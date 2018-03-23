Песков рассказал о плане Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью RT о понимании российским лидером Владимиром Путиным задач внешней политики. Песков подчеркнул, что, «на его взгляд», Путин считает, что международные отношения должны «обеспечивать комфортные условия для решения внутренних задач». Он отметил, что президент «четко понимает стоящие перед ним задачи».

Песков отметил, что у президента есть конкретный план развития России и он понимает, что является первостепенным, а что — второстепенным. В связи с этим, добавил Песков, главе государства требуется поддержка со стороны дипломатии.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что главной для страны является именно внутренняя повестка — обеспечение роста экономики и инновации. Приоритетными сферами российский президент назвал здравоохранение, образование, промышленность и развитие инфраструктуры.

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Он также подчеркнул, что государство будет продолжать работу над обеспечением безопасности страны и ростом обороноспособности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».

«Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях»,

— сказал Песков. Он отметил, что «не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство президента России Владимира Путина».

Вскоре после окончания выборов главы государства 18 марта Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что изменения в составе российского правительства пройдут только после инаугурации главы государства. По словам Путина, все перестановки в правительстве должны осуществляться только президентом, официально вступившим в свои полномочия.

«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — подчеркнул Путин. Торжественная официальная церемония вступления избранного лидера в свои полномочия пройдет 7 мая 2018 года.

Путин также ответил на вопрос о возможной смене главы правительства России. По словам избранного президента, им может стать действующий премьер-министр Дмитрий Медведев — но пока что еще Путин ничего не решил и думать об этом будет в марте и апреле. «Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — отметил Путин в разговоре с журналистами.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, Путин подчеркнул, что никаких конституционных реформ пока проводить не планирует. В ответ на уточняющий вопрос, допускает ли Путин для себя возможность вновь пойти на президентские выборы в 2030 году, если он не будет менять Конституцию России, президент ответил, что «это немножко смешно», и если посчитать — то он не будет сидеть на посту главы государства «до ста лет».

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россию ожидает сокращение военного бюджета, а Кремль будет уделять больше внимания внутренней повестке.

Президент России также анонсировал сокращение военных расходов, объяснив это тем, что наша страна не намерена втягиваться в гонку вооружений. «У нас все есть», — заявил Путин, говоря о новейших образцах вооружений.

1 марта 2018 года Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент призвал удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России в течение ближайших шести лет, направить на эти цели более 11 трлн руб. из всех источников. Российский лидер также подчеркнул, что крайне важно создавать комфортную и современную среду для жизни, преображать российские города и поселки.

Президент напомнил, что экономический рост невозможен без качественных улучшений в среде бизнеса — а для этого необходимо оказывать поддержку стартапам и новичкам в предпринимательстве.

«Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, через интернет», — заявил лидер РФ.

Президент признал, что для успешной реализации всех обозначенных планов потребуется значительное количество денежных средств, ведь Российская Федерация должна совершить мощный экономический рывок.

«Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых»,

— сообщил Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил вскоре после обращения Путина к Федеральному собранию, что законодательную часть для выполнения послания президента России Владимира Путина необходимо подготовить в течение 2018 года.