Война с Россией: Мэй объединяет Европу

Тереза Мэй хочет заставить европейские государства принять сторону Лондона касательно ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. По иронии судьбы, одним из ключевых пунктов повестки саммита ЕС будет выход Великобритании из Европейского союза. Накал страстей вокруг произошедшего в Солсбери предоставил Мэй возможность использовать ситуацию, чтобы вновь сблизиться с Европой, сплотив ее против России.

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В речи, которую Мэй произнесет во время ужина с руководством стран ЕС в Брюсселе, она намерена назвать Россию «стратегическим врагом» Европы. Как отмечает европейское издание американской газеты Politico со ссылкой на источник в британском правительстве, Мэй также скажет, что случай со Скрипалем является «попыткой убийства с использованием нелегального химического оружия, которое, как мы знаем, имеется у России».

В европейских политических кругах ситуацию вокруг отравления Скрипаля оценивают как «крайне серьезный инцидент», сказал «Газете.Ru» депутат Европарламента, бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт.

Он отметил, что страны ЕС «солидарны с Великобританией по этому вопросу». «У союзников нет оснований сомневаться в позиции Великобритании. Кроме того, реакция ЕС будет единой и может повлиять на расширение круга лиц под целевыми личными санкциями», — утверждает евродепутат.

По данным источников «Газеты.Ru» в российских внешнеполитических кругах, британские дипломаты ведут активную работу в различных европейских странах, стремясь убедить их руководство в правдивости своей версии.

Напомним, она состоит в том, что Скрипаль был «скорее всего» отравлен с помощью нервно-паралитического вещества, произведенного в России. В свою очередь, глава британского МИД Борис Джонсон обвинил президента России Владимира Путина в личной причастности к организации этого преступления.

Россия, в свою очередь, заявляет, что не имеет отношения к произошедшему. В Москве также подчеркивали, что российская сторона готова сотрудничать с Великобританией в рамках процедур Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В настоящее время ОЗХО готовит доклад, в котором будут изложены взгляды экспертов на эту ситуацию. В понедельник, 19 марта, специалисты ОЗХО прибыли в Великобританию и забрали образцы отравляющего вещества, найденные в Солсбери. Тогда же в организации уточнили, что результаты проверки появятся не ранее, чем через две недели.

Заранее солидарны

При этом Британии уже удалось заручиться поддержкой некоторых стран, руководство которых негативно настроено по отношению к России. Основная идея сторонников Лондона состоит в выражении солидарности посредством выдворения российских дипломатов — немыслимый случай в дипломатической практике. Британию, в частности, уже поддержала Польша. Gazeta Prawna со ссылкой на главу канцелярии правительства Михала Дворчика писала, что польские власти могут выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский пообещал, что Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» в связи с «делом Скрипаля».

Высылка российских дипломатов из Польши будет чревата ответными мерами в отношении дипломатических представителей этой страны в России. При этом зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА «Новости», что, если такое решение будет принято [польскими властями — «Газета.Ru»], оно будет свидетельствовать о несамостоятельности польской политики.

Ведущие страны ЕС уже выразили свою солидарность с Великобританией. Главные экономические локомотивы союза — Германия и Франция — выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что происходящее является «первым случаем наступательного использования нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны».

В декларации также содержалось требование к России раскрыть информацию о программе «Новичок», в рамках которой, по мнению британских властей, было разработано вещество, которым отравили Скрипаля.

Пока неясно, пойдут ли Германия и Франция на какие-то практические шаги, чтобы подтвердить свою «солидарность» с Великобританией, если речь будет касаться выдворения российских дипломатов. Это может нанести серьезный ущерб отношениям РФ как с Берлином, так и с Парижем, а они, в отличие от Лондона, настроены на диалог с Москвой. Кроме того, ситуация может сказаться на планах по визиту французского президента Эммануэля Макрона в Москву в рамках Санкт-Петербургского экономического форума в мае этого года.

Тереза Мэй будет лично убеждать лидеров Франции и Германии солидаризироваться с мнением Британии по «делу Скрипаля» на отдельной встрече на саммите в Брюсселе, сообщает AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Между тем накануне президент США Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах, несмотря на ситуацию со Скрипалем.

Более того, в ходе этой беседы российский и американский лидеры обсуждали возможность встречи.

Поддерживают, но с оговорками

Вопреки заявлениям лидеров европейских стран о поддержке Великобритании, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается, что европейцы предпримут какие-то шаги без наличия реальных доказательств. «Пока никаких доказательств нет, поэтому любые недружественные действия подобного рода приведут к существенной деградации отношений» — пояснил эксперт. По его мнению, страны ЕС «не будут переходить границы, за которыми ситуация станет необратимой».

С этой позицией соглашается и руководитель центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. «Германия выражает озабоченность тем, что обвинения могут иметь окрестные подтверждения, но одновременно через запятую дает понять, что к санкционным мерам она не присоединится», — отмечает Белов, напоминая, что сейчас Великобритания находится в положении «хромой утки» в контексте отношений страны с ЕС.

Однако вне зависимости от того, удастся ли Тереза Мэй заручиться европейской поддержкой в отношении «дела Скрипаля», Великобритания уже смогла получить от данной ситуации немало политических дивидендов. Скандал вокруг отравления оставил в тени положение дел с Брекзитом, достаточно тяжелое для британского премьера.

К тому же вся эта ситуация существенно укрепила рейтинги британского премьера, прежде достигавшие довольно низких отметок. По данным опроса общественного мнения социологической службы Opinium Observer poll, британскому премьеру доверяют 39% граждан Соединенного королевства,

в то время как лидеру лейбористов Джеймсу Корбину — лишь 16% населения.

В среду, 21 марта, попытку повлиять на европейское и мировое общественное мнение касательно «дела Скрипаля» предприняла и Россия. Руководство МИД пригласило на брифинг послов большинства стран, аккредитованных в Москве, чтобы донести до зарубежных партнеров свои аргументы.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков использовал ситуацию, чтобы обрушиться с обвинениями на Великобританию. «Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, «теракта» на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно — я никого ни в чем не обвиняю — срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано», — подчеркнул Ермаков.