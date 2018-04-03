Россия и Украина: какой курс выберет Венгрия

Венгрия готовится к парламентским выборам, которые пройдут в ближайшее воскресенье, 8 апреля. Социологи утверждают, что лидером по итогам голосования станет «Фидес — Венгерский гражданский союз», а это значит, что действующий премьер-министр страны Виктор Орбан имеет все шансы в третий раз занять пост главы правительства. По опросам, его готова поддержать почти половина избирателей.

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Главная оппозиционная сила в Венгрии — праворадикальное движение «Йоббик» — может рассчитывать на 20% голосов, а социалисты, которые удерживали власть в стране на протяжении почти всего постсоветского периода развития страны — до 2010 года — может рассчитывать лишь на третье место.

Конечно, у нынешнего премьера и лидера партии «Фидес» Виктора Орбана есть большое преимущество.

Вопрос в том, будет ли по итогам выборов такой перевес по голосам, который устроил бы правящую партию, считает директор Центра Европейской информации Николай Топорнин.

«Хотя опросы показывают высокий уровень поддержки партии Орбана, при составлении прогноза стоит обратить внимание на другой эпизод: в феврале в одном из южновенгерских округов, в городе Ходмезевашархейе, состоялись выборы мэра, на которых победил оппозиционный кандидат, набравший более 50%, в то время как кандидат от «Фидеса» набрал менее 42%», — напомнил собеседник «Газеты.Ru».

Венгерские эксперты также отмечают, что с большой долей вероятности победу одержит Виктор Орбан. «Наиболее вероятным результатом выборов станет победа Виктора Орабана квалифицированным большинством — то есть выше 50%, хотя опросы свидетельствуют, что большинство населения хотело бы сменить правительство. Несмотря на многие проблемы — и в образовании, и в системе здравоохранения, — оппозиция крайне разделена», — рассказал «Газете.Ru» профессор Католического университета Петера Пазманя Андраш Рац.

При этом он подчеркнул, что результат Орбана будет тем выше, чем ниже будет общая явка на выборах. Однако венгерский избиратель не отличается общей дисциплинированностью.

Нынешняя избирательная кампания по-своему уникальна. Если раньше Орбану удавалось играть на провалах Венгерской социалистической партии, то теперь в центре избирательной кампании — мигранты. Несмотря на то что Будапешт сталкивается с меньшим по масштабу наплыву мигрантов — к слову, этому в том числе способствовала и позиция венгерского правительства, — тема приема беженцев до сих пор достаточно остро воспринимается венгерским населением.

В этой связи в нынешней кампании даже появляется самостоятельная сюжетная линия, связанная с Джорджем Соросом, который, с точки зрения Орбана, хочет навязать Венгрии несправедливые квоты по размещению мигрантов.

Политику распределения квот, проводимую Брюсселем, в Будапеште называют «планом Сороса», которую описывают чуть ли не как попытку исламизации Венгрии и всей Европы.

Именно противостояние размещения мигрантов на территории Венгрии является основным источником разногласий Будапешта и Евросоюза.

«Мы знаем, что при Викторе Орбане Венгрия шла «своим путем», он запомнился очень жесткой риторикой и действиями по отношению к мигрантам и миграционной политике Европейского союза. Еще Орбан вместе с другими государствами Вишеградской группы выступает за то, что нужно предоставить маленьким странам в составе ЕС больше возможностей. Такая позиция не только у Венгрии, но и у Польши, Словакии, Чехии и так далее», — отметил Топорнин.

К тому же в контексте отношений с ЕС на руку Орбану не играют и достаточно хорошие отношения с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Несмотря на то что Будапешт, в целом, поддерживает санкционную политику против нашей страны, сам Орбан неоднократно подвергал сомнению ее эффективность. После победы Путина на выборах президента в марте 2018 года венгерский премьер поздравил российского лидера и выразил уверенность, что отношения между странами продолжат развиваться.

«Я уверен, что ваше переизбрание гарантирует развитие наших двусторонних отношений в обозримом будущем», — говорится в поздравительной телеграмме на имя российского президента.

Эксперты отмечают, что Венгрия — одна из немногих стран, которая, несмотря на санкционный режим в отношении Москвы, пытается сохранить каналы взаимодействия. Сейчас РФ строит на территории этого государства электростанцию, которая представляет собой мощный проект с участием российских компаний. «Если Орбан сохранит кресло премьера, политика в отношении России 100% не изменится», — подчеркивает Топорнин.

Во многом, из-за внутренней политики Орбана и его внешнеполитических установок в Европе его обвиняют в авторизации политического режима внутри Венгрии, а самого премьера называют чуть ли не диктатором.

Тем не менее, это не только не отворачивает избирателя от Орбана, но даже в какой-то мере способствует его популярности внутри страны.

За венгров против Украины

Вместе с тем следует отметить, что на международной арене за последнее время Виктор Орбан ввязался в ряд конфликтных ситуаций. Так, Венгрия выступила против принятого Украиной нового закона об образовании, существенно ограничивающего права нацменьшинств на получение школьного образования на родном языке.

«Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также [принципам программы] «Восточное партнерство» Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить», — заявил глава МИД Венгрии Петр Сийятро.

При этом Будапешт заявил, что будет бойкотировать и способствовать блокированию всех украинских инициатив на международной арене до тех пор, пока в закон не внесут поправки, а также всячески будут препятствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.

Недовольство со стороны Венгрии вызвали и планы Киева разместить батальон 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады численностью более 800 человек в городе Берегово Закарпатской области — недалеко от украино-венгерской границы.

«Венгрия продолжит проводить националистический курс внешней политики.

Сейчас они активно поддерживают венгерские меньшинства в Румынии, небольшие венгерские поселения в Словакии, и даже ту незначительную часть венгерского населения, которая проживает в Закарпатье на Украине — это около 150 тыс. человек. Они совершенно негативно отреагировали на закон о переводе образования на украинский язык — венгров это абсолютно не устраивает. И после выборов это будет продолжаться», — считает Николай Топорнин, директор Центра европейской информации.

Однако заявления венгров по большей степени являются декларативными, поскольку в Будапеште прекрасно понимают, что у Венгрии недостаточно сил противостоять решениям Украины, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Орбан декларирует интересы венгров за рубежом и гговорит, что будет защищать их права. С другой стороны, он не переходит те границы, которые могут сделать ситуацию опасной, и население страны с этим, в принципе, согласно.

«Для венгров это является признаком способности Орбана проводить самостоятельную политику, что он ни на кого не обращает внимания. И даже притом, что его интересует сближение с Россией, Орбан никогда не переходит рамки, которые сделали бы его опасным партнером для Запада», — подчеркивает Брутер.

Не складываются отношения Орбана и с американскими политиками. Недовольство венгерских властей вызвало решение Госдепартамента США в конце 2017 года выделить $700 тыс. на поддержку независимых СМИ в Венгрии. Основной целью американское внешнеполитическое ведомство назвало обеспечение жителей восточноевропейской страны «объективной информацией о событиях в стране и в мире». При этом средства будут направлены для региональных СМИ, пресса Будапешта денег не получит. По версии властей США такая модель позволит создать информационную сеть, которая не будет подконтрольна центральному правительству.

Несмотря на то что выделение грантов планируется начать только с мая 2018 года, то есть после парламентских выборов,

Будапешт склонен расценивать подобные действия со стороны Вашингтона как попытку вмешательству во внутренние дела страны с целью повлиять на исход голосования.

«Министерство иностранных дел и торговли вызвало поверенного в делах США с целью получить объяснения. Ему было сказано, что мы считаем [решение США о выделении денег местным СМИ] политической интервенцией Госдепартамента США в преддверии выборов», — заявлял тогда представитель венгерского МИД Тамаш Манцера.

При этом в подобной реакции Будапешта следует усматривать не столько ответ на действия США, сколько ответ на политику «коллективного Запада», полагает Владимир Брутер. «Европе нужен относительно ровный и спокойный участок местности между Западом и Россией, поэтому естественно, что Орбан, который постоянно противоречит Западу, не нравится Брюсселю и США», — считает эксперт.