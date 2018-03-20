Создатель «Новичка»: яд могли синтезировать британцы

Один из разработчиков нервно-паралитического яда «Новичок» Леонид Ринк заявил в интервью РИА «Новости», что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть с высокой вероятностью отравлен британскими специалистами. Ринк отметил, что технология создания системы химоружия «Новичок», к которой относится вещество А234, фигурирующее в деле Скрипаля, находится в открытом доступе для профессионалов.

Реклама

В Великобритании есть специалисты, способные создать этот яд, подчеркнул химик. Он также добавил, что «Новичок» мог быть изготовлен любой фармакологической или химической корпорацией в своих лабораториях. Ринк отметил, что

необходимые для создания «Новичка» формулы были опубликованы ранее другим создателем этого боевого отравляющего вещества — эмигрировавшим в США химиком Вилом Мирзаяновым.

Ринк предположил, что британцы прекрасно знали, чем Скрипаль занимался в день отравления, и могли отравить какие-нибудь предметы на кладбище, где похоронены его жена и сын. На это кладбище бывший офицер ГРУ вместе с дочерью ходил именно в день отравления, 4 марта. Химик выразил мнение, что британцы могли пропитать ядом личные вещи перебежчика и его дочери.

Он также отметил, что Лондон не предоставляет образец отравляющего вещества Москве, поскольку технология производства яда непременно будет отличаться от заявленного вещества.

«Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — подчеркнул Леонид Ринк.

Химик добавил, что в пользу непричастности России к инциденту со Скрипалем свидетельствует то, что отравленные «Новичком» люди до сих пор живы.

Ранее в российском МИДе заявили, что России нечего сказать о производстве «Новичка» — подобных отравляющих веществ в РФ не производится и не хранится.

«Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ», — подчеркивается в заявлении МИДа.

Внешнеполитическое ведомство РФ рекомендовало партнерам из ЕС для начала организовать экскурсию в государственную лабораторию оружия массового поражения в британском городе Портон-Дауне, располагающемся в паре километров от Солсбери, где были найдены Скрипали.

18 марта министр иностранных дел Великобритания Борис Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также обстоятельства смерти Николая Глушкова (партнера олигарха Бориса Березовского).

По его словам, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию. «Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни», — подчеркнул глава МИД РФ.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность.

«Весьма вероятно, Британия рассматривает этот кризис в качестве «маленькой победоносной войны», чтобы заработать очки внутри страны — но это не выйдет»,

— отметил Яковенко. Он также предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой. При этом Яковенко отметил, что британская сторона не предоставляет ни малейшей информации о пострадавших российских гражданах, а также запрещает доступ консулов к отравленным.

Незадолго до этого источники в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда и MI5 заявляли, что «отряд убийц из России» не въезжал в пределы Великобритании, чтобы отравить перебежчика Сергея Скрипаля. По новой версии британского следствия, яд «Новичок» был привезен из Москвы его дочерью Юлией.

Спецслужбы Лондона утверждают, что ядом были пропитаны вещи россиянки. Также в MI5 заявили, что «убийцы могли с легкостью попасть в ее московскую квартиру», чтобы подбросить яд.

МИД России убежден, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намеренно использовала характерное русское слово «новичок» для обозначения нервно-паралитического агента, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По мнению представителя МИДа Марии Захаровой, британский премьер-министр «оперирует не формулой, а вот этим самым шаблонным названием». По мнению Захаровой, слово «новичок» дает моментальную ассоциацию с Российской Федерацией, и даже — «с чем-то русским».