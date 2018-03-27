Жители города Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию кузбасской областной администрации на площадь Советов. Призывы к выходу на митинг распространялись в социальных сетях и мессенджерах. Сама площадь, на которой собрались митингующие, находится «в нескольких минутах ходьбы» от сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

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Вход в здание обладминистрации оцеплен сотрудниками ОМОНа и перекрыт ограждениями. Данные о количестве участников митинга разнятся — по данным ТАСС, утром 27 марта на площадь Советов вышли «несколько сот человек», по обновленным спустя час данным РИА «Новости» — около 2000 человек. При этом губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил президенту Владимиру Путину, прибывшему с незапланированным визитом в Кемерово, что численность митингующих — «человек 200».

Фоторепортаж: На митинге в Кемерово потребовали отставки властей __is_photorep_included11697265: 1

«Вся оппозиционная сила приехала сюда в момент. Идут по предприятиям и квартирам. Это не родственники погибших даже. Это бузотеры. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство. Нельзя такого делать», — заявил глава региона президенту. Его слова приводит Ura.ru. Он также сообщил, что семьям пострадавших будет оказана финансовая поддержка.

Люди вышли к зданию кузбасской обладминистрации с требованиями «прозрачного расследования» трагической гибели 64 человек — в их числе 41 ребенок в возрасте от 4 до 13 лет. Протестующие требуют также отправить в отставку правительство региона, губернатора Кузбасса Амана Тулеева и мэра Кемерово Ильи Середюка.

Над площадью Советов раздаются лозунги: «В отставку!», «Коррупция убивает», «Воры!», «Правду!». Также люди требуют отдать ответственных за пожар и гибель людей под суд и огласить точное число жертв — в соцсетях распространяется информация о том, что точное количество жертв скрывается, однако никакого подтверждения данные сведения не имеют. Также власти обвиняют в недостаточных действиях по тушению пожара — с пламенем не могли справиться 19 часов.

При этом инициативная группа жителей Кемерово, инспектировавшая морги и хладокомбинат, где якобы были сокрыты тела погибших, вернулась на площадь и заявила, что на хладокомбинате тел не нашли, а около 20 тел в моргах выглядят как останки взрослых людей.

Ранее президент России Владимир Путин в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой, высказывающей недоверие к ходу расследования пожара. Встреча состоялась в здании судмедэкспертизы.

Путин заявил, что не имеет смысла сомневаться с официальных данных по числу погибших, и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в соцсетях.

К кемеровчанам вышли заместитель губернатора Владимир Чернов и вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По сообщениям очевидцев, чиновники не смогли удовлетворить митингующих, но ответили, что причиной трагедии стала «халатность и человеческий фактор». Впоследствии родители погибших детей и другие пришедшие на площадь горожане начали требовать от властей уйти в отставку.

Митингующие требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

Ранее Путин пообещал принять кадровые решения после пожара. «Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода, во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — заявил Путин.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар.

В результате происшествия, по последним официальным данным, погибли 64 человека — среди них 41 ребенок. Также 44 человека получили травмы и ранения различной степени тяжести. 39 человек пропали без вести, их разыскивают экстренные службы.

СКР возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время задержаны пятеро подозреваемых — в их числе гендиректор ТЦ и охранник, отвечавший за пожарную безопасность и сигнализацию в день трагедии.

В МЧС России рассказали, что в загоревшийся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерово слишком поздно вызвали бригады пожарных.

«В 12:15, по прибытию на место чрезвычайной ситуации, огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу», — заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово заявил, что гибель десятков людей в пожаре была вызвана «преступной халатностью и разгильдяйством». Путин подчеркнул, что трагедия произошла в месте, где ее никто не ожидал, «это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте». Также российский лидер дал поручение главе Следственного комитета Бастрыкину провести антикоррупционные проверки местных чиновников.