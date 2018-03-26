Бывший посол Евросоюза в России, британский политолог Майкл Эмерсон выразил уверенность в том, что у Киева «нет способов вернуть Крым, кроме большой войны», передает RT.

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По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц, имеющих отношение к российскому полуострову, «остаются и, возможно, будут всегда». Также он заявил, что присоединение Крыма к России «к сожалению, является фактом».

«Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка. У Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет», — заявил он.

Эмерсон добавил, что ЕС и США «в оперативном плане сейчас очень обеспокоены тем, что делать с Луганском и Донецком», а с Крымом, подчеркнул он, «кажется, все иначе».

Что же касается Донбасса, то стороны зашли в политический тупик. Поэтому вполне возможен вариант окончательного отделения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик от Украины, передает ФАН.

«Есть другой вариант — его можно назвать «приднистровизацией». Его суть в реальном прекращении огня в Донбассе», — резюмировал эксперт.

Украинские власти регулярно делают заявления относительно своего якобы видения возврата Крыма или хотя бы осложнения быта жителям полуострова. Так, двумя днями ранее лидер запрещенной в России экстремистской украинской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов предложил Киеву заблокировать движение транспорта по Крымскому мосту.

Также экстремист, который в России объявлен в розыск за преступления против крымчан, рассказал о том, что имена тех, кто воспользуется мостом для поездки в Крым, должны фиксироваться украинскими силовиками для применения санкций в их отношении — запрета на въезд на Украину.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в ответ назвала Ислямова шайтаном и жующим высоковольтные провода второсортным экстремистом, и указала, что заявления Киева относительно Крыма всерьез в Москве никто не воспринимает, передает НСН.

В сентябре прошлого года бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что, по его мнению, Крым никогда впредь не выйдет из состава России, а также раскритиковал антироссийские санкции со стороны Запада. Экс-политик предупредил об угрозе отчуждения между Москвой и Берлином из-за присоединенного полуострова.

«У наших народов долгая общая история, и многие россияне разочарованы отношением немцев к ним, особенно политикой санкций. Крым был частью России с XVIII века. Я предсказываю, что не будет такого президента России, который откажется от Крыма», — указал бывший глава немецкого правительства.

Месяцем ранее лидер немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что Германии необходимо «отложить в сторону» разбирательства вокруг присоединения Крыма к России и сосредоточиться на более актуальных проблемах двусторонних отношений.

«Я за то, чтобы было больше реализма», — сказал Линднер.

Немецкий политик подчеркнул, что он считает вхождение Крыма в состав России «аннексией», противоречащей международному законодательству, однако, в ближайшее время с этой ситуацией вряд ли удастся что-то сделать дипломатическими методами.

Исходя из этого, Линднер предложил считать присоединение Крыма к России «долгосрочным временным состоянием» и «заморозить» кризис, чтобы разобраться с менее крупными проблемами в отношениях с Россией, и «при решении более простых вопросов посмотреть, изменит ли Москва свою авторитарную политику».

Его посыл поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger заявил, что в настоящее время Западу не нужны дебаты относительно статуса Крыма.

«Нам не нужны дебаты по Крыму. Нам нужно думать о том, как добиться режима прекращения огня на востоке Украины», — отметил министр.

По его словам, перемирие — это то условие, которое необходимо, чтобы шаг за шагом приходить ко все большей разрядке напряженности в отношениях с Россией.

В свою очередь, заместитель председателя немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд в интервью газете Berliner Morgenpost заявлял, что Западу необходимо признать, что Крым легитимно вошел в состав России.

«Правильным будет признать Крым частью России. Крым никогда не возвратится на Украину. Санкции ни к чему не приводят. Россия имеет очень сильное влияние в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейскую систему. Противостояние Москвы и НАТО должно прекратиться», — пояснял политик.