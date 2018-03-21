Белый дом поищет «крота»

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за утечки информации о рекомендации его советников проигнорировать победу Владимира Путина на президентских выборах и не поздравлять российского лидера.

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Сообщается, что Трамп опросил своих советников, чтобы узнать, кто мог быть источником утечки — по данным телеканала CNN, доступ к этой информации был у тесного круга сотрудников.

Глава администрации Белого дома Джон Келли также разозлился из-за утечки данных, отмечается, что он готов провести расследование из-за этого инцидента.

Этот инцидент лишь усилил подозрения, которые ранее высказывал Трамп, о том, что некоторые сотрудники Белого дома намеренно подрывают репутацию американского президента, передает ФАН.

Во вторник 20 марта – спустя два дня после выборов президента России – пресс-служба Кремля сообщила, что Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой.

Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнув важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

«При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики», — говорилось в сообщении.

Также, главы двух государства условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе — с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США.

«Особое внимание было уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — приводит НСН сообщение администрации президента России.

Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время телефонного разговора Путин и Трамп признали необходимость личной встречи из-за большого количества проблемных вопросов.

«Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», — цитирует Пескова RT.

Вместе с тем, советники Трампа уговаривали его не поздравлять Путина с победой на выборах, передавал The Washington Post со ссылкой на источники. В целом такой шаг Трампа вызвал возмущение в политических кругах Соединенных Штатов.

С критикой президента выступил известный своим антироссийским настроем сенатор Джон Маккейн. По словам политика, «лидер свободного мира» не должен поздравлять «диктаторов с победой на фальшивых выборах».

Маккейн заявил, что Трамп «оскорбил каждого гражданина России и бесчисленное число русских патриотов», которым было отказано в праве голоса на «свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс поспешила успокоить американский истеблишмент.

«Мы продолжим занимать прежнюю позицию и быть жесткими, когда это необходимо. В то же время мы хотим продолжать диалог, чтобы работать по некоторым вопросам, которые беспокоят обе страны», — сказала она.

Госдеп также отметил, что прекращение диалога с Россией недопустимо.

«Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять трубку и вести диалог друг с другом», — сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Сам Трамп охарактеризовал разговор с Путиным, как «очень хороший».

«Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — отметил американский лидер.

В воскресенье 18 марта в России прошли выборы президента страны. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу.