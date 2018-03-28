Черные дни: как скорбят в России и мире

В России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В соответствии с законом государственные флаги РФ были приспущены на зданиях российских представительств во всех странах мира, а в российских регионах отменили и перенесли развлекательные мероприятия.

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Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе погиб 41 ребенок. В день общенационального траура, 28 марта, в Кемерово простились с 15 опознанными погибшими. Остальных жертв еще предстоит опознать — пламя слишком сильно повредило тела, на генетическую экспертизу потребуется несколько дней.

В связи с трауром некоторые культурные учреждения отменили развлекательные программы, запланированные на 28 марта, а многие телеканалы отказались от рекламы и изменили сетку вещания. Такие меры предписываются указом президента, однако запрет рекламы носит обязательный характер, а изменения в программах телерадиокомпаний — рекомендательный.

В память о погибших в Кемерово все российские телебашни, включая Останкинскую, отключили подсветку на три дня: с 27 по 29 марта. В эти дни Российская телевизионная и радиовещательная сеть не будет освещать башни в 38 регионах России. Подсветку оставят только на объектах, обеспечивающих безопасность движения самолетов.

В Кабардино-Балкарии мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, который отмечается 28 марта более 20 лет и является в республике выходным днем, были перенесены на 30-31 марта.

По всей стране проходят траурные мероприятия, минуты молчания и памятные акции. 27 марта жители Кемерово собрались на центральной площади города и запустили в небо белые воздушные шарики. К акции присоединились многие российские города — белые шары поднялись в небо в Томске, Иркутске, Ижевске, Белгороде, Барнауле.

География городов и регионов, где в эти дни проводятся траурные акции, охватывает всю Россию. Во многих населенных пунктах были обустроены мемориалы памяти, куда жители приносят цветы и игрушки.

27 марта в Москве прошли две акции в память о погибших в Кемерово: на Манежной и Пушкинской площадях. Одну организовали городские власти, информацию о другой накануне распространили в соцсетях. По данным столичного ГУ МВД, в акциях приняли участие порядка 12 тыс. человек. К моменту, когда участники начали расходиться, в окрестных магазинах уже не осталось цветов.

Традиции национального траура в России

В России дни общенационального траура объявляются специальным указом президента, но четких критериев, что может послужить поводом для траура в масштабах целой страны, нет. По негласной традиции, это обычно происходит в связи с крупными трагическими происшествиями: терактами, крупными авариями и авиакатастрофами, стихийными бедствиями. Чаще всего национальный траур объявляется, если количество жертв трагедии превышает 60 человек, однако так происходит не всегда.

Например, общероссийский траур был объявлен после столкновения в 1996 году поезда и школьного автобуса, в результате которого погиб 21 ребенок, а по 75 жертвам техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года скорбели только на региональном уровне.

В соответствии с законом в дни траура российские флаги по всему миру приспускают до половины высоты флагштока, а на древке закрепляются траурные ленты. В учреждениях культуры и на телевидении отменяются развлекательные передачи и мероприятия, спектакли и цирковые представления.

Всего общенациональный траур объявлялся в России 29 раз. Среди поводов были, в частности, теракты в Буденновске (129 жертв), Беслане (334 жертвы), на Дубровке в Москве («Норд-Ост», 130 жертв).

Впервые в истории современной России траур был объявлен в 1993 году после попытки вооруженного государственного переворота — события, также известного как «расстрел Белого дома». Тогда погибли 137 человек: непосредственные участники столкновений, активисты, журналисты и случайные прохожие.

Дни национального траура также объявляют в случае смерти крупных политических деятелей. В современной России это происходило лишь однажды — когда в апреле 2007 скончался первый президент РФ Борис Ельцин.

Между тем в СССР общенациональный траур в память об умерших руководителях государства объявлялся пять раз: после смерти Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко.

Как скорбят в других странах мира

В странах ЕС и США есть свои традиции национального траура. Как правило, в мире национальный траур проходит примерно как в России — приспускаются национальные флаги, отменяются увеселительные мероприятия.

Во Франции в 2016 году в связи с терактами в Ницце был объявлен трехдневный национальный траур, и большие развлекательные мероприятия были отменены, а те, которые состоялись, изменили программу и были посвящены жертвам атаки. До недавнего времени Франция редко прибегала к объявлению дней траура, но стала делать это после серии террористических актов. До этого траур объявляли после ухода из жизни французских президентов: Жоржа Помпиду и Шарля де Голля, а также Франсуа Миттерана.

В Великобритании траур в масштабах страны был связан со смертью королевы Виктории в январе 1901 года, причем тогда национальный траур был объявлен не только на территории Великобритании, но и в Индии, которая на тот момент была английской колонией.

Туда было направлено письмо с подробной инструкцией о том, как соблюдать траур. При этом по королеве скорбели шесть месяцев со дня похорон — до 24 июля.

Проведение долговременной траурной церемонии предусмотрено и в случае смерти нынешней королевы Елизаветы. Траур будет длиться 12 дней, а по телевидению не будут показывать никаких развлекательных передач.

После гибели в автокатастрофе принцессы Дианы и ее друга Доди Аль-Файеда национальный траур не объявлялся, однако многие сами оплакивали «народную принцессу» и несли цветы к дому, где она жила. Как отмечает в своей книге «Политика траура» исследователь Рашель Альмейда, тот факт, что Диана была ближе к народу, чем к аристократии, помог сломать разделявшие людей барьеры.

Сегодня же, как пишет автор, явление терроризма наложило свою печать и на культуру траура: «Универсальная массовая трагедия сломала ритуалы, которые разделяли людей на классы».

В США ежегодно проводится траурная церемония в память о почти 3000 погибших в башнях-близнецах и самолетах, которые были захвачены террористами для атаки.

Стоит отметить, что, когда президентом США был Барак Обама, он призывал сделать 11 сентября днем работ на общественное благо, однако консервативная общественность приняла его идею в штыки. «Призывы к общественной работе 11 сентября неуместны и кощунственны. 11 сентября — национальный день траура», — отмечал близкий к американским националистам сайт Breitbart.

После терактов в США траурные мероприятия проходили во многих странах. Например, в Израиле были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные передачи.

В Израиле национальные траурные мероприятия проводятся в День павших, который отмечается во второй месяц еврейского календаря. Он посвящен памяти израильских солдат. Накануне начала мемориальных событий в 20.00 по местному времени звучит сирена, и жители, где бы они ни находились, молча стоят, поминая погибших. Затем проводится государственная церемония на Храмовой горе в Иерусалиме, во время которой национальный флаг опускается на половину высоты флагштока.

В июле прошлого года в Германии в знак траура были приспущены государственные флаги в связи со смертью канцлера-объединителя Германии Гельмута Коля.

В ФРГ существует и ежегодный Национальный день траура, когда в Бундестаге проводится церемония поминовения жертв первой мировой войны. Этот день носит название Volkstrauertag — «Всенародный день скорби». Он отмечается в одно из воскресений ноября.

В Польше самые масштабные за последние годы общенациональные траурные мероприятия проводились в связи с трагической гибелью членов польского правительства в авиакатастрофе над Смоленском в 2010 году. В ней погиб президент Польши Лех Качинский. Национальный траур длился неделю.

Эта трагедия польского народа была с болью воспринята и в России, где тоже прошли траурные мероприятия. Влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza даже выпустила статью с заголовком: «Благодарим вас, московские братья». Польские СМИ отметили и внезапный порыв всегда сдержанного Владимира Путина, который в то время возглавлял правительство. Подойдя к прилетевшему в Россию премьеру Польши Дональду Туску, Путин обнял его в знак сочувствия.