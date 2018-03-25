«Россию обвиняют в чем-то, а сформулировать не могут»

«Невиданное хамство» и «бандитизм» — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ действия со стороны Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентные совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела»,

— заявил представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что за подобными действиями британских властей могут стоять внутренние проблемы Соединенного королевства, а также проблемы отношений Лондона со своими союзниками — в общем, Туманный Альбион пытается за счет обвинений в адрес России «решить свои проблемы». Задача же Москвы в этой ситуации, отметил Песков — справиться с этой провокацией, сообщает ФАН.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Владимир Путин «в отличие от визави на острове» сохраняет «абсолютную корректность». Песков подчеркнул, сообщает RT, что Путин моментально сформулировал позицию РФ, заявив, что Россия занимается своими внутренними делами первым делом. Отравление же Скрипаля произошло на британской территории, и, соответственно,

Лондон должен сначала разобраться в этом деле, а только потом — выступать с заявлениями, полагает Путин.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия испытывает дискомфорт из-за непредсказуемости и агрессивности, которые выражают страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля».

«Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов, в плане доведения нашей позиции до наших визави в Европе», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что Российская Федерация будет придерживаться конструктивной и последовательной внешней политики, а президент РФ Владимир Путин не позволит никому «заступать за красные линии» национальных интересов страны. Песков также отметил, что Путин намерен выстраивать добрые отношения со всеми государствами, пользуясь «абсолютной доминирующей поддержкой россиян».

За несколько дней до этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет,

а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала», — написала Захарова в фейсбуке.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия «с большей долей вероятности» (highly likely — «Газета.Ru») причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех контактов на высоком уровне. Москва пошла на ответные меры и выслала из страны аналогичное количество британских дипломатов, а также закрыла подразделения British Council в России.

Экс-полковник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта.

В ходе оперативного расследования специалисты выяснили, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Также от этого вещества пострадал британский полисмен Ник Бейли, впоследствии вышедший из комы. Яд, по данным официального Лондона, разработали еще в конце 1980-х годов в СССР. При этом один из создателей «Новичка», химик Леонид Ринк рассказал, что

британские специалисты могли сами отравить Скрипалей — формула вещества была опубликована ранее другим разработчиком вещества, Вилом Мирзаяновым.

Вскоре после высылки российских и британских дипломатов Тереза Мэй обратилась к союзникам в ЕС с призывом поддержать Великобританию и выслать российских дипломатов на родину. Посол Евросоюза был отозван в Брюссель для консультации. После этого более двух десятков европейских стран — в их числе Германия и Франция — решили пойти на высылку послов России. Вслед за Евросоюзом выслать российских дипломатов решил и президент США Дональд Трамп — об этом решении официально должно быть объявлено в понедельник, 26 марта.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что такое поведение Белого дома не является экстраординарным. Его нужно воспринимать в русле мейнстрима не только американской, но и британской политики.