«Утро вечера мудренее»: Трамп все-таки поздравил Путина

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после выборов главы российского государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме. Как отмечается, беседа двух лидеров состоялась утром во вторник, 20 марта.

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Эту информацию уже подтвердили в Кремле — соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента России. «По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — говорится в сообщении Кремля.

Таким образом, Трамп «обогнал» своего предшественника, Барака Обаму, который в 2012 году поздравил Владимира Путина с победой на выборах почти через неделю. Как сообщал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, беседа президентов, длившаяся 20 минут, носила «неформальный и весьма содержательный характер». Ушаков отметил, что Обама выразил готовность «тесно работать с избранным президентом РФ Владимиром Путиным».

Примечательно и то, что накануне, 19 марта, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли выступил с заявлением, согласно которому в рабочем графике аппарата президента США нет телефонного поздравительного звонка переизбранному президенту РФ Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, предложил не считать эти слова «недружественным шагом». Он подчеркнул, что Путин получает множество поздравлений от лидеров стран мира. Кто-то, отметил пресс-секретарь, не может позвонить Путину из-за сложного рабочего графика, а кто-то — по иным причинам.

«Не нужно тут ничего сгущать», — подчеркнул Песков, добавив, что «утро вечера мудренее».

Хотя Владимир Путин и дождался поздравлений от своего американского коллеги, обмен любезностями с некоторыми другими мировыми лидерами, скорее всего, не случится.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в этом же месяце поздравляла канцлера Германии Ангелу Меркель с переизбранием на ее пост, вряд ли скажет те же слова в адрес российского президента. Причиной тому — развернувшийся мировой скандал с отравлением в британском городке Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй неоднократно делала заявления, что в этом инциденте виновата Россия, обвиняя Москву в применении химического оружия на территории Соединенного Королевства.

6 лет назад таких напряжений между Лондоном и Москвой, разумеется не было. Дэвид Кэмерон, занимавший тогда пост британского премьера поздравил Путина уже на следующий день после оглашения результатов предвыборной компании. Как говорилось в сообщении пресс-службы премьера Великобритании Кэмерон «выразил надежду на сотрудничество с Владимиром Путиным, чтобы преодолеть разногласия в отношениях между двумя странами».

Предсказуемо не поздравил российского президента и его украинский коллега Петр Порошенко. Вместо этого он публично поставил «под сомнение» легитимность выборов президента России, впервые прошедших в этом году в Крыму. В 2012 же году президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров были одними из первых, кто поздравил премьер-министра России Владимира Путина с победой на выборах президента России.

В этом же году первым, от кого российский президент получил поздравления, оказался президент Сербии Александр Вучич.

Президент Польши Анджей Дуда также решил не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом в эфире RMF FM заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. По его словам, Дуда не считает текущий момент хорошим для поздравлений. Он также не исключил возможности, что польский президент направит Путину поздравительную телеграмму после инаугурации 7 мая.

В 2012 году президент Польши Бронислав Коморовский поздравил Владимира Путина с победой на выборах через три дня после объявления результатов голосования.