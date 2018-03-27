Украина рассказала об убытках из-за Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев потерял несколько десятков миллионов гривен из-за строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем.

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«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — сказал украинский чиновник.

Политик в целом выказал недовольство тем фактом, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом строительство моста, передает ФАН. Тремя днями ранее, 25 марта, лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов пригрозил заблокировать движение транспорта по Крымскому мосту.

По словам экстремиста, имена тех, кто воспользуется мостом для поездки в Крым, должны фиксироваться властями Украины.

«К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым», — сказал Ислямов.

При этом он отметил, что «Меджлис» для своей борьбы сначала использует ненасильственные меры и физически препятствовать движению транспорта крымские татары не будут, передает НСН.

«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к последующим шагам», — пояснил экстремист.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская высмеяла это заявление Ислямова.

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов», — заявила российский парламентарий.

На следующий день бывший посол Евросоюза в России, британский политолог Майкл Эмерсон выразил уверенность в том, что у Киева «нет способов вернуть Крым, кроме большой войны», передает RT.

По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц, имеющих отношение к российскому полуострову, «остаются и, возможно, будут всегда». Также он заявил, что присоединение Крыма к России, «к сожалению, является фактом».

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка. У Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет», — заявил он.

В середине марта депутат Верховной рады Украины, бывший лидер украинской радикальной экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK заявил, что у Киева есть возможности для того, чтобы совершить военное наступление на Россию и захватить Краснодарский край и Ростовскую область.

При этом, по словам Яроша, украинским военным для победы над Россией необходимо «зачистить» Донбасс от «антигосударственного элемента», а также силой вернуть Крым под юрисдикцию Украины.

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента… Это возвращение Крыма, безусловно», — сказал экс-глава экстремистского объединения.

После этого, как отметил Ярош, можно будет подумать о захвате остальной российской территории.

«Главное — вернуть территории, а потом мы подумаем. Будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — сказал украинский парламентарий.

16 марта руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов сообщил, что в Женеве сорвали заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан.

«Выступление на площадке ООН сорвано. Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание», — сказал дипломат.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии обстоятельств, при которых Крым и Севастополь могут быть возвращены в состав Украины. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках».

«Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — сказал Путин.