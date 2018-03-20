Кремль на Трампа не в обиде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит считать недружественным шагом отказ президента США Дональда Трампа поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента страны. Песков подчеркнул, что Путин открыт для нормализации отношений между американским и российским государствами там, «где это интересно и необходимо».

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Песков подчеркнул, что Путин получает множество поздравлений от лидеров стран мира. Кто-то, отметил пресс-секретарь, не может позвонить Путину из-за сложного рабочего графика, а кто-то — по иным причинам.

«Не нужно тут ничего сгущать», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что «утро вечера мудренее».

Накануне, 19 марта, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли выступил с заявлением, согласно которому в рабочем графике аппарата президента США нет телефонного поздравительного звонка от лидера США переизбранному президенту РФ Владимиру Путину.

Гидли подчеркнул, что американская сторона будет работать над дальнейшим развитием отношений с Россией, а также отвечать Москве в случае прямой или косвенной угрозы американским интересам. При этом представитель Белого дома добавил, что ни один телефонный разговор между Трампом и Путиным не внесен в рабочее расписание.

Президент Польши Анджей Дуда также решил не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом в эфире RMF FM заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. По его словам, Дуда не считает текущий момент хорошим для поздравлений. Он также не исключил возможности, что польский президент направит Путину поздравительную телеграмму после инаугурации 7 мая.

Однако большинство мировых лидеров поздравляют Путина с успешным переизбранием на пост главы Российской Федерации. Так, президент Италии Серджо Матарелла поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и выразил надежду на развитие отношений Рима и Москвы.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем Москва и Рим смогут плодотворно работать вместе над поиском совместных решений многочисленных и сложных задач в духе конструктивного диалога России с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом на основе общей приверженности принципам и ценностям, на которых строится мирное сосуществование народов», — говорится в сообщении.

Также поздравления поступили от лидеров Франции, Германии, Испании, Чехии и Японии. Лидеры европейских государств желали Путину и россиянам процветания и укрепления международных отношений, а также прогресса и мира во всем мире. Поздравления пришли в Кремль от лидеров Кубы, Венесуэлы и Боливии — они отмечали приверженность россиян демократии и борьбу Путина с мировым империализмом.

Множество поздравлений Владимиру Путину поступило от лидеров стран СНГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил Владимиру Путину поздравления телеграммой. Он указал на высокий уровень всенародного доверия российского народа избранному президенту страны, а также порадовался устойчивому развитию отношений между Москвой и Минском.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Владимиру Путину искренние поздравления в связи с убедительной победой в президентской гонке. Рахмон отметил, что Владимир Путин известен в Таджикистане как убежденный сторонник прогресса и укрепления двусторонних российско-таджикских отношений. Также он пожелал Путину здоровья, счастья и удачи в грядущих начинаниях.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Путина по телефону, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Он отметил, что под эффективным руководством Путина Россия «уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ», а также повышения социального благополучия россиян.

Глава Казахстана также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, а россиянам — процветания и мира.

Также Владимир Путин получил поздравление с победой от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В телеграмме из Бишкека подчеркивается убедительность победы Путина, а также «всенародное доверие» как политическому курсу президента, так и лично ему.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «не только россиянам нужна сильная Россия». Додон подчеркнул роль России во главе с Владимиром Путиным на международной арене: РФ стала символизировать надежду для тех народов, которые выступают за суверенность во внешней и внутренней политике, традиционные ценности и стабильность. Он добавил, что Молдавия заинтересована в углублении партнерских отношений с Россией.

Кроме того, Путина поздравили лидеры Армении, Азербайджана, Сербии, Саудовской Аравии и Израиля.

После подсчета более чем 99% голосов избирателей самовыдвиженец Владимир Путин набрал более 76% на выборах главы России.