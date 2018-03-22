Задержание Саркози: Каддафи мстит Европе

Экс-президент Франции Саркози был задержан полицией в рамках расследования ряда уголовных дел коррупционного характера во вторник 20 марта. При этом обвинения в получении финансовых средств на ведение своей избирательной кампании от (на тот момент) ливийского лидера Муаммара Каддафи — это «самая долгоиграющая пластинка» подозрений в отношении Саркози, рассказывал ранее «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

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Все обвинения Николя Саркози отвергает.

Согласно французским законам, финансирование иностранцами французских политиков запрещено. Речь шла о компании 2007 когда, когда Саркози выиграл выборы у кандидата социалиста Мари-Сеголен Руаяль.

Бывший президент хотел вернуться в политику в прошлом году, однако проиграл праймериз другому кандидату от правых сил. Вместе с тем теоретически возможность вновь участвовать в выборах президента у политика есть — он руководил страной лишь один президентский срок.

Расследование в отношении возможного получения Саркози денег от Каддафи тянется уже несколько лет.

Как пишет газета The Washington Post, в 2016 году французский миллиардер ливанского происхождения Зияд Такиеддин утверждал, что он лично знает о переводе €5 млн от ливийской стороны на счет главы администрации Саркози Клода Геана. Сам Геан был осужден за коррупционные преступления в 2017 году, но по другому делу.

Такиеддин также рассказывал, что именно он познакомил эксцентричного ливийского диктатора с Саркози.

Задержание французского президента с удовлетворением встретил и сын покойного Каддафи — Сейф аль Каддафи, который в интервью западным СМИ пообещал предоставить документы, изобличающие экс-президента Франции с опорой на показания свидетелей, среди которых — бывший руководитель разведки этой страны и глава государственной инвестиционной компании.

Сын Каддафи назвал Саркози преступником, который несет ответственность за разгул терроризма и нелегальную миграцию.

Виновные за кавардак

Несмотря на то, что полиция имеет к Саркози немало вопросов касательно получения незаконных средств, в том числе и от другого ближневосточного государства — Катара, дела, связанные с Ливией, могут серьезно потрясти как французский, так и европейский истеблишмент в целом.

Они также вновь заставляют обратить внимание на истерзанную войной Ливию, где свержение диктатора Муаммара Каддафи не принесло улучшений, а, наоборот, ввергло страну в пучину хаоса.

Известно, что Франция, которой в то время руководил Саркози, активно участвовала во вторжении в Ливию. По мнению экспертов, французским президентом в то время двигало желание избавиться от «старого приятеля» Каддафи, который в стремлении избавиться от образа международного изгоя снабжал его средствами.

Стоит отметить, что тогдашний президент США Барак Обама, который впоследствии признал операцию в Ливии «самой большой ошибкой» своего президентства, назвал Саркози одним из тех, кто устроил «кавардак» в Ливии.

В интервью журналу Atlantic под занавес своего президентства Обама заявил, что Саркози во время операции в Ливии был не столько заинтересован в том, чтобы покончить с Каддафи, сколько продемонстрировать свою собственную роль: «Саркози хотел продемонстрировать важную роль своей авиации в воздушной кампании несмотря на то, что мы уже уничтожили всю ПВО», — говорил Обама.

Не только Саркози

Судя по всему, Саркози не удастся с такой легкостью, как раньше, уйти от обвинений в свой адрес. Однако судьба другого европейского приятеля покойного ливийского диктатора — экс-премьера Италии Сильвио Берлускони — складывается куда более успешно.

В отличие от Саркози, который уже вряд ли вернется в большую политику, Берлускони в настоящее время как глава партии «Вперед, Италия» ведет переговоры о создании коалиционного правительства страны.

Как и Саркози, Берлускони также вел бизнес с Каддафи, а спустя несколько лет принял участие в свержении ливийского лидера. В свое время Италия согласилась выплатить Ливии долг в размере $5 млрд в качестве компенсации за свое колониальное владычество.

Стороны договорились о том, что Ливия будет получать эти средства «порциями» по $200 млн. В ответ на это ливийский полковник обещал сдерживать миграционный поток в Европу, и он действительно выполнял свою часть соглашения.

Правда, после падения его режима поток мигрантов из разных африканских стран, в том числе из Ливии, резко увеличился.

При этом стоит отметить, что из обещанных денег правительство Ливии получило лишь небольшую часть — падение Каддафи и его правительства прекратило договорные отношения.

Существует мнение, что Берлускони, который на словах был против интервенции в Ливию, принял участие в коалиции против Каддафи, в том числе чтобы не выполнять договор, однако в Риме не просчитали последствий ливийского хаоса: «Они просто не думали, не отдавали себе отчет, что все это приведет к развалу Ливии и к потоку беженцев, который хлынет в Италию», — говорит итальянский переводчик и политолог Марк Бернардини.

В 2017 году итальянское правительство согласилось заключить новый договор с Ливией, который включал себя пункты и старого договора, чтобы совместно бороться с миграцией. Заключать его пришлось в тяжелых условиях, так как де-факто единая власть в Ливии отсутствует и итальянской стороне пришлось долго искать компромисса. При этом Бернардини уверен, что

если расследование во Франции найдет «итальянский след», дело может стать предметом общеевропейского расследования.

Правда, эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин уверен, что если сторонники Берлускони возьмут бразды правления в свои руки, то экс-премьеру ничего не угрожает. Он добавил, что оба государства — Франция и Италия — активно работают в Ливии по вопросам миграции и борьбы с терроризмом и их позиции там достаточно крепки.

В свою очередь, ведущий эксперт Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик отмечает, что арест Саркози вне всякого сомнения «прольет свет и на дела других европейских лидеров». При этом эксперт предлагает обратить внимание на другого европейского политика — экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Известно, что он имел достаточно тесные отношения с Каддафи и, как утверждал позже в своей книге воспоминаний Дэвид Кэмерон, Блэр звонил ему и пытался спасти ливийского лидера, выступая в качестве посредника.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Блэр ушел из британской политики, он активно занимается посреднической деятельностью на Ближнем Востоке и близок с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который занимается ближневосточным урегулированием.

Что же касается России, то ливийская эпопея задела и ее.

Тот факт, что Россия, которой в тот момент руководил президент Дмитрий Медведев, не наложила вето на резолюцию по Ливии, также считается экспертами большой ошибкой его президентств.

Этот шаг вызвал критику со стороны тогдашнего премьера России Владимира Путина и привел к заочной полемике между премьером и президентом.

Сейчас Россия, которая потеряла в Ливии многомиллионные контракты, пытается играть посредническую роль в урегулировании конфликта, как ранее отметил в беседе с «Газетой.Ru» спецпредставитель МИД России по Ливии Лев Деньгов. Россия старается поддерживать диалог со всеми сторонами конфликта в этой стране.