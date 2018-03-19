«Важно укреплять отношения между нашими народами»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила телеграмму президенту России Владимиру Путину с поздравлением по поводу победы российского лидера на прошедших выборах. Немецкий лидер также отметила важность поддержания диалога и укрепления отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

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«Сегодня как когда бы то ни было важно вести диалог и укреплять отношения между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны прилагать усилия конструктивно работать над важными двусторонними, а также международными вызовами и находить приемлемые решения», — указывается в письме, текст которого публикует немецкое правительство.

Также с победой Путина поздравили президенты Франции Эммануэль Макрон, Финляндии Саули Ниинисте, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Филиппин Родриго Дутерте, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Белоруссии Александр Лукашенко, Венесуэлы Николас Мадуро, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, передает RT.

Кроме того, Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро и один из лучших футболистов за всю историю футбола Диего Марадона.

В воскресенье 18 марта в России прошли выборы президента страны. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу.

В среду 14 марта Меркель в четвертый раз была переизбрана на пост федерального канцлера Германии. Голосование в бундестаге было, по сути, техническим — Меркель и ранее поддерживало большинство депутатов. «Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», — доложил о решении бундестага глава немецкого парламента Вольфганг Шойбле.

В голосовании о переизбрании Меркель принимали участие 692 из 709 депутатов, ее кандидатура получила поддержку 364 из них, в то время как необходимый минимум составлял 355 голосов. Всего действительными было признано 688 голосов. Тогда же Путин передал Меркель свои поздравления.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост Федерального канцлера Федеративной Республики Германия», — рассказали в пресс-службе Кремля. Чуть ранее Путин рассказал, что Меркель во время визитов в Россию иногда привозит ему пиво, передает ФАН.

«Мне Ангела время от времени привозит несколько бутылочек раденбергского пива», — рассказывал российский лидер.

Меркель подтвердила, что иногда обменивается с главой российского государства деликатесами.

«Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу», — сказала канцлер ФРГ.

В октябре прошлого года Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель с Днем Германского единства.

«В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией. Рассчитываем, что продолжающий эстафету «перекрестных» годов Год регионально-муниципальных партнерств будет способствовать расширению взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах», — указывалось в поздравительной телеграмме пресс-службы Кремля.

Также Путин подтвердил заинтересованность в наращивании совместных усилий по решению актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Германии для обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте и в мире в целом.

Месяцем ранее Путин в ходе телефонного разговора поздравил Меркель с успехом на выборах в бундестаг, передает НСН.

«В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября выборах в бундестаг», — рассказали в Кремле.

Также лидеры стран подтвердили готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ. В ходе той предвыборной кампании Меркель выразила желание наладить сотрудничество с Россией.

«Я потратила много времени на то, чтобы достичь разумных, хороших отношений с Россией», — отметила она во время предвыборного выступления в Страсбурге.

Меркель выразила надежду на то, что после урегулирования ситуации на Украине санкции против России будут отменены, и Германии удастся наладить отношения с Москвой.