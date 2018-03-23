Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в пятницу 23 марта после лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) заявил, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий имеет право на сексуальные домогательства в отношении женщин, передает телеканал RTVI.

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После окончания лекции про информационные войны Третьякову начали задавать вопросы. Один из студентов спросил лектора, как он относится к скандалу с депутатом Слуцким. Декан МГУ ответил, что хорошо знает Слуцкого и что тот «как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины...или на какое-нибудь другое место». Третьяков отметил, что не видит в этом «ничего дурного».

Большинство студентов после этого демонстративно покинули аудиторию. Одна из студенток, которая была на этой лекции, написала, что в конце Третьяков сказал: «Домогался и будет домогаться. И не только до журналисток». Студентка восприняла это как личное оскорбление и потребовала от руководства университета извинений. Ее поддерживают и другие студенты НГУ.

«По-моему, самое печальное в этой ситуации то, что в своей стране я не буду чувствовать себя в безопасности до того момента, пока люди, подобные этому прекрасному мужчине, будут оправдывать насилие», — сказала она.

Третьяков вскоре выступил с пояснениями своих слов, передает ФАН.

«Во-первых, я сказал нормальные вещи, о которых должен говорить нормальный, взрослый, серьезный человек.

Во-вторых, это был ответ на вопрос студента. Студент-мальчик, который даже не представился, настолько смелые тут, видать, студенты, задал мне этот вопрос. Не знаю даже, почему это его так волнует», — сказал декан МГУ.

В среду, комиссия Госдумы по этике оправдала Леонида Слуцкого, которого журналистки информационных ресурсов «Дождь» Дарья Жук, русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова, замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе обвиняли в сексуальных домогательствах. Напротив, журналистки сами были обвинены комитетом в провокации, передает RT.

«Заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов». Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц», — указывалось в ответе комиссии.

После этого ряд российских СМИ — радиостанция «Эхо Москвы», издательский дом «Коммерсант», радио «Говорит Москва» — объявили бойкот Госдуме, комиссии нижней палаты парламента по этике и лично Слуцкому. В числе бойкотирующих депутата и комиссию изданий также значатся «Ведомости».

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что журналисты бойкотировавших работу Госдумы СМИ будут лишены постоянной аккредитации.

«Это заявление официальное, носит публичный характер, соответственно, следствие этого заявления, конечно, лишение прохода постоянного, который был на основе аккредитации», — заявил спикер.

Представитель республики Татарстан в Государственной думе Фатих Сибагатуллин заявил в разговоре с казанским изданием «Реальное время», что журналистки сами виноваты в домогательствах.

«Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — заявил парламентарий.

Сибагатуллин также назвал журналистов «слугами», которых «несколько лет назад объявили четвертой властью».

Стоит отметить, что впервые термин «четвертая власть» в отношении прессы был применен одним из основателей идеологии консерватизма, британским парламентарием Эдмундом Берком еще в 1787 году.

Татарстанский депутат также подчеркнул, что «таким журналисткам надо немного прижать хвосты». Сигбатуллин добавил, что «много прожил и много видел женщин», а ставших жертвами домогательств журналистов «не видел и видеть не хочет».

В ответ на это секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир выразил сожаление, что политик позволил себе некорректное высказывание, передает НСН.

«Это абсолютно непродуманное, не имеющее никакого отношения к реальности высказывание. Из уважения к возрасту товарища Сибагатуллина я воздержусь от более жестких формулировок. Нет смысла доказывать, что это полный бред и не соответствует действительности. Это тот случай, когда стыдно за другого человека», — сказал журналист.