Захарова ответила Джонсону на «новую порцию фейков»

«Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала», — написала Захарова в фейсбуке.

Реклама

Глава МИД Великобритании опубликовал во вторник статью в издании The Telegraph, где критически оценил ход прошедших в России выборов. В ней он отметил «огромное количество записей с камер видеонаблюдения», на которых якобы были видны «вбросы» бюллетеней, а Алексей Навальный, которого он назвал «главным оппонентом Путина», лишен права баллотироваться.

Кроме того, глава британского МИД заявил, что Путин «ведет страну в опасном направлении». В статье он также связал отравление в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с внутренней ситуацией в России.

Стоит отметить, что ранее Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова (партнера олигарха Бориса Березовского).

Экс-топ менеджер авиакомпании «Аэрофлот» Глушков был задушен собачьим поводком — по одной из версий в результате сексуальной игры.

По словам Джонсона, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию. «Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни», — подчеркнул глава МИД РФ.

«Дело Скрипаля» стало новым ударом по российско-британским отношениям, которые и так находятся не в лучшей форме. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Россия «с большей долей вероятности» причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех контактов на высоком уровне.

Россия пошла на ответные меры и выслала из страны британских дипломатов, а также закрыла подразделения «Британского Совета» в России. Впрочем, спецпредставитель МИД РФ по вопросам культурного сотрудничества Михаил Швыдкой дал понять, что деятельность организации может быть возобновлена.

Отравление Скрипаля и его дочери Юлии произошло в британском городе Солсбери 4 марта. Впоследствии специалисты выяснили, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Его, по данным официального Лондона, разрабатывали ранее в СССР и России.

При этом один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк рассказал, что британские специалисты могли сами отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и объяснил, почему Великобритания отказывается сотрудничать с Россией по делу.

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — цитирует слова Ринка РИА «Новости».

Ринк подчеркнул, что о непричастности российской стороны свидетельствует также тот факт, что все пострадавшие в результате инцидента в настоящий момент живы.

Стоит отметить, что Россия начала большую дипломатическую работу, стремясь убедить общественное мнение на Западе в своей непричастности к произошедшему. МИД РФ пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу для обсуждения ситуации вокруг отравления Скрипаля. Она должна пройти сегодня, 21 марта.