Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу МИР 24, что внешнеполитический курс страны останется последовательным и конструктивным под руководством избранного лидера Владимира Путина. По словам Пескова, сейчас международная повестка дня «достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России».

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Путин же «нацелен на выстраивание добрых отношений со всеми государствами», передает НСН.

Песков добавил, что по словам президента к строительству добрых отношений он готов настолько, насколько к этому готовы сами вероятные партнеры на международной арене, сообщает ФАН.

«Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России»,

— подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Песков также отметил, что в этом чувствуется «абсолютная доминирующая поддержка россиян», объединившихся вокруг фигуры Путина.

Накануне в интервью RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о понимании российским лидером Владимиром Путиным задач внешней политики. Песков подчеркнул, что, «на его взгляд», Путин считает, что международные отношения должны «обеспечивать комфортные условия для решения внутренних задач». Он отметил, что президент «четко понимает стоящие перед ним задачи».

Песков заверил, что у президента есть конкретный план развития России и он понимает, что является первостепенным, а что — второстепенным. В связи с этим, добавил Песков, главе государства требуется поддержка со стороны дипломатии.

Песков также заявил, что гражданская позиция становится более активной, когда Россия подвергается «необоснованным нападкам». Пескова попросили прокомментировать, почему российские граждане в Лондоне массово пришли на выборы президента и проголосовали за Владимира Путина. «Неужели Россия и тут применила какой-то неведомый газ?», — уточнили у Пескова.

«Дело не в неведомом газе. Дело в том, что, понимаете, те люди, которые живут или работают за границей, они же все равно продолжают оставаться россиянами. Абсолютно нормально», — сказал Песков.

По его мнению, многие из таких граждан-экспатов имеют активную гражданскую позицию. «Конечно, эта позиция становиться более активной в такие тяжелые времена, когда наша страна подвергается таким необоснованным нападкам», — добавил Песков. Также он подчеркнул, что реализация тезисов, изложенных Путиным в послании Федеральному собранию в начале марта, начнется после формирования нового кабинета министров.

Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию 1 марта. Это обращение стало рекордным по продолжительности: выступление Путина длилось почти два часа, в нем были обозначены приоритетные задачи государства во внутренней и во внешней политике. Впоследствии Путин заявил, что послание Федеральному собранию является четким и конкретным планом действий.

«По сути, это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — заявил Путин в обращении к гражданам России по итогам выборов. Он также подчеркнул, что нужны последовательные, глубокие перемены, которые будут приносить результат в перспективе.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», — добавил глава государства.

Владимир Путин заявил 18 марта на пресс-конференции, что изменения в составе российского правительства пройдут только после инаугурации главы государства. По словам Путина, все перестановки в правительстве должны осуществляться только президентом, официально вступившим в свои полномочия.

«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — подчеркнул Путин. Торжественная официальная церемония вступления избранного лидера в свои полномочия должна пройти 7 мая 2018 года.

Путин также коснулся вопроса о возможной смене главы правительства. По словам избранного президента, он думает, что им может стать действующий премьер-министр Дмитрий Медведев, но пока что «еще ничего не решено».