Президенты России и Франции провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с победой на выборах главы государства, прошедших 18 марта.

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«Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — приводит RT коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

Макрон также призвал к конструктивному диалогу между Россией, Францией и другими европейскими странами.

Президент Финляндии Саули Ниинисте также поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает канцелярия главы финского государства.

«Президент республики Саули Ниинисте поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина, победившего на президентских выборах. Поздравляя, он отметил, что надеется на конструктивный диалог и обратил внимание на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Президент Ниинисте также отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность, но также и возможность влиять на вопросы войны и мира на планете», — говорится в сообщении.

Также Путин в понедельник 19 марта провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президент Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства», — рассказал источник в администрации президента Турции.

Сообщается, что лидеры двух стран также обсудили вопрос развития двухсторонних отношений и саммит по Сирии, который пройдет в апреле в Стамбуле, передает ФАН.

Президент Филиппин Родриго Дутерте поздравил Путина и сказал, что Манила рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Москвой в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Президент желает ему успеха в деле продвижения России к большему прогрессу, а также в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене», — отметил филиппинский министр иностранных дел Алан Питер Кайетано.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в своем поздравлении отметил высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Бишкеком и Москвой.

«Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично Вам и выбранному Вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил близость народов двух стран.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев. Также Путина поздравили председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро и один из лучших футболистов за всю историю футбола Диего Марадона.

В воскресенье 18 марта в России прошли выборы президента страны. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу.

Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%). В Генпрокуратуре заявили, что никаких серьезных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе указал, что прошедшие в России выборы были хорошо организованы, однако в их ходе были отмечены некоторые недочеты. Вместе с тем, в отчете организации отмечается, что работа Центральной избирательной комиссии «была открытой и эффективной», передает НСН.

«Сердечное спасибо за то, что вы не равнодушны к судьбе страны. Спасибо, что потрудились как избиратели — это большой гражданский труд», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.