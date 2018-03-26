«Русские тролли» против ядерной доктрины США

США высылают из страны 60 дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с делом отравления нервнопаралитическим газом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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Посол России в США Анатолий Антонов, который называет случившиеся «провокацией британских властей», заявил и о том, что такого «крушения российско-американских отношений» ему наблюдать не приходилось.

По иронии судьбы именно Антонову — специалисту по переговорам в области ядерного разоружения, — возможно, вновь придется погрузиться в эту тематику, если встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же состоится в этом году.

О том, что такая встреча возможна, рассказал сам Трамп по итогам недавнего телефонного разговора с Путиным.

Он же и обозначил предмет разговора — обсуждение гонки вооружений, на пороге которой, возможно, снова стоят две ядерные державы.

Разговоры о том, что она может начаться вновь, прозвучали после того, как президент России в послании Федеральному собранию рассказал о новом ядерном вооружении, способном преодолеть любой ракетный щит. Несмотря на то что часть экспертов восприняли риторику Путина как милитаристскую, многие эксперты посчитали его слова ответом на новую ядерную доктрину, принятую при Трампе. Там говорится о том, что Россия может пойти на «эскалацию ради деэскалации» и применить ядерное оружие небольшой мощности против союзников США.

В этой связи обзор ядерной стратегии США 2018 года оправдывает потребность в американских разработках ядерного оружия пониженной мощности как ответ на российское тактическое ядерное оружие.

Однако в США опасаются не только ядерного оружия России, но и «мирных инициатив». Так, глава комитета конгресса США по вооруженным силам республиканец Майк Торнберри уверен, что Россия может использовать дезинформацию, а также попытки подкупа различных антиядерных организаций для того, чтобы ударить по американскому общественному мнению.

Во время панельной дискуссии, которая состоялась в начале марта в авторитетном Центре Стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Торнберри заявил, что

российские спецслужбы будут распространять в американском и англоязычном спектре интернета многочисленные тенденциозные сообщения. Их целью станет одно — убедить американцев в том, что США не нужно развивать военные атомные технологии, более того, от оружия такого типа стоит отказаться вообще.

По мнению Торнберри, это будет происходить и через обычных «троллей» (фейковые аккаунты американцев в соцсетях), и через страницы подставных НКО, выступающих за пацифизм и отказ от ядерного оружия.

«Я подозреваю, что мы еще увидим гораздо более изощренные методы со стороны России, — добавил конгрессмен. — Они потребуются, чтобы повлиять на процесс принятия решений, от которого будет в том числе зависеть судьба нашей ядерной доктрины».

Стоит отметить, что обсуждение возможных атак России в соцсетях стало популярным страхом не только у политиков, но и высокопоставленных военных чинов.

В начале марта глава европейского командования ВС США генерал армии Кертис Скапаротти заявил в конгрессе, что

у военных нет общего понимания, как бороться с влиянием России в киберпространстве.

«Обычно, если рассматривать стратегию российской кампании по дезинформации в соцсетях, она сосредоточена на подрыве западных ценностей, уверенности в западных правительствах и лидерах, — рассказал Скапаротти. — Поскольку сегодня есть множество возможностей для использования различных онлайн-платформ для создания массового эффекта, такие действия могут нанести ущерб национального масштаба».

Хакер вместо Хайдера

Правда, стоит отметить, что уже после своего выступления Торнберри в беседе с изданием Defense News так и не смог ответить на вопрос, есть ли у него доказательства, что российские спецслужбы финансируют деятельность американских НКО. «Мне кажется, мы должны проявлять гораздо больше бдительности в этом отношении, чем раньше», — заявил он.

При этом, говоря о возможных попытках российской стороны повлиять на антиядерное движение, американский конгрессмен сослался на рассекреченные документы ЦРУ, где говорилось о том, что СССР оказывал влияние на движение против ядерного оружия в Европе в 1970-1980 годы.

«В 1980-х они давали идеи для пропаганды, они осуществляли организационную поддержку, они подделывали американские документы и давали деньги», — убеждал глава комитета конгресса США по вооруженным силам. По его мнению, сейчас будет точно так же, но еще и с соцсетями.

Заявляя о том, что никогда не применит ядерного оружия первым, СССР действительно активно использовал в своих целях антиядерное движение в Европе, противостоящее американским ядерным ракетам, размещенным в европейских странах. Антиядерная пропаганда активно велась и в США, причем особенно подкупать никого и не приходилось — советская машина бесплатно использовала американских борцов за мир.

Так, в середине 1980-х годов героем советской пропаганды стал голодавший у Белого дома американский астрофизик Чарльз Хайдер. Несмотря на то что чудаковатый ученый было искренен в своем желании избавить мир от ядерного оружия, в СССР его использовали, чтобы отвлечь внимание от другого ученого — Андрея Сахарова, который в это время находился в горьковской ссылке.

Советские власти также активно использовали в своих целях и международную общественную организацию «Врачи за предотвращение ядерной войны». Ее сопредседателем был влиятельный советский кардиолог Евгений Чазов, лечивший в свое время лидера СССР Леонида Брежнева. При этом «дело врачей» за мир по-прежнему актуально.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия, основанная выходцами из «врачей», в прошлом году получила Нобелевскую премию мира за работу по «привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия».

Правда, несмотря на то что борцы против ядерного оружия по-прежнему пользуются уважением, представители НКО, которые выступают против распространения ядерного оружия, с возмущением отреагировали на слова конгрессмена Торнберри и заявили, что цель его действий — отвлечь общество от реальных проблем.

«России не имеет смысла раздувать страхи насчет ядерной войны. Президент США Дональд Трамп и Майк Торнберри справляются с этим сами»,

— считает президент антиядерной общественной организации фонда Ploughshares Джо Сиринсионе.