«Это форма вежливости»: полетит ли Путин в Вашингтон

Официальный представитель Белого дома подтвердил американским журналистам, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 марта обсуждали возможность проведения встречи в «не столь далеком будущем», а среди возможных площадок даже назывался Вашингтон.

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При этом Трамп, вероятнее всего, пока не давал команды начинать подготовку к визиту Путина, подчеркивает глава Центра глобальных интересов Николай Злобин.

«Да и с какой стати Путин просто так полетит в Вашингтон. Трамп вообще завел манеру приглашать в Белый дом каждого из лидеров, с кем он говорит по телефону. Такая оригинальная форма вежливости: будете в наших краях, заходите ко мне в гости», — говорит эксперт.

Ранее о том, что в ходе разговора двух президентов говорилось о возможности проведения двусторонней встречи в Белом доме заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — сказал Ушаков.

Указание на Белый дом как место встречи президентов означает, что Путин может совершить визит в США. В последний раз Путин был гостем американского президента 11 лет назад в 2007 году. Лидером США в то время был Джордж Буш-младший, и хотя оба лидера относились друг к другу с симпатией, отношения между двумя странами были весьма напряженными — сказались последствия войны в Ираке, против которой активно выступала Россия.

Кроме того, Путин тогда был настроен на диалог с Вашингтоном и подчеркивал, что основой для разговора может быть сотрудничество в области стратегической безопасности.

Правда, американские СМИ уже тогда относились к Путину более чем критически, но и той демонизации, которая свойственна сейчас, не было. По большому счету предъявить ему было в то время особенно нечего — Россия не участвовала в международных конфликтах, а сам Путин дал понять, что не собирается баллотироваться на выборах 2008 года.

У Трампа и Путина в 2017 году уже были две встречи. Одна прошла на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, другая — во время саммита АТЭС во Вьетнаме. При этом вторая была столь короткой, что ее нельзя назвать полноценной.

Если говорить о серьезной полноформатной встрече с участием не только самих президентов, но и министров правительств обеих стран, то она готовится несколько месяцев.

В случае если визит в США состоится, это будет первым визитом российского президента в США за 8 лет — в 2010 году гостем президента США Барака Обамы был предшественник Путина Дмитрий Медведев.

Юрий Ушаков, помощник Путина, не назвал точной даты возможной встречи, однако дал понять, что она может состояться во второй половине года — скорее всего, это может быть поздняя осень, так как в декабре в США уже начинается подготовка к Рождеству.

Если же визит Путина в США не состоится, переговоры вполне могут пройти и в ноябре в Аргентине, где оба лидера примут участие в новом саммите «Большой двадцатки».

«Скрипаль» Данилофф

Говорить сегодня, каким может быть саммит президентов достаточно тяжело, учитывая, что сегодняшний уровень российско-американских отношений эксперты характеризуют практически как «холодную войну». Раскаты этой войны звучат по обе стороны океана практически каждый день.

Своего рода «вишенкой на торте» стала высылка из США 60 российских дипломатов в ответ на «дело Скрипаля», закрытие консульства России в Сиэтле и ответный шаг Кремля — закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге и высылка аналогичного количества дипломатов.

Правда, подобные прецеденты в истории советско-американских отношений уже были. В сентябре 1986 года незадолго до исторического саммита в Рейкьявике между лидером СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Москве был арестован американский журналист с русскими корнями Николай Данилофф. КГБ подозревало его в шпионской деятельности, что впоследствии не подтвердилось.

Хотя Данилофф был вскоре освобожден, американские власти выслали из США 100 дипломатов, большую часть из которых они подозревали в шпионской деятельности. СССР не стал отвечать зеркально, а выслал лишь 10 дипломатов, отозвав при этом и 260 советских служащих, работающих в посольстве США.

Могут ли произойти еще какие-либо события, которые могут повлиять на встречу или же отменить ее, говорить пока рано. При этом негативный фон вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля может и рассосаться, если каких-либо серьезных доказательств не будет предъявлено. В то же время если позиции Путина как политика у себя в стране достаточно сильны, то на позиции Трампа будут оказывать влияние разные факторы: это и расследование, которое ведет в отношении «русского следа» специальный прокурор Роберт Мюллер, и промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут ближайшей осенью.

Мир, но через силу

Точная повестка возможного саммита еще не определена, однако Трамп в одном из своих последних «твитов» обозначил целый спектр проблем, которые он намерен обсудить с Путиным. Здесь и проблемы КНДР, Сирии и Украины, и борьба с боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), и даже «грядущая гонка вооружений», написал Трамп.

При этом он не упустил возможности бросить камень в огород своих предшественников, которые не могли найти общий язык с Россией: «Вспомните «перезагрузку», — отметил Трамп.

В отличие от «перезагрузок», Трамп предлагает «мир через силу». Это выражение, которое часто повторял президент США Рональд Рейган, было использовано и недавно покинувшим свой пост советником Трампа Гербертом Макмастером. Так он прокомментировал новую военную стратегию США, в которой Россия и Китай были названы «ревизионистскими» державами, угрожающими Соединенным Штатам.

В кругах, близких к Кремлю, подобное сравнение восприняли скорее с уважением — Москва сама готова говорить с Вашингтоном в стилистике «мир через силу». Это продемонстрировало недавнее послание Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых ракетах, способных преодолеть любую ПРО.

За внешней милитаристской риторикой стоит желание пригласить США к диалогу, так как российские ракеты действительно волнуют Белый дом.

«В США нередко вспоминают, что Россия — единственная страна, которая может уничтожить Америку в течение 30 минут. Все больше появляется серьезных исследований, в которых говорится, что высший интерес обеих сторон состоит в том, чтобы избежать катастрофической ядерной войны. Быстрого результата здесь ожидать не следует, но есть острая необходимость в предельно деловом рассмотрении трех-четырех тем, связанных с укреплением стратегической стабильности», — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» экс-глава Совбеза России Андрей Кокошин.

Возможно, именно для этих переговоров Трампу в качестве советника по национальной безопасности нужен такой человек, как Джон Болтон. «Ястреб из ястребов», который грозил войной Ирану, он, тем не менее, — опытный переговорщик, знающий ядерную тематику и имеющий немало связей в Москве. Сильным козырем для подготовки таких переговоров в Москве может стать и посол России в США Анатолий Антонов, который также является специалистом в этой области.

С тем что «стратегическая стабильность» и ограничение гонки вооружений — «единственная сфера, где возможно более или менее конструктивное обсуждение», согласен и Павел Палажченко, помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева, которому приходилось участвовать во многих переговорах высокого уровня. При этом эксперт говорит «Газете.Ru», что такой узко сфокусированный саммит лучше провести на нейтральной территории».

С этим согласен и ведущий эксперт Atlantic Council Мэтью Берроуз, который считает, что даже несмотря на предложения Трампа, ему сегодня будет тяжело принять Путина в Вашингтоне. Эксперт предполагает, что встреча может произойти после того, как Трамп проведет встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «После этого для него будет вполне естественно встретиться со странами-гарантами по КНДР», — утверждает эксперт.

Кроме США и России, в переговорах по КНДР участвуют Китай, Южная Корея и Япония, и не исключено что руководство КНДР попытается заручиться поддержкой всех этих государств перед переговорами в США.

Если саммит с КНДР станет успешным, то переговоры о дальнейшем укреплении стратегической стабильности с Россией будут весьма актуальными, если не произойдет какого-либо обострения, например, в отношениях с Тегераном. В случае если США пойдет на отмену ядерной сделки и нанесут своими или чужими руками удар по Ирану, о любых переговорах можно будет забыть и ждать нового «разворота самолета» над Атлантикой, — возможно, уже надолго.