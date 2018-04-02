Пушков продолжил курс Путина в Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова президента Украины Петра Порошенко о перемирии в Донбассе как непременном и важном условии для введения миротворческого контингента ООН на территорию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Реклама

По мнению российского сенатора, Порошенко должен обсуждать ввод миротворческих сил «не с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель или [спецпредставителем Госдепа США Куртом] Волкером, а с Донецком и Луганском».

Пушков подчеркнул, что без согласия самопровозглашенных народных республик в Донбассе «не будет никаких миротворцев», и «ни Меркель, ни Волкер [в этом] не помогут».

«Это перемирие нам необходимо как воздух», — заявил в воскресенье, 1 апреля, президент Украины Петр Порошенко, выступая перед жителями города Волноваха. Кроме того, Порошенко заявил, что после Пасхи, 10 апреля, он планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить ввод миротворческого контингента ООН в Донбасс.

При этом перемирие, вступившее в силу в ночь на пятницу, 30 марта, и названное украинскими властями «пасхальным», уже было, по данным Народной милиции ЛНР, нарушено украинскими силовиками.

Инцидент произошел, сообщили ополченцы, утром воскресенья — выстрелом из противотанковой ракетной установки была поражена санитарная машина, перевозившая местного жителя. Находившиеся в автомобиле люди получили ранения.

Заявление Пушкова совпадает с выраженной ранее позицией президента России Владимира Путина. В конце февраля российский лидер заявил, что Москва согласна на идею Меркель о введении миротворцев вдоль границы между РФ и Украиной — для обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако при этом Путин отметил необходимость договариваться с непризнанными республиками, поскольку они являются одной из сторон конфликта. Но никто этого делать не собирается, подытожил президент России.

Отметим, 19 февраля замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев объявил, что Киев не собирается вести переговоры с эмиссарами ЛНР и ДНР, поскольку считает самопровозглашенные республики террористическими группировками.

Экс-депутат Верховной рады от «Партии регионов» и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в эфире НСН, что все предложения по перемирию всегда поддерживались ЛНР и ДНР — «чем меньше будет погибать людей, тем лучше». Он подчеркнул, что перемирие должно действовать всегда на основании Минских соглашений. Но при этом «оно то выполняется, то не выполняется — поэтому появляется необходимость в дополнительных объявлениях и инициативах», убежден Царев.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что ввод миротворцев в Донбасс пока что не был поддержан Советом безопасности ООН. Сенатор отметил, что все участники конфликта должны согласиться с форматом миротворческой миссии, определиться с границами ответственности ООН и компетенции миротворцев.

«Я бы попросил украинскую сторону и всех, кто за этим наблюдает, дать возможность поработать переговорщикам, а не спекулировать на отдельных аспектах будущей, далеко не очевидной договоренности»,

— подчеркнул Косачев.

В воскресенье Порошенко заявил, что смог вместе с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном прийти к соглашению с президентом России Владимиром Путиным по поводу перемирия в Донбассе, однако он даже не стал упоминать самопровозглашенные республики, являющиеся стороной переговоров, передает ФАН.

11 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что «сделает все возможное для скорейшего ввода миротворцев» в Донбасс. По мнению Порошенко, только такой вариант развития событий может «остановить убийства украинцев — как гражданских, так и военных», а также «восстановить украинский суверенитет в оккупированном Донбассе».

Еще в сентябре глава ДНР Александр Захарченко заявил телеканалу НТВ, что власти ДНР готовы обсудить с Киевом размещение в регионе миротворческой миссии ООН, однако точки зрения сторон на вопрос значительно отличаются.

«Они подразумевают этот вариант [ввод миротворцев] Косово, Хорватии, мы же подразумеваем вариант следующий — это охрана миссии ОБСЕ. Это непрямая миротворческая миссия. Мы готовы обсудить с Киевом эти условия по поводу нахождения миссии, но, я думаю, Киеву жизненно необходимо просто забрать всю территорию, взять под контроль границы, ввести сюда какие-то войска», — подчеркнул Захарченко.