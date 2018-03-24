Сбрил или нет: усы Грудинина возмутили россиян

Павел Грудинин выполнил обещание, данное журналисту Юрию Дудю в феврале 2018 года, и сбрил усы. Об этом свидетельствует ролик, который опубликовал журналист Максим Шевченко на своем канале.

Реклама

«В начале избирательной кампании я поспорил с одним другом Юрием Дудем. <…> Я абсолютно убежден, что мы набрали гораздо голосов. Никто не обещал честных выборов. То есть, обещали, но не сдержали слово. Формально я проиграл пари. Поэтому, как честный человек, я должен сбрить усы. Спор есть спор, поэтом я, несмотря на то, что больше 30 лет не брил усы, сегодня из сбрею», — заявил Грудинин на ролике.

На видео показан процесс того, как бывший кандидат готовится к бритью. В конце сюжета Грудинин, сидя перед камерой с гладко выбритым лицом, заявляет: «С усами или без усов – мы с вами пойдем дальше».

Отметим, что ранее в КПРФ опровергли информацию о том, что участник президентской гонки Павел Грудинин сбрил усы. Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

Фоторепортаж: Грудинин сбривает усы на камеру (теперь точно) __is_photorep_included11694487: 1

«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот инстаграм не имеет отношения к официальному инстаграму Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf. <…> Я не знаю, кто это делает, там [в социальных сетях] таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальной информации по поводу этой темы — пока нет», — сообщил Ющенко ТАСС.

Ранее в субботу в сети появилось фото Павла Грудинина со сбритыми усами. «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — говорилось в подписи под фотографией, опубликованной в инстраграм-профиле Грудинина, указанном как официальный на сайте КПРФ.

Впоследствии запись была удалена, однако пользователи соцсетей успели распространить снимок. Кроме того, позже российский политолог Игорь Минтусов подтвердил новость о выполнении Грудинина проигранного пари. «Срочная новость: грузин сбрил усы 13 минут назад», — цитирует слова Минтусова во время конгресса Российской ассоциации политических консультантов ФАН.

Спор между кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудинина и журналистом Юрием Дудем произошел еще феврале. Тогда они заключила пари: Грудинин пообещал сбрить усы, если получит на выборах меньше 15% голосов. В противном случае Дудь должен был побриться налысо.

Согласно окончательным подсчетам Центризбиркома, опубликованным 23 марта, Грудинин набрал 11,77% голосов. Победителем президентской гонки стал нынешний российский лидер Владимир Путин – он набрал 76,69%. Узнав результаты выборов, Дудь напомнил своим подписчикам о пари и опубликовал фото советского бритвенного станка «Юбилейный» в футляре с комплектом бритвенных лезвий «Спутник».

«Обещаю Юрию Александровичу Дудю еще раз обязательно с ним встретиться. <…> Как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь», — заявил позже сам Грудинин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сбривать усы.

На той же пресс-конференции кандидат от КПРФ признал свое поражение в президентской гонке. «Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была. Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам», — заявил Павел Грудинин.

Юрий Дудь в ответ на заявление кандидата запустил на портале Sports.ru игру, в которой можно побрить обоих участников спора. «А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — говорится в описании игры.

Позже спор журналиста и кандидата от КПРФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты попросили его дать совет Грудинину по поводу усов, так как Песков находился в аналогичной ситуации несколько лет назад.

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, что в 2014 году Пескову самому пришлось некоторое время работать гладко выбритым. Это произошло из-за того, что он проиграл спор своей дочери Елизавете. Девушка в начале того года поспорила с отцом, что, вернувшись из поездки во Францию, сможет успешно сдать ЕГЭ и окончить 11 класс. Девушка выполнила обещания и выиграла спор. Дмитрий Песков в свою очередь сдержал слово.

«Мне казалось, что она недостаточно усиленно готовится к сдаче экзамена. Когда я выразил свое беспокойство, дочка сказала мне, что, если она успешно сдаст экзамен, я сбрею усы. Так как спор был год назад, я про него забыл. <… > Конечно, болезненно было сбривать усы, но все это компенсируется чувством гордости за дочь», — заявил тогда пресс-секретарь президента. Он также добавил, что дочь сдала экзамен не на «отлично», но тем не менее, показала хороший результат.

Снимок Пескова без усов в 2014 году в своем твиттере опубликовал экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь.

Ранее, телеведущий Леонид Якубович призвал Павла Грудинина сбрить усы – согласно обещанию журналисту Юрию Дудю, которое он дал в феврале.

«Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой – свои усы. Был же известный случай, когда был матч СССР — Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел!», — заявил Якубович.