Маккейн испугался за русских патриотов

Сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн опубликовал заявление на своем официальном сайте, раскритиковав телефонный звонок главы Белого дома Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину. По словам Маккейна, «лидер свободного мира» не должен поздравлять «диктаторов с победой на фальшивых выборах».

Маккейн заявил, что Трамп «оскорбил каждого гражданина России и бесчисленное число русских патриотов», которым было отказано в праве голоса на «свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны».

20 марта, во вторник, президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, поздравив его с победой на выборах-2018. Разговор носил конструктивный деловой характер и был направлен на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Лидеры двух стран высказались в пользу практического взаимодействия на различных направлениях. В частности, была в очередной раз затронута тема борьбы с международным терроризмом и подчеркнута важность обеспечения мировой стабильности.

Также Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись на необходимости ограничения гонки вооружений. Экономическое же сотрудничество они, напротив, решили вместе активизировать.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании»,

— говорится в заявлении кремлевской пресс-службы.

Трамп и Путин выразили одобрение снижению градуса конфликтности на Корейском полуострове и договорились продолжать двусторонние контакты.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что доволен разговором и в скором времени он может встретиться с Путиным.

«У нас был очень хороший звонок, и я полагаю, что мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля», — заявил Дональд Трамп после разговора. Как сообщает ФАН, Белый дом также дал обещание продолжать диалог с Москвой по поводу Ирана и его ядерной программы.

При этом в понедельник, 19 марта, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в рабочем расписании Трампа не указан звонок Владимиру Путину. В Кремле заявили, что отсутствие немедленного поздравления из Вашингтона не является недружественным жестом, и скорее всего у Трампа просто не было свободного времени. В итоге Трамп «обогнал» своего предшественника, Барака Обаму, почти на неделю — тот поздравил Путина в 2012 году лишь семь дней спустя после окончания голосования.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники,

советники Трампа отговаривали его от звонка Путину, но он проигнорировал мнение советников. В свою очередь, в Госдепартаменте США заявили после разговора Трампа и Путина, что США и Россия должны быть всегда на связи друг с другом как две ядерные супердержавы.

После победы Путина стали поздравлять лидеры мировых стран. Первым ему позвонил президент Сербии Александр Вучич, отметивший давнюю дружбу русских и сербов, а также поблагодаривший Путина и Россию за последовательную поддержку Белграда на международной арене.

Также Путин получил поздравления от председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Поздравления Путин получил от лидеров стран СНГ — белорусского президента Александра Лукашенко, казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Свои поздравления Путину направили также президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильдар Алиев.

Российского лидера поздравили с победой и лидеры многих других государств: Кубы, Филиппин, Боливии, Венесуэлы, Молдавии и Турции.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также телеграммой поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства 18 марта. Он пожелал Путину успехов «в работе для строительства могучей России».

Президент России Владимир Путин победил на выборах главы государства, набрав 76,69% голосов в первом туре при явке в 67,49% избирателей. В поддержку его кандидатуры были отданы 56,4 млн голосов.