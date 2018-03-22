Российские СМИ начали бойкот Госдумы

Ряд российских СМИ объявили бойкот Госдуме, комиссии ГД по этике и лично депутату Леониду Слуцкому после решения комиссии нижней палаты парламента по этике оправдать действия парламентария, ранее обвиненного в домогательствах к журналисткам.

22 марта «Дождь» потребовал от спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителя парламентской фракции ЛДПР Владимира Жириновского «навести порядок» в Думе. Телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии ГД по этике и проведении «настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах». До этого момента «Дождь» прекращает какое-либо взаимодействие с Госдумой.

Радиостанция «Эхо Москвы» также отозвала своих журналистов из Госдумы — об этом сообщил главред «Эха» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале. По словам Венедиктова, он и его редакция теперь считают Госдуму «небезопасным местом работы для журналистов обоего пола». Он также добавил, что редакция «Эха Москвы» разочарована решением депутатской комиссии по этике, оправдавшей «такую практику» в высшем законодательном органе России. Кроме того, «Эхо Москвы» объявило персональный бойкот Леониду Слуцкому.

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Глава думской комиссии по этике Отари Аршба заявил, что заявления СМИ можно «однозначно расценить как попытку давления на членов комиссии».

Он подчеркнул, что «комиссия не может назначать виновных», а решения «должны приниматься в рамках правового поля».

Издательский дом «Коммерсантъ» также отказался работать с Леонидом Слуцким и комиссией ГД по этике. В заявлении говорится, что редакция «Ъ» «удивлена и разочарована» решением комиссии, «фактически отказавшейся от разбора обвинений» и сделавшей разбирательство «судом над пострадавшими журналистами».

Главред радио «Говорит Москва» Леонид Доренко также призвал СМИ бойкотировать Слуцкого. «Люди с дешевыми сердцами, люди с подлыми сердцами, люди рукосуйские попытались реабилитировать Слуцкого; протолкнуть человека, который похабно совал руки журналисткам и не удосужился извиниться внятно, протолкнуть его в тени большой новости о перевыборах президента. Я считаю, что это подло, это было сделано в расчете, что мы не заметим, и потихонечку Слуцкий снова вернется в информационное поле. Я призываю заметить, улыбнуться подлости замысла и твердо сказать:

пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале»,

— подчеркнул Доренко.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил после объявления бойкота, что «решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента» он считает «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества».

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина заявила, что одобряет действия российских коллег по журналистскому цеху в ситуации вокруг секс-скандала в Думе.

«Молодцы! <...> Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Ее надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — подчеркнула депутат.

В среду, 21 марта, комиссия Госдумы по этике оправдала Леонида Слуцкого. Напротив, журналистки, объявившие о домогательствах, были обвинены в провокации. «Заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов». Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц».

Скандал вокруг сексуальных домогательств в Государственной думе разразился после ряда заявлений со стороны журналисток разных изданий. 1 марта продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук в эфире программы «Здесь и сейчас» рассказала о домогательствах представителя ЛДПР Леонида Слуцкого: «Как только вы зашли в студию, вы почти сразу проявили себя. Силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно. Я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. Вы и сейчас будете все отрицать?»

Еще одной журналисткой, обнародовавшей свидетельства о домогательствах Слуцкого, стала корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова. Она рассказала, как 24 марта 2017 года пришла в кабинет Слуцкого, чтобы взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, но вместо этого получила предложение бросить журналистику, своего молодого человека и стать любовницей главы комитета Госдумы по международным делам.

Екатерина Котрикадзе, замглавреда телеканала RTVI, 28 февраля рассказала о домогательствах Слуцкого. Случай произошел семь лет назад, когда она работала на телевидении Тбилиси и, приехав в Москву, намеревалась взять интервью у влиятельного депутата Госдумы. Согласно рассказу Котрикадзе, Слуцкий пригласил ее в свой кабинет, запер дверь, прижал к стене, «стал трогать» и «пытался поцеловать».