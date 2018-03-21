Киев будет проверять россиян

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в соответствии с которым украинскому правительству поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении въехать в страну для граждан России и стран миграционного риска, передает RT.

Реклама

«Правительству поручено подготовить изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину», — говорится в сообщении.

В конце прошлого года советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщал на своей странице в фейсбуке о введении на некоторых участках российско-украинской границы биометрического контроля для граждан России, передает ФАН.

Речь шла о «местах возможного нелегального пересечения границы власти Украины» и проверке отпечатков пальцев с помощью мобильных комплексов контроля. По данным официального Киева, уже 157 украинских пограничных КПП оборудованы специальным системами контроля, 126 из них подключены к базам Интерпола.

Еще в сентябре 2017 года Порошенко поручил разработать и внедрить новые правила пересечения границы для иностранных граждан, которые, по его словам, представляют угрозу для страны. Прежде всего, он упоминал именно россиян.

В том же месяце госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявил о введении электронной визовой системы для въезда иностранцев.

«В следующем году мы планируем ввести электронную визу для въезда в Украину. Это позволит разгрузить наши консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу, поэтому возникает очередь и первый контакт с Украиной для них не очень психологически удачный», — сказал Заяц.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, в свою очередь, заявлял, что въезд в страну закрыт более чем 2 тысячам гражданам России.

«Всего закрыт въезд на Украину за угрозу нацбезопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане России», — сказал Грицак.

Он добавил, что также на Украине ряд граждан на России привлекаются к уголовной ответственности «за террористическую и диверсионную деятельность».

В октябре прошлого года большинство депутатов Верховной Рады поддержали законопроект «Об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий на Украине при участии граждан страны-агрессора». Документ предписывает любому российскому артисту или коллективу — или приглашающей его промоутерской компании — не менее чем за 30 дней до мероприятия подать заявление в СБУ для получения разрешение на въезд в страну.

СБУ, в свою очередь, обязана дать ответ о наличии или отсутствии оснований для допуска артиста в течение 10 дней с момента получения запроса.

В случае несоблюдения этой нормы организаторам гастролей грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2 — $14,4 тыс.). А само мероприятие, очевидно, может быть отменено.

В данный момент в «черном списке» Киева более 140 российских деятелей искусства, в том числе, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие, передает НСН.

Между тем, своим гражданам украинские власти и вовсе намекали на запрет посещать Россию. Так, в начале января 2018 года Департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом говорилось в сообщении департамента в твиттере.

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?» — отметили в департаменте украинского МИДа. Сообщение также было подкреплено ссылкой на материал, опубликованный на сайте СБУ, в котором утверждается, что российские спецслужбы «ведут охоту» на украинских граждан на территории России.