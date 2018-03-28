«Фейки о жертвах — это не ошибка, а провокация»

В среду на базе Фонда развития гражданского общества прошла конференция преподавателей общественных наук, которую посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По большей части на мероприятии присутствовали политологи, занимающиеся научной и преподавательской деятельностями в вузах, члены Российской ассоциации политических наук.

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Встреча, на которой присутствовал и корреспондент «Газеты.Ru», началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. После этого куратор внутренней политики Кремля Кириенко проомментировал пожар в столице Кузбасса, что, пожалуй, и стало самой громкой новостью мероприятия. Он заявил, что помимо технологических и надзорных следствий из этой истории можно сделать и другие выводы. Происходящее показало высокий уровень человеческой сопричастности и консолидации, отметил Кириенко.

«В Москве вчера было три места, куда приходили люди. Чужого горя нет», — подчеркнул политик, также упомянув и о героических проявлениях, когда при пожаре люди жертвовали жизнью ради спасения других. К слову, один из митингов был организован властями, а информация о другом распространялась в соцсетях. Полиция не препятствовала сбору горожан, независимо от того, был митинг согласован властями или нет.

Впрочем, тут же последовали и негативные выводы. Кириенко уверен, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций.

Он пояснил, что имеет в виду фейковые сообщения о якобы заниженном со стороны властей количестве жертв катастрофы.

«Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать», — подчеркнул чиновник.

Он согласился, что многие люди просто поверили распространяющейся информации, но изначально кто-то профессионально записывал фейковые звонки с якобы сотрудниками МЧС, морга или иных служб, распространяя ложную информация. Потом, по словам куратора российской внутренней политики, атака пошла через мессенджеры.

Власти Кемерово тоже завуалированно получили свою долю критики от участников дискуссии. Завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал отметила, что

несмотря на победу Владимира Путина на выборах президента, в обществе есть дефицит доверия к власти.

В пример она как раз привела трагедию в Кемерово: «Общество не верит власти до конца. И это происходит сразу после того, как оно проявило очень высокое доверие к президенту».

Куратор внутриполитического блока Кремля неожиданно с этим согласился. «Единственное, что добавил бы важный момент — еще и вопрос коммуникации общества и власти. Довольно часто мы понимаем, что реакция власти в коммуникации не самая удачная. И большую часть проблем мы порождаем сами собственно качеством коммуникации», — заявил Кириенко. По его словам, это видно и по ситуации с Волоколамском, и по «ряду не самых удачных комментариев по Кемерово».

Новое большинство

Впрочем, конференция собралась все же не только для обсуждения этих вопросов. Кириенко почти сразу объяснил свое собственное разделение на политтехнологов и политологов. Одни, по его словам, все-таки мыслят категориями выборов, а другие — больше о стратегии.

«Стратегия важнее», — сделал Кириенко комплимент присутствующим.

После этого он коротко прошелся по итогам выборов, отметив, что внутренней для курируемого им блока задачей на них было, чтобы Путин набрал большее количество голосов в абсолютных цифрах, чем на прошлых выборах, что и произошло. Кириенко назвал полученный результат «новым большинством», отдельно отметив, что впервые на выборы пришло больше людей до 35 лет, чем представителей старшего поколения. Такие выводы можно делать по экзит-поллам ВЦИОМ.

Однако из слов чиновника выходило, что после выборов в курируемом им направлении проблем только прибавилось, однако он настроен на долгосрочную работу.

Кириенко заявил, что по мере отхода на тех же выборах от административного ресурса усиливается запрос на их интеллектуальное сопровождение.

Кроме того, по его словам, проявившуюся в обществе консолидацию не надо терять.

Сейчас стоит вопрос ее долгосрочного сохранения, причем не только против кого-то, но на основе общих ценностей и позитивных смыслов. А это задача стратегическая, то есть как раз для политологов, обратился к аудитории Кириенко.

Также куратор внутренней политики рассказал собравшимся, что в советские годы преподаватели общественных наук страдали от излишнего государственного влияния, а сейчас — наоборот, и нужно искать «золотую середину».

По словам Кириенко, он ждет от собравшихся ученых выработки технологии для долгосрочного взаимодействия. Потому что часто политологи приходят к властям с «толстыми фолиантами», с которыми чиновники не знают, что делать. Поэтому и надо думать о том, как грамотно выстроить механизмы на базе экспертизы и взаимодействия, чтобы наработки ученых не пропадали даром.

Кроме того, он заявил, что власти здесь могут выступать заказчиком и источником финансирования. Но в любом случае, по его словам, они не должны давать задачи, так как это «улица с двусторонним движением».

Обеспечить рывок

В конце выступления Кириенко прямо попросил по итогам конференции дать ему предложения по конкретным технологиям взаимодействия.

Также он сформулировал, по каким именно темам он ждет наработок в первую очередь. Во-первых, ученые должны подумать над социально-гуманитарным обеспечением технологического рывка, о котором президент говорил в своем послании.

Чиновник пояснил, что мир стремительно меняется, а вместе с ним и потребление информации, и модели принятия решений. Все это приводит к социокультурным изменениям, которые и требуют стратегического осмысления.

Кроме того, куратор внутренней политики высказался и о том, что нужно продолжать изучение молодежи, исследовать их мышление, смену поколений, тем более что их политическая социализация сейчас проходит быстрее.

Отдельно чиновник остановился на политическом образовании. Сейчас, по его мнению, оно во многом отдано на откуп СМИ и интернету, а те следуют за рынком и коммерческой конъюнктурой. Из слов чиновника стало понятно, что, по его мнению, ситуацию надо менять.