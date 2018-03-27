«Лондон так и не дал объяснений»

Москва не получила от Лондона и Вашингтона ответ на просьбу предоставить «распечатку» по делу отравленных в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.

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«Эта самая «распечатка», некий документ, некий список тем или даже не столько тем, сколько объяснений Лондоном того, что произошло в Солсбери, в СМИ так и не попала», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом она добавила, что данный документ пытались получить журналисты и российские дипломаты, обратившись к своим американским и британским коллегам, но им не предоставили никакой информации.

Несмотря на это также во вторник 27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости дальнейших антироссийских мер в связи с «делом Скрипаля».

«Вчерашний день был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России», — заявила Мэй.

Днем ранее Захарова заявила, что за отравлением в Солсбери стоят мощные силы в США и Великобритании.

«На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании», — сказала Захарова.

Она также выразила мнение, что мотивом является продолжение «абсолютного наступления» на Россию в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях.

Накануне Захарова рассказала, что британское министерство иностранных дел направляет российскому послу в Лондоне Александру Яковенко лишь «неграмотные отписки» по делу Скрипаля. Она подчеркнула, что уровень работы британских дипломатов удивляет — «огромную роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два».

Захарова уточнила, что обращения России к Великобритании «составляют огромные фолианты» с «абсолютно конкретными вопросами» о состоянии российских граждан и формуле вещества, фигурирующего в деле об отравлении.

Также представитель МИД РФ назвала риторику Лондона «черным пиаром общемирового масштаба» и указала на отсутствие конкретной доказательной базы по делу о «Новичке» — нервно-паралитическом веществе, которым, предположительно, был отравлен Скрипаль, передает ФАН.

Днем 4 марта 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь обедали в этом ресторане. Затем — спустя несколько часов — они были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию и по-прежнему находятся в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Для помощи полиции в Солсбери были откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил.

Само же расследование дела ведет контртеррористическое подразделение британской полиции, которое привлекло к работе ученых и коллег из разведслужб. Глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули заявил, что Скотленд-Ярд расценивает произошедшее как попытку убийства, передает НСН.

Вскоре британская газета The Times написала, что Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключили функцию датчика местоположения GPS на своих телефонах в день отравления. В материале указывалось, что отключение GPS могло позволить Скрипалям провести «тайную встречу» с неизвестными лицами.

«Наиболее вероятной причиной [отключения датчиков GPS] может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком», — заявил источник Times, знакомый с ситуацией.

Официальная представитель Скотланд-Ярда отказалась комментировать указанные источником сведения, поскольку эта информация «касается расследования».

Что касается состояния самих пострадавших, то оно может и не улучшиться.

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью», — рассказывала Тереза Мэй в парламенте.