сроки поставки Турции зенитных ракетных комплексов С-400. «Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов», — сказал Путин.

Вынужденная дружба

Нынешний визит Путина в Анкару стал его первой зарубежной поездкой с момента переизбрания на пост главы государства. Стоит также отметить, что Турция — единственная страна из членов НАТО, полностью отказавшаяся принимать меры против России в связи с «делом Скрипаля».

«Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — заявил 26 марта вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не очень оптимистично воспринимают визит Владимира Путина в Турцию, свидетельствующий, казалось бы, о желании Москвы более активно развивать отношения с Анкарой. Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев отмечает, что интенсификация контактов с турецкой стороной обусловлена непростой для России международной обстановкой.

«Если посмотреть на всю эту интенсификацию контактов с точки зрения ухудшения отношений с западными странами — я имею в виду ситуацию с высылками дипломатов — Турция остается одним из немногих наших партнеров, — поясняет тюрколог

— Когда-то мы, напомню, называли друг друга стратегическими партнерами — особенно до истории со сбитым самолетом [Су-24 в Сирии]».

Схожее мнение выразил научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшат Саетов. «На фоне конфронтации с Западом у России остается не так много вариантов, особенно касающихся ближнего зарубежья. Хотя Турция исторически часто являлась конкурентом России, страны во многом комплементарны в плане экономики», — сказал эксперт.

Юрий Мавашев, в свою очередь, предупреждает, что теперь турецкая сторона будет очень дорого «продавать» России свое сотрудничество и заставлять Москву идти на большие уступки — «в том числе в тех сферах, где мы бы никогда на них не согласились; например, в Закавказье».

Эксперт подчеркивает, что эту же цель Анкара преследует, заявляя о своем нежелании разделять позицию Запада по «делу Скрипаля».

«Это очень красивая и грамотная игра. Внешне они будут показывать, что все хорошо, но за закрытыми дверями они теперь будут ставить свои условия.

Я не хочу сказать, что это какое-то ухудшение отношений, это просто политика: каждый стремится достичь максимальной выгоды», — констатирует Мавашев.

Трехсторонняя встреча по Сирии

4 апреля в рамках визита в Турцию Владимир Путин также примет участие в трехсторонних переговорах по Сирии с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани. По итогам переговоров лидеры трех стран подготовят совместное заявление.

«Как мы ожидаем, лидеры как в ходе встречи, так и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, этот вопрос крайне важен», — уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов накануне поездки президента в Турцию.

По словам Ушакова, на переговорах в Анкаре Путин, Эрдоган и Рухани обсудят реализацию договоренностей предыдущего трехстороннего саммита, который прошел в ноябре 2017 года в Сочи.

Говоря о российско-турецком диалоге по Сирии, научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшат Саетов указывает, что решения по ряду важных вопросов будут приниматься «за закрытыми дверями».

«В конфликте с Сирией у каждой стороны свои интересы и они не всегда совпадают. При этом Турция готова на какие-то шаги, которые интересны и России. Операция «Оливковая ветвь» не очень нравится Москве, но российская сторона уступает, поскольку есть какие-то договоренности. На этой встрече, вероятно, это обговорят за закрытыми дверями: разделение зон влияния, статус курдов и так далее», — отмечает Саетов.

В рамках трехсторонней встречи в Анкаре, как ожидается, будет затронут вопрос о дополнительных мерах для поддержания режима прекращения огня в Сирии.

«Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть приняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий [в Сирии], обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации», — заявил журналистам Ушаков.

Кроме того, Путин, Эрдоган и Рухани обговорят конституционную реформу в Сирии. По словам помощника президента, страны готовы оказывать дальнейшее содействие формированию Конституционного комитета в Сирии.