С глаз долой: Тулеев отправил своего зама в отставку

В Кемеровской области произошли кадровые перестановки — правда, непонятно, связаны ли они с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» и гибелью 64 человек (в том числе и 41 ребенка).

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Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что принято кадровое решение отправить в отставку заместителя губернатора Кемеровской области Алексея Зеленина — новым руководителем аппарата администрации Кузбасса станет первый заммэра Кемерова Ольга Турбаба. Эту информацию подтверждает источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Кроме того, со своего поста уволена начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина. Ее место займет заместитель Валентина Назимок.

Официального подтверждения об отставках чиновников не поступало.

В администрации Кемеровской области «Газете.Ru» заявили, что документов об отставке Зеленина не видели, и комментировать сведения о его отставке отказались. На вопрос о сфере ответственности Зеленина корреспонденту «Газеты.Ru» предложили изучить сайт администрации.

В разделе «Полномочия» значится, что в сферу ответственности Зеленина входила разработка долгосрочных прогнозов и планов работы коллегии администрации области, организация подготовки и контроля за исполнением документов и поручений губернатора, организация работы по доведению до исполнителей и населения федеральных законов. Также

Зеленин занимается осуществлением взаимодействия администрации области с органами местного самоуправления, отвечает за контроль проведения и организационное обеспечение заседаний и конференций губернатора.

Наконец, в сферу ответственности главы администрации входит организация правовой экспертизы документов губернатора и документационного обеспечения.

Департамент внутренней политики, которым руководит Нина Лопатина, отвечает также за организационную работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, федеральными и региональными органами власти. Также в сферу ответственности ДВП входит взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями.

Еще в августе 2017 года Тулеев на совещании упрекнул Зеленина и Лопатину в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем, передает РИА «Новости».

«К сожалению, врагов много. За этот период чего я только не начитался. Молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться», — заявил Тулеев на встрече с заместителями.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан в городском морге заявил, что перед принятием каких-либо кадровых решений необходимо дождаться окончания расследования. «Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода. Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе,

нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети»,

— ответил Путин.

28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует заявления и действия властей Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«Я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на вчерашние слова президента [Владимира Путина], когда он встречался с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, губернатора Амана Тулеева, который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.

«Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу», — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение властей, Песков заявил: «Да, я не буду это делать».

Накануне, во вторник, 27 марта, жители города Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию кузбасской областной администрации на площадь Советов. Призывы к выходу на митинг распространялись в социальных сетях и мессенджерах.

Вход в здание обладминистрации был оцеплен сотрудниками ОМОНа и перекрыт ограждениями. Данные о количестве участников митинга разнятся — по данным ТАСС, утром 27 марта на площадь Советов вышли «несколько сот человек», по обновленным спустя час данным РИА «Новости» — около 2000 человек. При этом губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил президенту Владимиру Путину, прибывшему с незапланированным визитом в Кемерово, что численность митингующих — «человек двести».

«Вся оппозиционная сила приехала сюда в момент. Идут по предприятиям и квартирам. Это не родственники погибших даже. Это бузотеры. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство. Нельзя такого делать»,

— заявил глава региона президенту. Он также сообщил, что семьям пострадавших будет оказана финансовая поддержка.

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что на стихийный митинг в память жертв пожара в Кемерово пришло много молодежи как на акцию по дискредитации власти.

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти. Очень много было «подогретой молодежи». Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают»,

— заявил Чернов.

Люди вышли к зданию кузбасской обладминистрации с требованиями «максимально прозрачного расследования» трагической гибели 64 человек — в их числе 41 ребенок в возрасте от четырех до 13 лет. Протестующие требуют также отправить в отставку правительство региона, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Кемерово Илью Середюка.