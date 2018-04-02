«Народный губернатор»: Тулеев уходит, привилегии остаются

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что закон о присвоении экс-главе Кузбасса Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, передает РИА «Новости». «Закон принят, он сегодня действует», — заявил Меняйло.

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Согласно тексту документа, принятому в декабре 2011 году, статус «народного губернатора» присваивается Тулееву «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». По этому закону, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тыс. руб. без учета НДФЛ. При этом сумма ежегодно индексируется с учетом инфляции.

Как отмечается, прекратившему свои полномочия губернатору предоставляется помощник для осуществления общественной деятельности, а в здании правительства Кемеровской области он получит отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

Также Тулееву и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

По законодательству, также в пользовании Тулеева останется жилой дом, который задекларирован народным губернатором. «Недвижимое имущество в пользовании: земельный участок, 1788 кв. м, жилой дом, 281,5 кв. м», — говорится в опубликованной налоговой декларации Тулеева за 2016 год.

По словам источника РИА «Новости», коллегия администрации в Кемеровской области еще не занималась обсуждением льгот, положенных Тулееву после отставки с занимаемой должности.

О том, что Аман Тулеев принял решение покинуть пост губернатора Кемеровской области, стало известно 1 апреля. В ходе видеообращения, опубликованного на канале администрации области в Youtube, Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. «Потому что с таким тяжелейшим грузом (после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове) на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — пояснил он свое решение.

При этом Тулеев добавил, что «сделал все что мог» относительно пожара в торговом центре в Кемерове. «Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования», — сказал он.

В пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин с доводами главы Кузбасса согласился и отставку принял.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — прокомментировал это событие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тулеев был одним из «мастодонтов» отечественной политики. В 1990-х годах он тесно сотрудничал с КПРФ, однако с 2005 года является членом высшего совета партии «Единая Россия». Трижды баллотировался на пост президента России — в 1991, 1996 и 2000 годах. В 1996-1997 годах был министром российского правительства по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.

В 1997 года президент Ельцин назначил его главой администрации Кемеровской области из-за роста социальной напряженности в регионе. В том же году Тулеев выиграл в области губернаторские выборы и с тех пор не оставлял свой пост в течение 21 года.

Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев. На этот пост он был назначен совсем недавно — в марте текущего года. Во время стихийного общественного митинга он вышел к толпе и после перепалки с собравшимися попросил у них прощения. Поддавшись эмоциям, Цивилев даже опустился перед людьми на одно колено, объяснив это русским обычаем.

ЦИК России уже объявил, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июля.