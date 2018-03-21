От звонка до встречи — один шаг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По его словам, Путин и Трамп обсуждали идею саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило.

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«Речи о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита, не заходило, в том числе в ходе телефонного разговора, но тема затрагивалась, тема чрезвычайно важная», — сказал Песков. При этом он подчеркнул, что Москва готова содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове.

«Надо отдать должное смелости Трампа. Невзирая на давление со стороны таких людей, как Маккейн, он набрался смелости и позвонил. Он мог бы отделаться и более мягкой формой (например, телеграммой), а не личным звонком. Это дает слабую надежду на то, что к концу его президентства какие-то шаги будут предприняты. О нормализации отношений говорить не приходится, но хотя бы более или менее сносные отношения [могут быть]», — прокомментировал разговор президентов в эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

Сам Трамп охарактеризовал состоявшийся разговор с Путиным, как «очень хороший», передает ФАН. «Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — отметил американский президент.

То, что во время телефонного разговора между лидерами России и США обсуждалась необходимость личной встречи, подтвердили и в Кремле.

«Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», — заявил Песков.

По его словам, разговор между двумя президентами носил конструктивный, деловой и предметный характер. Оба лидера также подчеркнули, что не стремятся к гонке вооружений.

До сих пор Путин и Трамп встречались лично лишь дважды. При этом последняя их встреча не должна была состояться вовсе.

11 ноября — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».

Хотя сам Трамп и говорил о необходимости встречи со своим российским коллегой на полях саммита, администрациям президентов не удалось согласовать графики. В итоге президенты вели активную беседу в свободное от других мероприятий время — пока шли на церемонию фотографирования. Тем не менее, их короткий разговор оказался крайне эффективным.

По итогам этого разговора Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление, в котором подтвердили свою решимость нанести поражение террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

В ходе обсуждения «вмешательства» Путин несколько раз громко просил у Трампа назвать весомые доказательства, лежащие в основе таких обвинений в адрес Москвы. В итоге дискуссия о выборах заняла 40 минут из двухчасовой беседы лидеров двух стран. Как позже признались сотрудники администрации Белого дома, встреча с Путиным стала самым сложным моментом поездки американского президента на саммит. «Дональд Трамп сказал, что он услышал убедительный ответ Владимира Путина о том, что это неправда и что российские власти не вмешивались в выборы», — сказал после встречи руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров журналистам на саммите.