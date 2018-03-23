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ЕС отозвал посла из России

ЕС отзывает посла из России в связи с «делом Скрипаля»

После почти пяти часов обсуждения лидеры стран Евросоюза решили отозвать из Москвы посла «для консультаций». Некоторые страны рассматривают возможность отозвать своих национальных посланников из РФ или же выслать в Москву российских дипломатов. При этом ряд стран ЕС выступили против, среди них — Греция, Италия, Словакия и Кипр.

Лидеры стран Евросоюза после пятичасовой дискуссии в четверг, 22 марта, решили отозвать из Москвы посла ЕС в России Маркуса Эдерера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Ряд европейских стран выступил против такого решения, в их числе — Греция, Словакия, Кипр и Италия.

Вместе с тем некоторые члены ЕС рассматривают возможность отозвать своих национальных посланников из России или же вовсе выслать в Москву российских дипломатов. Пока что пойти на отзыв своих дипломатов готовы Франция, Польша и три балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что посол Маркус Эдерер был отозван в штаб-квартиру ЕС в Брюссель для консультаций. Он подчеркнул, что

этот шаг не является антироссийской санкцией — посол был отозван лишь временно.

Сообщается, что решение об отзыве Эдерера не отражено в итоговом коммюнике саммита Евросоюза, поскольку технически об отзыве посла должна объявить глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Федерика Могерини.

В итоговом заявлении ЕС говорится, что Брюссель готов поддержать Лондон в деле Скрипаля и «в самой категорической форме» осуждает атаку в Солсбери. Также саммит ЕС «чрезвычайно серьезно» оценил слова правительства Великобритании о «весьма высокой» вероятности ответственности России за отравление Скрипаля и отсутствие «альтернативного правдоподобного объяснения» этого инцидента.

«Использование химического оружия, включая использование любых токсичных веществ в качестве оружия, при любых обстоятельствах полностью неприемлемо, должно системно и строго осуждаться и представляет опасность для всех нас», — говорится в коммюнике.

Также Евросоюз поручил главе ЕСВД Федерике Могерини и Еврокомиссии дать в июне текущего года исчерпывающий отчет об активизации сотрудничества с НАТО в деле защиты от химического, бактериологического и ядерного оружия.

Причиной такого решения ЕС стал инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городке Солсбери 4 марта. По словам источника ТАСС, этот вопрос «затмил даже торговую войну между Евросоюзом и США».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Лондона в адрес Москвы выглядят надуманными. «Представьте, что в центре Москвы происходит ДТП, гибнет человек. Автомобиль оказывается британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что Кремль или МИД заявляют, что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что первые обвинения в адрес РФ выдвинули именно политические деятели, причем спустя всего лишь несколько часов после инцидента. «Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что до сих пор непонятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

Накануне, 21 марта, глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает атаку на Скрипалей террористическим актом против российских граждан на территории Великобритании.

Ермаков подчеркнул, что либо британцы не в состоянии обеспечить на своей же территории защиту от терактов, либо же они «напрямую или косвенно» срежиссировали нападение на российскую гражданку Юлию Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери в состоянии тяжелейшей интоксикации, по данным британских властей, нервно-паралитическим агентом «Новичок». При этом Лондон отказывается предоставить формулу яда, обвиняя Москву в организации покушения на перебежчика — с середины 1990-х годов Скрипаль продавал MI6 секретные сведения о российской армии и спецслужбах, в 2006 году был приговорен к 13 годам тюремного заключения, в 2010-м стал объектом обмена на российских разведчиков в США. Получил политубежище в Британии.

Россия отрицает обвинения британской стороны, указывая на отсутствие какого-либо повода для такой акции, и требует провести двустороннее объективное расследование. После отказа РФ давать объяснения по «делу Скрипаля» и истечения срока ультиматума, поставленного британским премьером Терезой Мэй, Лондон объявил 23 российских дипломата агентами разведки и выслал их в Москву. В ответ на это Россия выслала 23 британских дипломата.