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«Уходить надо, когда тебя помнят хорошим мужиком»

Почему губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку

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В отставку ушел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который руководил этим шахтерским регионом более 20 лет. Отставка Тулеева была принята по «собственному желанию» — сам губернатор объяснил, что не мог оставаться на своем посту после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Слухи об отставке Тулеева ходили давно, и, возможно, ее ускорил приезд в Кемеровскую область главы СК Александра Бастрыкина.

Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Об этом он сказал в ходе видеообращения, опубликованного на канале администрации области в Youtube. «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом (после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово) на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — отметил Тулеев.

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Прошение о досрочном сложении полномочий уже подписано президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Тулеев управляет Кемеровской областью с 1997 года, в 2015 году он был переизбран на четвертый срок. Теперь уже экс-губернатор подвергся резкой критике общественности в социальных сетях за свое поведение после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, многие из которых — дети. Стоит отметить, что во время пожара погибла и племянница самого Тулеева. Однако гнев общественности этот факт никак не смягчил.

Масла в огонь подлило то, что губернатор просил прощение за случившееся в области не у граждан, а у прилетевшего в Кемерово президента России Владимира Путина. Он также назвал собравшихся на городской площади граждан, которые требовали ответа от властей за случившиеся, «бузотерами», которые пытаются нажить на трагедии политический капитал.

Известно, что у губернатора были проблемы со здоровьем. В июне прошлого года он перенес операцию на сердце, после которой проходил длительную реабилитацию и долго отсутствовал на рабочем месте.

Тулеев трижды — в 1991-м, 1996-м и 2000 годах — баллотировался на пост президента России, ранее занимал различные правительственные посты. После его ухода единственным губернатором ельцинской эпохи останется глава Белгородской области Евгений Савченко.

В начале своей карьеры Тулеев декларировал левые взгляды и опирался на поддержку КПРФ. В 1991 году он поддержал руководство ГКЧП, которое пыталось сместить союзного президента Михаила Горбачева.

В 1999 году он публично отказался принимать из рук президента Бориса Ельцина орден Почета, заявив, что эта власть «ввергла страну в нищету». Впоследствии, правда, Тулеев принял награду из рук президента России Владимира Путина.

Начав карьеру в Кемеровской области как «народный» губернатор, Тулеев за годы у власти превратился в авторитарного даже по российским меркам руководителя, обеспечивая лояльность властям большими процентами, поданными за партию «Единая Россия». При этом Тулеева поддерживали и местные «угольные короли», которых интересовала стабильность в регионе.

«Тулеев был нужен, чтобы обеспечить результат президентских выборов. На его авторитете в Кемеровской области держалось все или почти все. Тулеев был талантливым популистом, но наличие у него принципов никто не отрицает. Уходить надо вовремя, пока тебя помнят хорошим и честным мужиком. Деформация от продолжительного нахождения во власти затронула и его», — говорит «Газете.Ru» политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Тучи на Тулеевым действительно сгущались — согласно рейтингу «Политической выживаемости губернаторов» 2017 года, который составляет агентство «Петербургская Политика», губернатор стал объектом атак правоохранительных органов, предпринимались попытки проектирования «посттулеевской» конфигурации сил.

Еще в 2016 году два заместителя Тулеева, а также глава регионального Следственного комитета стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Речь шла, как утверждали правоохранители, о попытке рейдерского захвата шахты «Разрез «Инской».

Стоит отметить что, когда у прилетевшего в Кемерово Путина горожане спросили про отставку Тулеева, он сказал, что «под камеры» увольнять не будет. При этом политолог Калачев отмечает, что уход Тулеева — «вполне ожидаемая отставка, слухи о которой ходили еще с сентября прошлого года».

Однако тот факт, что отставка состоялась в воскресенье, говорит о том, что «ход вынужденный». Решение Тулеева покинуть пост мог ускорить приезд в область главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассуждает эксперт.

Сам Бастрыкин в открытой части встречи, не называя имени Тулеева, довольно резко раскритиковал как местные, так и региональные власти за пожар в Кемерово.

«Закончилась целая эпоха. Скоро Тулеев будет интересен только историкам. А уйди он чуть раньше, хотя бы сделай заявление, что после президентских выборов готов покинуть кресло, сейчас все смотрелось бы совсем иначе», — говорит Калачев.

Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области вместо Амана Тулеева назначен его заместитель Сергей Цивилев. Как заявили в ЦИК России, выборы нового главы пройдут 9 сентября в единый день голосования, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июля.

Цивилева, работавшего в угольном бизнесе в Якутии, называют человеком, который, скорее всего, и станет руководить областью по итогам выборов. Заместителем губернатора он стал в марте этого года. Во время стихийного общественного митинга он вышел к толпе и после перепалки с собравшимися попросил у них прощения. Поддавшись эмоциям, Цивилев даже опустился перед людьми на одно колено, объяснив это русским обычаем.

Калачев называет Цивилева «эффективным управленцем». И рассказывает, что, побывав на предприятии в Якутии, главой которого является Цивилев, увидел перед собой «современное предприятие», где рабочие активно поддерживали Путина.