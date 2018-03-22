«Я этот бред комментировать не буду»

Депутат Госдумы от ЛДПР, член комиссии по этике Сергей Иванов заявил, что единственной реакцией на обвинения в адрес главы фракции Владимира Жириновского о якобы имевших место с его стороны сексуальных домогательствах к мужчине является игнорирование, передает ФАН.

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«Никак не надо к этому относиться, игнорировать, да и все» — сказал парламентарий.

Он также добавил, что был против проведения заседания комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, в ходе которого рассматривались жалобы журналисток, обвиняющих депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах.

«Еще вчера, когда комиссия, вопреки тому, что я был против категорически, и не только я, а еще коллега один был против, рассмотрела заявление вот этих двух девушек, мы сказали, что последует потом куча вот таких всяких абсурдных обвинений.

И, дав повод, рассмотрев их заявления, пригласив их — куча народу еще была — мы открыли так называемый ящик Пандоры, и теперь любой человек будет обвинять депутата или лидера фракции во всяких глупостях. Тем более, что прецедент уже есть», — подчеркнул парламентарий.

Иванов также добавил, что комиссия по депутатской этике не должна заниматься рассмотрением подобных вопросов, так как они не относятся к предмету, которым занимаемся комиссия.

«Завтра, получается, любая женщина сможет написать заявление на депутата, который косо на нее посмотрел? А мы должны потом его рассматривать. Ни доказать, ни показать что-то в таких ситуациях невозможно абсолютно. Поэтому давайте не опускаться до тех времен, когда партком рассматривал моральный облик кандидата или члена партии, и тому подобное. Это вообще не наше дело, как общаются мужчина и женщина между собой», — пояснил депутат.

Днем 22 марта журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев рассказал о якобы имевших место домогательствах со стороны Жириновского. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, подчеркнув, что в Госдуме несколько депутатов имеют гомосексуальную ориентацию.

«Парни, слушайте, я уверен, что даже в моей ленте, среди моих друзей и подписчиков, есть те, кого домогались люди, обличенные властью. Депутаты Госдумы, судьи, чьими помощниками вы работали после практики, сотрудники пары министерств уровня заместителей. Может быть как-то выступим со своими историями тоже? Да, Леонид Слуцкий глубоко гетеросексуальный человек. Но ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», — указал журналист.

По его словам, инцидент с Жириновским происходил не в здании Госдумы, а на конкурсе красоты, который проходил в декабре 2006 года.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал меня ниже спины так, что руки тряслись с диктофоном», — указал Давлетгильдеев.

Сын Жириновского, депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал бредом и отказался комментировать обвинения.

«Я этот бред комментировать не буду, извините», — сказал парламентарий.

В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике оправдала Леонида Слуцкого, которого журналистки информационных ресурсов «Дождь» Дарья Жук, русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова, замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе обвиняли в сексуальных домогательствах. Напротив, журналистки сами были обвинены Госдумой в провокации.

«Заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов». Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц», — указывалось в ответе комиссии.

После этого ряд российских СМИ — радиостанция «Эхо Москвы», издательский дом «Коммерсантъ», радио «Говорит Москва» — объявили бойкот Госдуме, комиссии yижней палаты парламента по этике и лично Слуцкому.