«Ястреб из ястребов»: Трамп взял в советники врага Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Джона Болтона, как это принято, в своем твиттере. «Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности», — написал Трамп.

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Он также добавил, что официально Болтон будет назначен на данный пост 9 апреля. Кандидатура Болтона как возможного члена администрации Трампа даже в качестве вице-президента была на слуху в момент избирательной кампании 2016 года.

Известно, что Болтон, занимавший в администрации Джорджа Буша-младшего посты заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, а затем и посла США в ООН, — один из немногих членов команды Буша, который согласился работать в команде Дональда Трампа. Правда, вначале он был активным сторонником республиканского кандидата Джеба Буша.

Болтон близок к ультраконсервативному крылу республиканцев и известен тем, что также поддерживало приятельские отношения со Стивом Бэнноном, некоторое время занимавшим должность советника Трампа, его даже называют идеологом «трампизма».

Стоит отметить, что назначение Болтона на важнейшую должность советника по нацбезопасности происходит за пару месяцев до того, как конгресс должен принять решение по ядерной сделке с Ираном.

Назначение Болтона может означать, что давление на Иран усилится, а сама сделка даже может быть разорвана, считают американские эксперты. Как пишет The Washington Post, «союзники уже бьют тревогу, что человек, который выступает за военное решение проблемы Северной Кореи и Ирана, будет иметь доступ к уху президента».

«Суннитские страны будут довольны»

Сам Болтон никогда не скрывал, что имеет жесткую позицию в отношении Тегерана. Он последовательно критиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы за ядерную сделку с Ираном и выступал за решение конфликта военным путем.

«Я считаю, что соглашение — путь к тому, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Это большая победа для режима аятоллы, которая несет риск распространения ядерного оружия. И речь не только об Иране: за ним может последовать Саудовская Аравия, Египет, Турция, возможно, другие страны»,

— говорил Болтон в интервью «Газете.Ru» три года назад, когда работал в экспертном сообществе.

Политик также считал, что если по Ирану нанести удар, то позиция США будет поддержана как Израилем, так и арабскими странами, которые не хотят, чтобы эта страна обладала ядерным оружием.

При этом он отмечал в то время, что удар по Ирану может нанести Израиль: «Да, есть риск ответного иранского удара, но суннитские арабские государства хотя и могут публично покритиковать Израиль, на самом деле будут очень довольны».

Сам Болтон неоднократно грозил Ирану военным решением и даже опубликовал книгу с говорящим названием «Остановить Иран — это бомбить Иран», в которой изложил свою позицию.

Все эти высказывания Болтона сегодня подхватила пресса, и британская леволиберальная газета The Guardian даже выходит с заголовком «Болтон наконец добрался до Белого Дома. Не означает ли это войны?» Этот вопрос задает на страницах издания обозреватель газеты Давид Шариатмадари.

В ней он называет Болтона «ястребом из ястребов» и «неоконом из неоконов».

Правда, журналист отмечает, что сам Болтон предпочитает называть себя «консерватором в стиле Голдуотера» — в честь известного политика 1960-х годов, кандидата в президенты США Барри Голдуотера, взгляды которого на политику виделись многими как «экстремистские».

Болтон называл Голдуотера своим кумиром и поддерживал смену режимов в Ливии и Сирии, а также занимал жестокую радикальную позицию в отношении Северной Кореи. Этот факт может оказать серьезное влияние на переговорную позицию США в отношении КНДР, если встреча двух лидеров действительно состоится.

Ультраконсервативные политические взгляды Болтона сформировались во времена работы в администрациях Рональда Рейгана, а затем и Джорджа Буша-старшего.

В администрации Джорджа Буша-младшего Болтон занял пост заместителя госсекретаря США и курировал вопросы контроля над вооружениями. В ходе этой работы он часто приезжал на переговоры с российскими коллегами в этой сфере. С 2005 по 2006 год Болтон занимал должность посла США в ООН, и

это назначение было воспринято многими как по меньшей мере странное, поскольку Болтон негативно относился к самой организации.

«Совет Безопасности, Генассамблея, Совет по правам человека находятся в достаточно плачевном состоянии, и я не вижу шансов на улучшение даже к юбилею», — рассказывал Болтон в интервью «Газете.Ru».

Упертый переговорщик

Комментируя ожидаемое назначение Болтона новым советником по нацбезопасности США, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что это «право президента США». «Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США», — сказал Песков в интервью РИА «Новости».

Вместе с тем Болтон уже

оценил высылку российских дипломатов из Великобритании из-за так называемого «дела Скрипаля» как недостаточно жесткую меру и заявил, что ответ должен стать для России более чувствительным.

Кроме того, он неоднократно в жестких тонах критиковал позицию России по многим вопросам, но при этом никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес лично президента РФ Владимира Путина.

Как вспоминает один из бывших российских сотрудников посольства США в Москве, готовивший визит Болтона, тот любил бывать в России и охотно давал пресс-конференции. Как рассказывает собеседник «Газеты.Ru», главной темой был Иран — Болтон неоднократно заявлял, что действия Тегерана угрожают и интересам самой России.

Вместе с тем Болтона собеседник характеризует как «приятного в личном общении», но «упертого правдоруба, который будет гнуть свою линию».

У самого Болтона немало связей в Москве — ему приходилось вести переговоры со многими российскими руководителями, включая нынешнего замглавы администрации Сергея Кириенко, который в то время был главой госкомиссии РФ по уничтожению химоружия.

После заявления Трампа о кандидатуре Болтона американские СМИ также опубликовали приветствие «русскому народу», сделанное им в 2013 году в честь 20-летия российской Конституции.

Болтона также хорошо знают в Москве как жесткого, но опытного переговорщика в области стратегической стабильности, который, в частности, участвовал в подготовке «Московского договора» в 2002 году (Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов) — этот договор закончил свое действие после вступления в силу СНВ-3, с точки зрения Болтона, невыгодного для Вашингтона.

Не склонный к излишним сантиментам, Болтон вряд ли будет уговаривать Трампа готовить новую «кнопку перезагрузки» в отношениях с Москвой, однако в определенных обстоятельствах может стать и жестким реалистом, который учитывает интересы Москвы.