СМИ: Москва и Пхеньян обсуждают строительство моста

Как сообщает газета The Washington Post, Москва и Пхеньян обсуждают строительство второго моста между КНДР и Россией.

Реклама

По словам экспертов издания, проект первого автомобильного моста между двумя государствами может иметь символическое значение, нежели экономическое, передает НСН. По мнению северокорейской стороны, мост должен обеспечить «более мощный транспортный поток», сообщает ФАН.

Предлагаемый проект моста, по словам Бенджамина Зильберстайна, специалиста по экономике КНДР и сотрудника Института исследования внешней политики (США), является символом потому, что торговля между РФ и Северной Кореей в настоящий момент «незначительна» из-за международных санкций ООН, направленных против Пхеньяна.

При этом Зильберстайн добавил, что «по-видимому, стороны полагают, что в дальнейшем объемы российско-корейской торговли вновь возрастут».

По словам профессора Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке Артема Лукина, КНДР рассчитывает на финансирование проекта российскими инвесторами — однако, как сообщает WP, вряд ли государственные или частные деньги из РФ пойдут на мост в текущей политической обстановке.

Сейчас, говорится в статье, проект моста находится в стадии исследования специально созданной рабочей группой. Действительно, 21 марта министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что между Россией и КНДР планируется создать «автомобильное сообщение».

Об этих планах Галушка заявил в ходе встречи с председателем северокорейского Госплана Ро Ду Чером. По словам министра КНДР, между Северной Кореей и Китаем существует 23 автомобильных контрольно-пропускных пограничных пункта. При этом между РФ и КНДР нет ни одного автомобильного КПП на границе.

«В настоящее время при ввозе товаров с Дальнего Востока они приходят не через границу с Россией, а через Китай. Это значительно удлиняет путь. Необходимо рассмотреть возможность создания автомобильного моста через реку Туманная», — подчеркнул северокорейский чиновник.

Ро Ду Чер предложил провести реконструкцию существующего железнодорожного Моста Дружбы, сделав его доступным и для движения автомобилей.

При этом, по словам Галушки, первым шагом к реализации этого плана может стать создание временной понтонной переправы на российско-северокорейской границе. Сейчас на границе между Россией и КНДР — реке Туманной — есть железнодорожный мост Дружбы, построенный еще в 1959 году. Также глава Минвостокразвития России Александр Галушка выступил с предложением упростить визовый режим с КНДР, передает RT.

Стоит отметить, что разговоры о возможном строительстве моста через Туманную ведутся еще с 2015 года. Пресс-служба Миндальвостокразвития по итогам встречи министра по делам Дальнего Востока Александра Галушки и министра внешних экономических дел КНДР Ли Рен Нама сообщила, что на встрече речь шла «о сооружении понтонной переправы через реку Туманная на границе между Россией и КНДР».

В ведомстве отметили, что в начале октября 2015 года российская сторона сформировала свою часть рабочей группы по сооружению понтонной переправы, корейцы же должны были совершить шаги со своей стороны — однако после переговоров более чем двухлетней давности проект особого развития не получил.

Отметим, что в третьем квартале 2017 года товарооборот России с КНДР составил $13,1 млн, уменьшившись на почти 20% ($3,1 млн) по сравнению с аналогичным кварталом 2016 года.

Для сравнения, в том же третьем квартале 2017 года товарооборот России с Южной Кореей составил $5,2 млрд, увеличившись на 16% ($726 млн) — если сравнивать с аналогичным периодом предшествовавшего года.

Президент РФ Владимир Путин подписал 16 октября 2017 года указ о санкциях в отношении Северной Кореи. Ограничения были введены во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой в связи с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний 3 сентября. Санкции предполагают приостановку научно-технического сотрудничества России и КНДР, закрытие в Северной Корее филиалов российских банков и целый ряд других ограничений.

Вводимые ограничения, в частности, предполагают приостановку научно-технического сотрудничества России с КНДР. «Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в документе, подписанном президентом.

В тексте указа уточняется, что эти ограничения не касаются обменов в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий, «если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».

В соответствии с указом об ужесточении санкций против КНДР существующие на территории этой страны представительства и филиалы российских банков будут закрыты. Под запретом оказалась также государственная и частная финансовая поддержка торговле с Северной Кореей, включая экспортные кредиты.