Все на выход: 17 стран высылают российских дипломатов. LIVE

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Канада — единственная неевропейская страна, помимо США, присоединившаяся к высылке российских дипломатов. «Мы высылаем четырех сотрудников российских дипмиссий, которые работают либо в посольстве Российской Федерации в Канаде, либо в генеральном консульстве Российской Федерации в Монреале. Четыре человека являются сотрудниками разведки или теми, кто использовал дипломатический статус для подрыва безопасности Канады или вмешательства в нашу демократию», — говорится в заявлении канадского МИД.
Отличилась и Украина — Киев заявил о высылке из страны сразу 13 российских дипломатов. Стоит отметить, что накануне зампред Верховной рады Ирина Геращенко уверяла, что украинская сторона не станет высылать российских дипломатов вслед за Великобританией и другими странами ЕС, потому что отношения между Москвой и Киевом и без того «сведены до критического минимума».
Наш северный сосед Финляндия также высылает одного дипломата. «Президент республики и кабинет министров определили, что Финляндия исключает одного чиновника с дипломатическим статусом, который работает в посольстве России в Хельсинки. Министерство иностранных дел уведомило об этом российского посла. Высылка будет проводиться одновременно с соответствующими действиями других государств-членов ЕС. Решения о высылке относятся к компетенции национальных властей, и каждое государство-член действует на основе собственного анализа ситуации», — говорится в заявлении правительства страны.
Румыния высылает всего одного российского посла. «Подчеркиваем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях МИД уведомил посольство Российской Федерации в Бухаресте, что один из его дипломатов будет объявлен персона нон-грата и обязан покинуть территорию Румынии», — говорится в пресс-релизе МИД Румынии.
Еще два российских дипломата покинут Данию. «Сегодня мы, как и ряд других стран ЕС и государств за пределами Евросоюза, решили выслать российских дипломатов. Сегодня российский посол был проинформирован, что Дания высылает двух российских дипломатов», — заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.
Италия — тоже в списке. «Вследствие заключений, сделанных Европейским советом 22 и 23 марта, в знак солидарности с Соединенным Королевством и в координации с европейским партнерами и союзниками НАТО, министерство иностранных дел и международного сотрудничества уведомило сегодня о решении выслать с итальянской территории в течение недели двух сотрудников посольства Российской Федерации в Риме, аккредитованных по дипломатическому списку», — говорится в сообщении итальянского МИД.
К акции по высылке российских дипломатов присоединяются Нидерланды. «В свете последних выводов Европейского совета… двое работающих в Нидерландах «сотрудников российской разведки» будут высланы», — говорится в письме министра иностранных дел страны Стефа Блока.
По словам председателя Евросовета Дональда Туска, из-за «дела Скрипаля» российские дипломаты покинут в общей сложности 14 европейских государств.
«Сегодня 14 стран-членов ЕС решили выслать российских дипломатов в качестве прямых мер после состоявшегося на прошлой неделе заседания Совета Европы касательно атаки в Солсбери», — написал он в твиттере. Кроме того, Туск не исключил дополнительные меры, включая дальнейшие высылки.
Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов сообщил, что МИД страны высылает одного российского дипломата и одного сотрудника «Аэрофлота». «Нас уведомили о том, что страну должен покинуть один дипломат и один сотрудник «Аэрофлота», — сказал Лукьянов. По его словам, их имена не указываются, чтобы люди могли спокойно собраться и покинуть страну.
Литва не только высылает дипломатов, но также объявляет более 20 российских граждан персонами нон грата. «В солидарность с Великобританией в «Атаке в Солсбери» Литва приняла решение выслать троих российских сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, добавить к санкциям по «Акту Магнитского» 21 человека и запретить 23 людям въезд в Литву», — сообщается в твиттере министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
Еще троих дипломатов высылает Чехия. При этом чешский премьер Андрей Бабиш уточнил, что высылке подлежат не дипломаты, а «незадекларированные разведчики». «Термин «дипломат» ошибочен. На самом деле они называются «необъявленными докладчиками. Высылка не будет включать реальных дипломатов или даже послов, как спекулируют некоторые», — написал Бабиш в фейсбуке.
Агенство Рейтер сообщает, что Франция также высылает четверых дипломатов. МИД Франции уже официально подтвердил эту информацию. «Мы официально сегодня известили российские власти о нашем решении выслать с территории Франции четырех российских дипломатов в течение недели», — говорится в тексте коммюнике на сайте французского ведомства.
О высылке дипломатов объявляют и другие страны. «Сегодня мы выслали четырех российских дипломатов из Германии. Поскольку после отравления в Солсбери Россия все еще не способствует прояснению инцидента», — сообщается в Twitter МИД ФРГ. «Мы приняли это решение не легкомысленно», — приводятся в сообщении слова главы МИД Хайко Маас. Информацию о высылке дипломатов уже подтвердили в Министерстве иностранных дел ФРГ.
Чапутович заявил, что эти действия предприняты «в знак солидарности с Великобританией». «Наш ответ — это часть широкой реакции международного сообщества на отравление Сергея Скрипаля», — сказал он, признав, что Россия причастна к этому инциденту.
Появление подробностей не заставило себя ждать. Всего через пару часов министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что страну в ближайшее время также покинут четыре российских дипломата.
Еще до появления официальных сообщений о том, что США высылают российских дипломатов, послы Российской Федерации были вызваны в понедельник, 26 марта, в Министерства иностранных дел в странах Балтии: Литве, Латвии и Эстонии. Также российского посланника Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, который заявил, что внешнеполитическое ведомство страны проинформировало его о решении по высылке российских дипломатов, однако подробностей не привел.
При этом Соединенные Штаты, судя по всему уже привыкнув к российской политике «зеркальных мер», будут готовы принять против России новые меры, если Москва ответит на высылку дипломатов. «Мы не собираемся предсказывать, каким будет ответ российского правительства. Мы оставляем за собой право реагировать дальше на любые российские ответные меры против наших целиком оправданных действий сегодня», — передает РИА «Новости» слова представителя администрации США.
Посол России в США уже подтвердил информацию о высылке 60 российских дипломатов. В Госдепартаменте США отмечают, что консульство РФ в Сиэтле будет закрыто до 2 апреля. Российским дипломатам дали 7 дней на то, чтобы они покинули территорию страны.
В Белом доме также уточняют, что «США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! США в связи с расследованием дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняли решение об «ответных мерах». «Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок», — заявил один из чиновников в администрации Трампа.
К этому политическому жесту уже присоединились несколько европейских стран. «Газета.Ru» внимательно следит за развитием событий и реакцией на происходящее со стороны российских официальных лиц. Оставайтесь с нами!