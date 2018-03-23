Савченко будет голодать в украинской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку во время заседания Шевченковского суда Киева, на котором ей избирают меру пресечения. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

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«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. <…> Для меня уже не страшно, я это проходила», — заявила она.

Савченко также напомнила о своей голодовке в российском СИЗО. По ее словам, находясь там, она провела 83 дня обычной и шесть дней сухой голодовки.

Также на заседании суда народный депутат заявила, что условия в российских следственных изоляторах лучше украинских. «В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО врага», — заявила народный депутат.

«О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?» — добавила Савченко.

На заседании суда также присутствовали мать и сестра депутата. Перед судом сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы их подзащитная находилась не в «аквариуме», а рядом с ними. Прокуроры не возразили.

22 марта Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность, а также одобрила запрос генпрокурора Украины Юрия Луценко на задержание и арест народного депутата. Отмечалось, что 291 член парламента проголосовал за привлечение Савченко к уголовной ответственности, 277 депутатов согласились на задержание и 268 — на арест. Впоследствии Надежду Савченко задержали сотрудники СБУ — вместе с ней они пешком пришли в управление украинской службы безопасности.

«Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами», — сказала Савченко и зашла в здание СБУ.

Глава Украины Петр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за раскрытие «российской спецоперации против Украины».

«Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины», — заявил Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Президент добавил, что целью операции было «посеять хаос и уничтожить Украинское государство».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила ОБСЕ о задержании депутата Верховной рады Надежды Савченко. «А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова в фейсбуке.

Представитель внешнеполитического ведомства также напомнила про хэштег #freesavchenko. «Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?» — сообщила она.

Согласно версии следствия, народный депутат и ее сторонники собирались устроить теракт в Верховной раде, а также в правительственном квартале. Для этого ими был составлен поэтапный план действий. Злоумышленники, считают в генпрокуратуре, планировали использовать гранатометы и минометы.

Савченко ранее уже заявляла, что она действительно вывозила с территории Донбасса оружие, а также создавала схемы уничтожения правительственного квартала. Однако, по ее словам, все это было «сюрреализмом и политической провокацией», чтобы «показать властям, что они тоже смертны».

В течение последней недели Надежда Савченко снимала провокационные ролики, появлялась на заседании Рады с пистолетом и гранатами (фруктами — прим. «Газеты.Ru»), а также призывала действующую власть сложить свои полномочия.

«А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех «майданах». Кто не думал подорвать Банковую или Верховную раду?» — заявляла политика на брифинге перед зданием СБУ.

Савченко подчеркнула, что в стране идет война спецслужб, поэтому Украине нужна «тотальная» смена власти. «Все, что происходит в стенах Верховной рады, — это теория абсурда. Мне было важно, чтобы они выставили себя на таком смешном уровне, в таких смешных красках, особенно перед европейскими политиками», — заявила она.

После провокаций Савченко украинский лидер Петр Порошенко запретил проносить в здание парламента холодное и огнестрельное оружие.

Напомним, два года назад, 22 марта 2016 года, Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Следствие установило, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.