«Настоящее украинское государственное пиратство»

Командование Черноморского флота ВМФ России готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря (в районах Керченского пролива и Тамани), а также — в акватории Азовского моря. Об этих планах сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах республики Крым.

Реклама

Такие намерения связаны с задержанием и арестом украинской пограничной службой российского рыболовного судна «Норд» и всего его экипажа.

По словам собеседника агентства, агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах опасны не только возможным захватом российских судов, но и возникновением «настоящего государственного пиратства» со стороны Украины.

Источник подчеркнул, что военные корабли и морская авиация Черноморского флота будет обеспечивать безопасность российского судоходства в случае получения соответствующего приказа.

26 марта украинские пограничники задержали российский рыболовный траулер «Норд». Экипаж из 10 человек был обвинен в нарушении морской границы, в отношении рыбаков были составлены административные протоколы. Им запретили покидать борт «Норда», доставленного в порт Бердянска и там арестованного. Украинские пограничники были вооружены двумя пулеметами, они собрали рыбаков на корме траулера для проверки документов. У всего экипажа были российские паспорта, выданные УФМС в Керчи.

По словам капитана судна Владимира Горбины, украинские пограничники пообещали отпустить задержанных рыбаков, если они предоставят украинские паспорта, сообщает RT. Все десять человек отказались.

Моряк отметил, что российского консула не допускают к экипажу, объясняя это «отсутствием на судне граждан России». По прибытии в Бердянск рыбаков начали допрашивать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пограничники, Национальная полиция и Рыбинспекция.

По словам Горбины, в трюме судна лежит шесть тонн протухшей рыбы — рыбаки ранее предлагали украинцам ее конфисковать, но СБУ отказалось. Рыба начала гнить и пахнуть. Судно находится под вооруженной охраной круглые сутки.

«Запасы [еды и воды] пополняются только силами юристов, которых к нам начали пускать. Они же приносят сменное белье, лекарства на свои деньги покупают. Слава богу, пустили медсестру, когда у нескольких членов экипажа поднялось давление», — рассказал капитан.

Отмечается, что хотя все документы, как личные, так и судовые, были изъяты украинцами, над судном все равно развевается российский флаг.

В субботу, 31 марта, капитан «Норда» был обвинен в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее» по статье 332-1 УК Украины. Об этом заявили в украинской Генпрокуратуре. В случае если вина Горбины будет доказана, его могут отправить в тюрьму на срок до 5 лет.

Судовладелец «Норда» назвал задержание и арест незаконными и опасными для жизни российских моряков. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

Как сообщает НСН, МИД России требует от Украины немедленно освободить экипаж рыболовецкого судна «Норд». В заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой говорится, что

задержание можно рассматривать как «очередную провокационную выходку украинских властей в отношении граждан России».

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что действия морских украинских пограничников в Черном море напоминают поведение пиратов Карибского моря, этим «джентльменам удачи» нужно дать жесткий отпор, сообщает ФАН.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года по итогам референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым, более 95% поддержали воссоединение. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «решен окончательно» и условий для его возвращения в состав Украины не предвидится.