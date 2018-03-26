«Белград не подведет Москву»

Глава МИД Сербии Ивица Дачич высказал мнение, что в мире уже идет не холодная, а «ледяная война», передает ТАСС.

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«В мире идет уже не холодная война, а ледяная. Уже даже объявляют бойкот чемпионату мира по футболу. От Сербии требуют высказаться по разным вопросам — от инцидентов в Великобритании до торговой войны с Китаем. Очевидно, что ожидается дальнейшее обострение отношений мировых сил и отзывы дипломатов», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Дачич заявил, что в сложившейся ситуации он не может ожидать ничего другого, кроме дальнейшего обострения отношений. При этом он подчеркнул, что, несмотря на старания Запада, Россия была и остается «верным партнером и другом Сербии», поэтому Белград не позволит себе подвести Москву.

Стоит отметить, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в России Славенко Терзич выступал с заявлением по поводу отказа от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. По его словам, Сербия не собирается бойкотировать мундиаль.

«Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России», — пояснял Терзич.

Днем ранее посол России в Белграде Александр Чепурин принял участие в памятных мероприятиях в связи с 19-й годовщиной бомбардировок НАТО.

«Две с половиной тысячи человек, подавляющее большинство — мирное население, были убиты, 10 тысяч человек были ранены легко или тяжело. Это варварство, о котором трудно говорить, которое могло быть в конце XX века», — цитирует посла RT.

По словам Чепурина, ни одного посла из тех стран, которые бомбили Сербию, не было на траурной церемонии.

«Никто не хочет осознать, извиниться, раскаяться, все по-прежнему тихо сидят и считают, что правильно сделали…» — подчеркнул дипломат.

За день до этого президент Сербии Александр Вучич и члены правительства приняли участие в траурной церемонии в честь 19-й годовщины бомбардировок НАТО. Мероприятие прошло в городе Алексинац на юге страны, пострадавшем от бомбардировок в апреле и мае 1999 года.

Церемония проходило под лозунгом «Простим, если сможем, не забудем, пока живы».

Политики возложили цветы к памятнику погибшей в результате бомбардировок трехлетней Милицы Ракич, почтив память юных жертв трагедии, а также венки к обелиску у здания национальной компании «Радио и телевидение Сербии», сотрудники которой также погибли в 1999 году.

Вучич также указа, что Евросоюз виновен в невыполнении Брюссельских соглашений, в частности в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

«Почти 1800 дней шесть главных пунктов брюссельского соглашения не были затронуты, это не может быть виной одних только албанцев, документ также подписал Европейский союз», — пояснил глава государства.

При этом президент отметил, что в ходе беседы представители Евросоюза «ясно сказали Приштине, что она должна выполнить соглашение о ССМ».

В тот же день стало известно, что против вступления Сербии в НАТО выступают 84% жителей страны.

Как свидетельствуют данные опроса Института по европейским дела, за членство Сербии в Североатлантическом альянсе высказались 10% опрошенных, еще 6% респондентов затруднились с ответом.

При этом 68% опрошенных полагают, что Белград не может получить пользы от сотрудничества с НАТО, 18% считают, что может, еще 14% опрошенных не знают ответа, передает ФАН.

По данным опроса, сотрудничество Сербии и НАТО не поддерживают 66% участников опроса, согласны его продолжать 26%, а 8% респондентов не сумели определиться. В феврале Вучич передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента России Владимира Путина.

«Я передал министру Лаврову для президента Путина письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией. Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», — сказал Вучич.

Глава государства также обратил внимание на то, что торгово-экономические отношения между двумя странами хорошо развиваются.