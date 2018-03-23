«Слуцкий-гейт»: Дума откроет журналистам двери

Государственная дума готова вновь предоставить аккредитацию журналистам изданий и медиахолдингов, которые отозвали своих представителей из нижней палаты парламента после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах к журналисткам председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР). Для повторного получения аккредитации издания должны направить заявления в Госдуму, то есть фактически пройти обычную процедуру, как если бы они получали аккредитацию снова. Так ответили в пресс-службе Государственной думы на соответствующий вопрос «Газеты.Ru».

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Ранее несколько изданий заявили о приостановке работы с Госдумой. Так, РБК и телеканал «Дождь» отозвали своих журналистов, а «Коммерсант» заявил, что не будет общаться лишь с самим Слуцким и представителями комиссии по этике. Аналогичной позиции придерживаются «Ведомости» и ряд других изданий и информационных порталов.

Скандал вокруг обвинений в адрес Леонида Слуцкого разгорелся с новой силой после заседания комиссии по этике, которая 22 марта не нашла нарушений в поведении депутата. При этом масла в огонь подлила появившаяся стенограмма мероприятия, однако в открытом доступе оказалась лишь та часть, в которой депутаты опрашивали журналисток.

Депутат Ирина Роднина и вовсе заявила, что одна из жертв домогательств сама домогалась до Слуцкого.

Не помогла пролить свет на события и расшифровка аудиозаписи, на которой Слуцкий прямо предлагает корреспонденту «Би-би-си» стать его любовницей. При этом глава комиссии по этике Отари Аршба признался, что самой аудиозаписи он не слушал.

Вместе с тем наблюдатели сообщили, что журналисток допрашивали гораздо дольше, чем самого депутата, который, к слову, опоздал к началу заседания.

Результаты заседания не устроили журналистское сообщество, и ряд СМИ объявил Государственной думе бойкот. Нижняя палата парламента ответила симметрично.

Руководствуясь опубликованными позициями, журналистам всех изданий, объявившим об отзыве своих корреспондентов, были аннулированы пропуска в здание Госдумы.

Редакция «Газеты.Ru» к бойкоту не присоединилась, однако выступила с заявлением, в котором выразила осуждение комиссии по этике и заявила, что продолжит работу в Думе с целью информирования о происходящем там.

«Не говоря уже о том, что едва ли «бешеный принтер», которым запомнился предыдущий состав Госдумы, более безопасен для общества, чем работа под постоянным прицелом масс-медиа. В ситуации, когда контроля не будет, да еще и после выборов, «бешеный принтер» может не просто вернуться, а совсем «сорваться с цепи», — говорится в тексте заявления «Газеты.Ru».

Тем не менее, этот пассаж вызвал негодование у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, который заявил, что сам объявляет бойкот «Газете.Ru». «И такое хамское отношение лично я терпеть не буду. И с теми, кто прервал работу с Госдумой, буду поступать так же», — заявил Лысаков.

Еще раз подчеркнем, «Газета.Ru», наоборот, заявила о том, что будет более пристально следить за работой нижней палаты парламента. Вместе с тем парламентарий посчитал угрозой заявление, что СМИ будут следить за ситуацией в Госдуме.

В то же время Дума не одинока в своих оценках — точнее, в их отсутствии — действий Слуцкого. В конце февраля «Газета.Ru» задавала вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, следит ли Кремль за ситуацией. Тогда ответ был отрицательным. В четверг, 22 марта, сразу несколько изданий также попросили Пескова прокомментировать происходящее, однако он не стал этого делать, отметив, что Кремль не должен комментировать решение думской комиссии по этике.

Вместе с тем ситуацию прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Выходя с заседания президиума генсовета, он на ходу ответил на соответствующий вопрос: «К сожалению, это не наш депутат. Мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски».

Защитники Слуцкого, в свою очередь, утверждают, что удар по нему наносят чуть ли не из-за рубежа. Также есть версия, что это удар по всей Думе. При этом однозначных причин, почему Слуцким не хотят жертвовать, не называют. Но, например, известно, что, работая в прошлом созыве, Слуцкий занимался организацией поездки французских парламентариев в Крым.

Один из осведомленных источников «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, заявлял, что Слуцкий отвечал за часть международных наблюдателей на российских выборах. Также он помогал в организации визита европарламентариев в Сирию в прошлом году.

Кстати, в составе делегации был и бывший председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. И именно в связи с этой поездкой ему пришлось подать в отставку.

Поэтому и здесь единой оценки деятельности Слуцкого нет. Один из источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, заявлял, что отставка одного из немногих — пусть и «слабых» — друзей России точно не может рассматриваться как успех главы международного комитета, а, скорее, наоборот. Также есть информация, что Слуцкого недолюбливают в МИДе.

Примечательна также и история назначения Слуцкого на пост главы думского комитета по международной политике. По итогам выборов в Госдуму на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным за то, чтобы именно Слуцкий получил это место, выступал бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «ЛДПР не давали возможности возглавить этот комитет, видимо, опасались, что Владимир Вольфович так зажжет на международной арене, что могут возникнуть напряжения с нашими партнерами. Но Леонид Эдуардович по характеру немножко другой человек, более дипломатичный, так что пускай депутаты посмотрят, когда будут решать эти вопросы», — ответил тогда Путин.

Впрочем, еще один осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, полагает, что при существующих обстоятельствах депутат вполне может лишиться поста.

Политолог Татьяна Становая считает бойкот СМИ парламента достаточно эффективной мерой. По ее мнению, нынешняя ситуация уже задевает репутацию власти в целом.

«Сами журналисты, когда заявляли о бойкоте, наверное, рассчитывали, что в ситуацию вмешается спикер. Скорее всего, сценарий, что в итоге будет приостановка аккредитации, считался маловероятным», — говорит Становая. При этом чем дальше заходит ситуация, тем она становится запутаннее. Политолог считает, что руководству ГД стоило бы проявить мудрость и как-то учесть интересы журналистов, так как нынешнее положение вещей вызывает «справедливое возмущение».